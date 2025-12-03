સુરેન્દ્રનગર ખાતે દિવ્યાંગ ખેલ મહાકુંભ યોજાયો, 1300 થી વધુ દિવ્યાંગોએ ભાગ લીધો
આ ખેલ મહાકુંભમાં દોડ, લાંબી કૂદ, ઊંચી કૂદ, ગોળા ફેંક, ભાલા ફેંક તેમજ સાયકલ રેસિંગ જેવી વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : December 3, 2025 at 3:54 PM IST|
Updated : December 3, 2025 at 5:12 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના પોલીસ પરેડ જવાહર ગ્રાઉન્ડ ખાતે આજથી દિવ્યાંગ ખેલ મહાકુંભનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. બે દિવસીય આ દિવ્યાંગ ખેલ મહાકુંભમાં જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવેલાં દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ રહ્યા છે.
આ ખેલ મહાકુંભમાં 100 મીટર, 200 મીટર દોડ, 50 મીટર દોડ, લાંબી કૂદ, ઊંચી કૂદ, ગોળા ફેંક, ભાલા ફેંક તેમજ સાયકલ રેસિંગ જેવી વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખેલાડીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને દરેક સ્પર્ધક પોતાની પ્રતિભા પ્રદર્શિત કરી રહ્યો છે.
આજે તારીખ 3 ડિસેમ્બર, આંતરરાષ્ટ્રીય દિવ્યાંગ દિવસના રોજ, વઢવાણના ધારાસભ્ય તથા નાયબ મુખ્ય દંડક શ્રી જગદીશભાઈ મકવાણાએ મહિલાઓની સાયકલ રેસિંગ સ્પર્ધાને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. તેમણે તમામ સ્પર્ધકોને મળી તેમનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો તથા વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેનારા દિવ્યાંગ ખેલાડીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા દર વર્ષે દિવ્યાંગો માટે વિશેષ રીતે ખેલ મહાકુંભનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેથી દિવ્યાંગો રમતગમતના માધ્યમથી પોતાનો આત્મવિશ્વાસ વધારે, પોતાની છુપાયેલી પ્રતિભા બહાર લાવી શકે અને અન્ય બાળકોની સમકક્ષ સારો પ્લેટફોર્મ પ્રાપ્ત કરી શકે. આ સ્પર્ધાઓમાં પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમ પ્રાપ્ત કરનાર સ્પર્ધકોને રોકડ ઇનામ તથા આકર્ષક પુરસ્કારો આપવામાં આવે છે.
સરકારની આ યોજના દ્વારા દિવ્યાંગ સ્પર્ધકો તેમજ તેમના વાલીઓ અને પરિવારજનોમાં પણ ખુશી અને ગૌરવની લાગણી જોવા મળી રહી છે. દિવ્યાંગો માટે એસ.ટી. પાસ, રેલવે મુસાફરીમાં છૂટછાટ, રોજગાર તથા પેન્શન જેવી અનેક યોજનાઓ સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, જેના લાભથી દિવ્યાંગો આર્થિક રીતે પણ સશક્ત બની રહ્યા છે. આ તમામ યોજનાઓ બદલ દિવ્યાંગો અને તેમના પરિવારજનોએ સરકારનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.
આ ખેલ મહાકુંભમાં 1500 જેટલા દિવ્યાંગો એ પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, પરંતુ જેટલા દિવ્યાંગ સ્પર્ધકોએ ખેલ મહાકુંભમાં લાભ લીધો હતો.
