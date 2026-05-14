CSK ની ટીમમાં PSL રમનાર ખેલાડીની એન્ટ્રી, જેમી ઓવરટનની જગ્યાએ સમાવેશ કરાયો
IPL ની 19મી સીઝનના પ્લેઓફમાં પહોંચવાની દોડમાં રહેલી CSKને મોટો ફટકો પડ્યો છે કારણ કે, જેમી ઓવરટન ઈજાને કારણે બાકીની મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : May 14, 2026 at 8:44 PM IST
IPL 2026: હાલમાં IPL 2026 માં શાનદાર ફોર્મમાં રહેલી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે સીઝનના મધ્યમાં પોતાની ટીમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. CSK સ્ટાર ખેલાડી જેમી ઓવરટન ઈજાને કારણે આખી સીઝન માટે બહાર થઈ ગયો છે. પરિણામે, CSK એ 2026 પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં રમનાર ખેલાડીને ટીમમાં સ્થાન આપ્યું છે. જેમી ઓવરટનને જમણા જાંઘમાં ઈજાને કારણે આખી સીઝન માટે બહાર રાખવામાં આવ્યો છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, CSK એ ડેન ફોરેસ્ટરને તક આપવામાં કોઈ સમય બગાડ્યો નથી. ડેન ફોરેસ્ટરે દક્ષિણ આફ્રિકા માટે 5 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે.
કોણ છે ડુઆન જાનસેન?
દક્ષિણ આફ્રિકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરનાર ડુઆન જાનસેન વિશે વાત કરીએ તો, સીએસકેએ સીઝનની બાકીની મેચો માટે ₹75 લાખમાં તેમની સેવાઓ મેળવી છે. ડુઆન જાનસેન આ વર્ષના માર્ચમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કર્યું હતું; આજ સુધીમાં, તેણે 5 મેચ રમી છે અને કુલ 83 રન બનાવ્યા છે. તેની બેટિંગ કુશળતા ઉપરાંત, જાનસેન એક ઝડપી બોલર પણ છે - એક એવી સંપત્તિ જે સીએસકે માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. પાકિસ્તાન સુપર લીગની તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલી 11મી સીઝનમાં, ડુઆન જાનસેન રાવલપિંડી ટીમનો સભ્ય હતો; 6 મેચ રમીને, તેણે કુલ 132 રન બનાવ્યા અને 2 વિકેટ પણ લીધી.
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 14, 2026
Note: Dian Forrester joins the squad in place of Jamie Overton.#WhistlePodu pic.twitter.com/cHYsZbMIUo
ડાયેન ફોરેસ્ટરે અત્યાર સુધી તેની T20 કારકિર્દીમાં કુલ 36 મેચ રમી છે. બેટ દ્વારા, તેણે 35.84 ની સરેરાશથી 681 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે; વધુમાં, તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 140.70 છે. તેના બોલિંગ પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, તેણે 30.27 ની સરેરાશથી કુલ 11 વિકેટ લીધી છે.
લીગ સ્ટેજમાં CSK પાસે હજુ ત્રણ મેચ રમવાના બાકી
2026 IPL સીઝનમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે અત્યાર સુધીમાં લીગ સ્ટેજમાં કુલ 11 મેચ રમી છે, જેમાં 6 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે જ્યારે 5 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 12 પોઈન્ટ સાથે, CSK હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર પાંચમા સ્થાને છે અને આ સીઝનના લીગ સ્ટેજમાં હજુ ત્રણ મેચ રમવાની બાકી છે; તેઓ અનુક્રમે 15, 18 અને 21 મેના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટકરાશે.
