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દુલીપ ટ્રોફી 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશીની ધમાકેદાર બેટીંગ, 57 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો

ટીમ ઈન્ડિયાનો ઉભરતો સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં દુલીપ ટ્રોફી 2026માં રમી રહ્યો છે. સેન્ટ્રલ ઝોન સામે ઈસ્ટ ઝોન વતી રમતા એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો.

વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 2:58 PM IST

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DULEEP TROPHY 2026: દુલીપ ટ્રોફી 2026ની પહેલી સેમિફાઇનલ હાલમાં સેન્ટ્રલ ઝોન અને ઇસ્ટ ઝોન વચ્ચે રમાઈ રહી છે, જેમાં 15 વર્ષીય ઉભરતા સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશી ભાગ લઈ રહ્યા છે, જે ઇસ્ટ ઝોનનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે. સૂર્યવંશીએ આ સેમિફાઇનલ મુકાબલામાં શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં અડધી સદી ફટકારીને તેણે ઇતિહાસ રચ્યો છે અને 57 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. તેને ઘરેલુ ક્રિકેટના દિગ્ગજ ખેલાડી અભિમન્યુ ઈશ્વરનનો પણ મૂલ્યવાન ટેકો મળ્યો હતો.

વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇતિહાસ રચ્યો

સેન્ટ્રલ ઝોન સામેની સેમિફાઇનલમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 42 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી. આ સિદ્ધિ સાથે, તે દુલીપ ટ્રોફીમાં અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો છે. વૈભવે 15 વર્ષ અને 157 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી. આ પહેલા, આ રેકોર્ડ લક્ષ્મણ સિંહના નામે હતો, જેમણે 1969માં દુલીપ ટ્રોફીમાં 16 વર્ષ અને 23 દિવસની ઉંમરે અડધી સદી ફટકારી હતી. વૈભવે હવે ઇતિહાસના પુસ્તકોમાં પોતાનું નામ નોંધી લીધું છે.

આ ઇનિંગમાં સૂર્યવંશીએ 81 બોલમાં 92 રન બનાવ્યા. હર્ષ દુબેની બોલ પર સિક્સર મારવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તે 'નર્વસ નેઈન્ટીઝ'નો શિકાર બન્યો. તેની ઇનિંગ દરમિયાન, વૈભવે સાત ચોગ્ગા અને એટલી જ સંખ્યામાં છગ્ગા ફટકાર્યા. વૈભવ ક્રીઝ પર હતો ત્યાં સુધી સેન્ટ્રલ ઝોનના બધા બોલરો દબાણમાં હોય તેવું લાગતું હતું. જોકે સરાંશ જૈને વૈભવ સૂર્યવંશીનો 40 રન પર ભૂલ કરી હતી, પરંતુ યશ રાઠોડે તેનો સરળ કેચ છોડી દીધો અને તેને જીવનદાન આપ્યું - એક તક જેનો લાભ ઉઠાવીને સૂર્યવંશીએ બીજા ૫૨ રન ઉમેર્યા.

વૈભવ સૂર્યવંશીને ટોચના ક્રમમાં સ્થાનિક ક્રિકેટના દિગ્ગજ ખેલાડી અભિમન્યુ ઈશ્વરન દ્વારા ભાગીદાર બનાવવામાં આવ્યો હતો. લંચ બ્રેક સુધી ઈશ્વરન 58 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો; વૈભવ સાથે બેટિંગ કરતા, તેણે સતત સ્ટ્રાઈક રોટેટ કરી અને ખાતરી કરી કે સૂર્યવંશી મોટાભાગના બોલનો સામનો કરે. આ અભિગમે બંને વચ્ચે 161 રનની શાનદાર ભાગીદારીનો માર્ગ મોકળો કર્યો, જેનાથી પૂર્વ ઝોનની ટીમ મેચમાં આગળ વધી ગઈ.

દરમિયાન, સેન્ટ્રલ ઝોનની ટીમ દબાણમાં હોય તેવું લાગે છે. તેઓએ તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 266 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, બીજા દિવસે લંચ બ્રેક સુધીમાં, પૂર્વ ઝોનની ટીમે 31 ઓવરમાં 2 વિકેટે 183 રન બનાવી લીધા હતા, જે ફક્ત 83 રનથી પાછળ છે. પૂર્વ ઝોન પાસે પ્રથમ ઇનિંગમાં નોંધપાત્ર લીડ મેળવવાની સુવર્ણ તક છે.

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CENTRAL ZONE VS EAST ZONE
DULEEP TROPHY 2026

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