DPL FINAL 2026: સાઉથ દિલ્હી સુપરસ્ટાર્સ બન્યું ચેમ્પિયન, સેન્ટ્રલ દિલ્હી કિંગ્સને 7 વિકેટથી હરાવ્યું
આ શાનદાર જીતનો પાયો અનમોલ શર્માએ 42 બોલમાં દમદાર 64 રન બનાવીને નાખ્યો, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સામેલ હતાં.
Published : August 31, 2026 at 7:58 AM IST
નવી દિલ્હી: રવિવારે મોડી રાત્રે અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી રોમાંચક ફાઇનલમાં, સાઉથ દિલ્હી સુપરસ્ટાર્સે શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શનને કારણે સેન્ટ્રલ દિલ્હી કિંગ્સને સાત વિકેટથી હરાવ્યું અને દિલ્હી પ્રીમિયર લીગ (DPL) 2026નો ખિતાબ જીત્યો. 183 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, સાઉથ દિલ્હી સુપરસ્ટાર્સે માત્ર 18.2 ઓવરમાં 186/3 રન બનાવીને યાદગાર વિજય મેળવ્યો અને પ્રતિષ્ઠિત DPL ટ્રોફી જીતી લીધી.
અનમોલ શર્માએ 42 બોલમાં 64 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં છ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેમને અંકિત દાબાસનો સારો સાથ મળ્યો, જેમણે 33 બોલમાં 61 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ, કેપ્ટન તેજસ્વી દહિયાએ 18 બોલમાં 33 રન (ત્રણ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા) અને એકાંશ ડોભાલે ત્રણ બોલમાં (એક છગ્ગા સહિત) અણનમ 7 રન સાથે ઇનિંગને વેગ આપ્યો.
સેન્ટ્રલ દિલ્હી કિંગ્સે 183 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો
પહેલાં, સેન્ટ્રલ દિલ્હી કિંગ્સે 182/8નો સ્કોર બનાવ્યો. સમર્થ સિંહે 27 બોલમાં 51 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે કેપ્ટન જોન્ટી સિદ્ધુએ 19 બોલમાં 36 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, યુગલ સૈનીએ 29 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા, અને મણિ ગ્રેવાલે માત્ર સાત બોલમાં 18 રન બનાવીને ઇનિંગના અંતિમ તબક્કામાં ગતિ લાવી. સાઉથ દિલ્હી સુપરસ્ટાર્સના બોલરોએ સેન્ટ્રલ દિલ્હી કિંગ્સને જંગી સ્કોર બનાવતા અટકાવવામાં પ્રશંસનીય કાર્ય કર્યું; દિવ્યાંશ રાવતે બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કર્યું, 17 રનમાં ત્રણ વિકેટ લીધી.
વિઝન પંચાલે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે અંકિત દાબાસ, પ્રાંશુ વિજયરન અને અંશુમાન હુડાએ એક-એક વિકેટ લીધી. જોકે, ફાઇનલ સાઉથ દિલ્હી સુપરસ્ટાર્સના બેટ્સમેનોનો રહ્યો, જેમણે રન ચેઝ દરમિયાન મજબૂત સ્કોરિંગ રેટ જાળવી રાખ્યો.