સુરેન્દ્રનગર ખાતે દિવ્યાંગ ખેલ મહાકુંભ યોજાયો, 1300 થી વધુ દિવ્યાંગોએ ભાગ લીધો

આ ખેલ મહાકુંભમાં દોડ, લાંબી કૂદ, ઊંચી કૂદ, ગોળા ફેંક, ભાલા ફેંક તેમજ સાયકલ રેસિંગ જેવી વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગર ખાતે દિવ્યાંગ ખેલ મહાકુંભ યોજાયો
સુરેન્દ્રનગર ખાતે દિવ્યાંગ ખેલ મહાકુંભ યોજાયો (Etv Bharat)
Published : December 3, 2025 at 3:54 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 5:12 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના પોલીસ પરેડ જવાહર ગ્રાઉન્ડ ખાતે આજથી દિવ્યાંગ ખેલ મહાકુંભનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. બે દિવસીય આ દિવ્યાંગ ખેલ મહાકુંભમાં જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવેલાં દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ રહ્યા છે.

આ ખેલ મહાકુંભમાં 100 મીટર, 200 મીટર દોડ, 50 મીટર દોડ, લાંબી કૂદ, ઊંચી કૂદ, ગોળા ફેંક, ભાલા ફેંક તેમજ સાયકલ રેસિંગ જેવી વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખેલાડીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને દરેક સ્પર્ધક પોતાની પ્રતિભા પ્રદર્શિત કરી રહ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર ખાતે દિવ્યાંગ ખેલ મહાકુંભ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)

આજે તારીખ 3 ડિસેમ્બર, આંતરરાષ્ટ્રીય દિવ્યાંગ દિવસના રોજ, વઢવાણના ધારાસભ્ય તથા નાયબ મુખ્ય દંડક શ્રી જગદીશભાઈ મકવાણાએ મહિલાઓની સાયકલ રેસિંગ સ્પર્ધાને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. તેમણે તમામ સ્પર્ધકોને મળી તેમનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો તથા વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેનારા દિવ્યાંગ ખેલાડીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

આ ખેલ મહાકુંભમાં 1500 જેટલા દિવ્યાંગો એ પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, પરંતુ જેટલા દિવ્યાંગ સ્પર્ધકોએ ખેલ મહાકુંભમાં લાભ લીધો હતો.

