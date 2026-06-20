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નીરજ ચોપરાએ કૉમેનવેલ્થ ગેમ્સ માટે કર્યું ક્વૉલિફાઈ, જાણો કેટલે દૂર ભાલો ફેંકી મેળવી ટિકિટ?

દોહા ડાયમંડ લીગમાં જેવેલિન થ્રો ઈવેન્ટમાં ચોથા સ્થાને રહેવા છતાં, નીરજ ચોપરાએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાય કર્યું

દોહા ડાયમંડ લીગમાં જેવેલિન થ્રો ઈવેન્ટમાં ચોથા સ્થાને રહેવા છતાં, નીરજ ચોપરાએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાય કર્યું
દોહા ડાયમંડ લીગમાં જેવેલિન થ્રો ઈવેન્ટમાં ચોથા સ્થાને રહેવા છતાં, નીરજ ચોપરાએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાય કર્યું (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 4:52 PM IST

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દોહા (કતાર): ભારતના બે વખતના ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા નીરજ ચોપરા દોહા ડાયમંડ લીગમાં જેવેલિન થ્રો ઈવેન્ટમાં ચોથા સ્થાને રહ્યા. તેમણે કતારના દોહામાં 85.69 મીટરનો થ્રો કર્યો, જે સિઝનમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન રહ્યું.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે કર્યું ક્વોલિફાય

શુક્રવાર (19 જૂન) ના રોજ આ શાનદાર પ્રયાસ સાથે, નીરજ ચોપરા 23 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટ દરમિયાન યોજાનારી આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે. બે વખતના ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા 28 વર્ષીય ચોપરાએ તેમના ત્રીજા પ્રયાસમાં 85.69 મીટરનો તેમનો શ્રેષ્ઠ થ્રો હાંસલ કર્યો; જે મેડલ જીતવા માટે પૂરતો ન હતો, પણ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા નિર્ધારિત 82.61 મીટર ક્વૉલિફાઇંગ માર્કને વટાવી ગયો.

દોહા ડાયમંડ લીગમાં નીરજનું પ્રદર્શન

નીરજ ચોપરા છેલ્લા કેટલાક સમયથી કમરના દુખાવાથી પીડાઈ રહ્યા છે. સપ્ટેમ્બર 2025 માં ટોક્યો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ દરમિયાન તેને ઈજા થઈ હતી, જ્યાં તે આઠમા સ્થાને રહ્યા હતા. ત્યારથી તેઓ પ્રથમવાર કોઈ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. દોહા ડાયમંડ લીગમાં, ચોપરાએ ફાઉલથી શરૂઆત કરી હતી પરંતુ બીજા રાઉન્ડમાં 82.77 મીટરના થ્રો બાદ ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયા હતા. તેમણે પોતાના ત્રીજા પ્રયાસમાં વધુ સુધારો કર્યો, 85.69 મીટર ભાલો ફેંકીને ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયા; જોકે, શ્રીલંકાના 23 વર્ષીય પથિરાજાએ તેના ચોથા પ્રયાસમાં 88.68 મીટરના થ્રો સાથે લીડ મેળવ્યા બાદ તે ફરીથી ચોથા સ્થાને સરકી ગયા.

શ્રીલંકાનો જેવેલિન થ્રોઅર રૂમેશ થરંગા પથિરાજ
શ્રીલંકાનો જેવેલિન થ્રોઅર રૂમેશ થરંગા પથિરાજ (IANS)

દોહા ડાયમંડ લીગ વિજેતા

શ્રીલંકાના ઉભરતા સ્ટાર, રુમેશ થરંગા પાથિરાજે, 88.68 મીટરના થ્રો સાથે સ્ટાર એથ્લેટ્સના મેદાન વચ્ચે ખિતાબ જીત્યો. ગ્રેનાડાના બે વખતના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન, એન્ડરસન પીટર્સ, 86.38 મીટર સાથે બીજા સ્થાને રહ્યા. ટોક્યો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા, યુએસએના કર્ટિસ થોમ્પસન, 85.99 મીટરના થ્રો સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યા.

પાથિરાજ તેના પહેલા ત્રણ પ્રયાસોમાં 82.62 મીટર, 84.63 મીટર અને 80.53 મીટરના થ્રો રેકોર્ડ કર્યા પછી હાફવે સ્ટેજ પર ચોથા સ્થાને રહ્યા હતા, પરંતુ તેમણે ચોથા પ્રયાસમાં 88.68 મીટરના શાનદાર થ્રો સાથે પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી. તેમણે આ પછી 84.47 મીટર અને 81.35 મીટરના થ્રો સાથે આ ટાઇટલ જીત્યું. પાથિરાજનું સિઝનનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન રોમમાં 92.62 મીટરનો શાનદાર થ્રો રહ્યું છે.

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