ભારતીય ટીમને વ્હાઈટ બોલમાં નવો કોચ મળશે? જાણો BCCI ના અધિકારીએ શું કહ્યું....
Published : December 29, 2025 at 2:51 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહી છે. ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણી 0-2થી હારી ગઈ હતી. વધુમાં, ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં પણ ક્લીન સ્વીપ કર્યું હતું. PTI ના અહેવાલ મુજબ, ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સતત નિષ્ફળતાઓ બાદ, ક્રિકેટ બોર્ડના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ કોચિંગ પદ માટે અનૌપચારિક રીતે વીવીએસ લક્ષ્મણનો સંપર્ક કર્યો છે. બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે બીસીસીઆઈએ આવો કોઈ નિર્ણય લીધો નથી, કે તે વિચારણા હેઠળ નથી.
વીવીએસ લક્ષ્મણે હજુ સુધી ટેસ્ટ કોચિંગ પદમાં કોઈ રસ દર્શાવ્યો નથી. તેઓ હાલમાં બેંગલુરુમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે ક્રિકેટના વડા તરીકે રહીને ખુશ છે. ભારતીય ટીમ સાથેના વર્તમાન કોચના કરાર 2027 ODI વર્લ્ડ કપ સુધી ચાલે છે. જો કે, ભારતના ખરાબ ટેસ્ટ પ્રદર્શનને કારણે, આ કરાર પર પુનર્વિચાર થઈ શકે છે. લક્ષ્મણ હાલમાં કોચિંગમાં રસ ધરાવતા નથી.
A BCCI Source said : " gautam gambhir’s advantage being (that there) aren't too many alternate options in red ball format since vvs laxman isn't interested in coaching the senior test team” (pti)— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) December 27, 2025
- per reports bcci approached vvs, but he’s not interested for coaching. pic.twitter.com/CMUW1ZesiH
PTI રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે હવે બધું જ 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે. જો ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ જીતે છે અથવા ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો BCCI પોતાનો નિર્ણય બદલી શકે છે. ભારતીય ટીમે ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં શ્રીલંકા સામે હજુ પણ બે ટેસ્ટ મેચ રમવાની છે. તે પછી, તેઓ ઓક્ટોબરમાં ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કરશે. તે પછી, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી 2027 માં પાંચ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે પ્રવાસ કરશે.
🚨Team India Big Update🚨— Oxygen (@Oxygen18_) December 28, 2025
As per certain reports, someone from the BCCI had informally approached VVS Laxman to check if he would be interested in becoming the Test head coach.
Laxman has put forward a strong condition, he wants Virat Kohli to return to Test cricket. Laxman…
એવું માનવામાં આવે છે કે ઘણા ખેલાડીઓ વર્તમાન કોચ હેઠળ સુરક્ષિત અનુભવતા નથી, રાહુલ દ્રવિડના કાર્યકાળ દરમિયાન નક્કી કરવામાં આવેલી ભૂમિકાઓથી વિપરીત. દ્રવિડના ત્રણ વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન, ખેલાડીઓ પાસે તેમની ક્ષમતાઓ સાબિત કરવા માટે વધુ સમય હતો. તાજેતરમાં, શુભમન ગિલને ઉપ-કેપ્ટન તરીકે T20 ટીમમાં પાછો લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, તે સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. આના કારણે તેમને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા. તેમની અચાનક વાપસી અને ત્યારબાદ ટીમમાંથી બાકાત રાખવાથી અન્ય ખેલાડીઓમાં શંકા ઉભી થઈ રહી છે.
BCCI નવા કોચની શોધમાં છે: આગામી ટુર્નામેન્ટ પછી IPL યોજાશે, અને BCCI પાસે વિવિધ ફોર્મેટ માટે અલગ કોચ અથવા ત્રણેય માટે એક જ કોચ રાખવાનો વિચાર કરવા માટે પુષ્કળ સમય હશે. જોકે, VVS લક્ષ્મણ સાથે વાત કરતાં, એવું લાગે છે કે BCCI એ નવા ટેસ્ટ કોચની શોધ શરૂ કરી દીધી છે.
