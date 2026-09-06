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દુલીપ ટ્રોફી વિજેતા ટીમને મળશે આટલા કરોડ, હારનારી ટીમ પર પણ થશે પૈસાનો વરસાદ

દુલીપ ટ્રોફી 2026 ની ફાઇનલ પૂર્વ ઝોન અને દક્ષિણ ઝોન વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ચાલો જાણીએ કે વિજેતા ટીમને કેટલી ઇનામી રકમ મળશે.

duleep trophy 2026
duleep trophy 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2026 at 3:56 PM IST

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DULEEP TROPHY 2026: દુલીપ ટ્રોફી 2026 ની ફાઇનલ મેચ ઈશાન કિશનના નેતૃત્વ હેઠળના પૂર્વ ઝોન અને તિલક વર્માના નેતૃત્વ હેઠળના દક્ષિણ ઝોન વચ્ચે ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. પૂર્વ ઝોને ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેમાં તેમના બેટ્સમેનોએ જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું. હવે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે: વિજેતા ટીમને કેટલી ઈનામી રકમ મળશે? ચાલો તમને આ વિશે વધુ જણાવીએ...

દુલીપ ટ્રોફી 2026માં પૂર્વ ઝોન અને દક્ષિણ ઝોન આમને-સામને છે

દુલીપ ટ્રોફી 2026ની ફાઇનલ ઇશાન કિશનની પૂર્વ ઝોન અને તિલક વર્માની આગેવાની હેઠળની દક્ષિણ ઝોન ટીમ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. બધાની નજર આ મેચ પર છે, કારણ કે તેમાં ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓ છે.

ફરી એકવાર, વૈભવ સૂર્યવંશી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે; માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે, તે તેની ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ રન બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ દરમિયાન, ઇશાન કિશન, તિલક વર્મા, મોહમ્મદ શમી અને મોહમ્મદ સિરાજ જેવા ખેલાડીઓ પણ રમતમાં હશે. નોંધનીય છે કે, પૂર્વ ઝોનની ટીમે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

ઈનામની રકમ કેટલી છે?

BCCI તેના સ્થાનિક કાર્યક્રમોમાં વિજેતા ટીમોને મોટી ઈનામી રકમ આપે છે. તે મુજબ, ચાલુ દુલીપ ટ્રોફી જીતનાર ટીમને ઈનામી રકમમાં ₹1 કરોડ મળશે, જ્યારે રનર્સઅપ ટીમને પણ ₹50 લાખનું ભવ્ય ઈનામ આપવામાં આવશે. કઈ ટીમ વિજયી બનીને ₹1 કરોડનું ઈનામ મેળવશે અને કઈ ટીમ ₹50 લાખ મેળવશે તે જોવાનું બાકી છે.

દક્ષિણ ઝોન અને પૂર્વ ઝોને કેટલી વાર દુલીપ ટ્રોફી જીતી છે?

દક્ષિણ ઝોનની ટીમે તેના ઇતિહાસમાં 14 વખત દુલીપ ટ્રોફી જીતી છે (જેમાં બે સંયુક્ત ટાઇટલનો સમાવેશ થાય છે) અને 25 વખત ફાઇનલમાં પહોંચી છે. પૂર્વ ઝોનની ટીમની વાત કરીએ તો, તેઓએ 2 વખત (2011-12 અને 2012-13 સીઝનમાં) ટ્રોફી જીતી છે અને સાત વખત ફાઇનલમાં રમી છે.

દુલીપ ટ્રોફી 2026 માટે 2 ટીમો :

પૂર્વ ઝોનની ટીમ: અભિમન્યુ ઈસ્વરન, વૈભવ સૂર્યવંશી, કુમાર કુશાગરા, સુદીપ કુમાર ઘરામી, વિરાટ સિંહ, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), અનુકુલ રોય, મોહમ્મદ કૌનૈન કુરેશી, મોહમ્મદ શમી, અભિજિત કે. સરકાર, મુકેશ કુમાર, સુભ્રાંશુ સેનાપતિ, શાહબાઝ અહેમદ, ડેનિશ દાસ, શિખર મોહન, સૂરજ સિંધુ જયસ્વાલ.

સાઉથ ઝોન ટીમ: રિકી ભુઇ, નારાયણ જગદીસન (વિકેટકીપર), દેવદત્ત પડીક્કલ, તિલક વર્મા (કેપ્ટન), સ્મરણ રવિચંદ્રન, કોડિમેલા હિમતેજા, શ્રેયસ ગોપાલ, તનય ત્યાગરાજન, વિદ્વાથ કાવેરપ્પા, એમડી નિધીશ, મોહમ્મદ સિરાજ, શેખ રસિદ, કવુરી સૈતેજા, કરુણ નાયર, અમન ખાન, ત્રિપુરાના વિજય, અભિનવ તેજરાના.

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દુલીપ ટ્રોફી 2026
DULEEP TROPHY 2026 PRIZE MONEY
દુલીપ ટ્રોફીમાં ઈનામી રકમ
પૂર્વ ઝોન અને દક્ષિણ ઝોન
DULEEP TROPHY FINAL 2026

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