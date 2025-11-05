ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડિયા પર ઉપહારોનો વરસાદ, સુરતના હીરા વેપારી અને સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયા આપશે આ ભેટ

વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરો માટે હીરાની ભેટ અને મોટી ઈનામી રકમની જાહેરાત કરવામાં આવી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 7:19 AM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પહેલી વાર ODI વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ રવિવારે દક્ષિણ આફ્રિકાને રોમાંચક ફાઇનલમાં હરાવીને ટ્રોફી જીતી. આ અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ માટે ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓને ભારત અને વિદેશ બંને તરફથી પ્રશંસા મળી રહી છે.

દરમિયાન, સુરત સ્થિત પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ અને રાજ્યસભાના સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયાએ ટીમ માટે એક ખાસ ભેટની જાહેરાત કરી, જેનાથી દરેકની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. હીરાના વેપારી ધોળકિયાએ જાહેરાત કરી કે ટીમના દરેક ખેલાડીને હીરાના દાગીના અને સૌર પેનલ મળશે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પહેલા, ગોવિંદ ધોળકિયાએ BCCIના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લાને પત્ર લખ્યો. પોતાના પત્રમાં, ધોળકિયાએ લખ્યું, "ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે અત્યાર સુધી વિશ્વ કપમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. જો આપણી છોકરીઓ ફાઇનલ જીતીને કપ જાળવી રાખે છે, તો હું ટીમના તમામ સભ્યોને હીરાના દાગીના ભેટમાં આપવા માંગુ છું. હું તેમના બધા ઘરોમાં સૌર પેનલ પણ લગાવવા માંગુ છું. દેશમાં પ્રકાશ લાવનારાઓનું જીવન પણ પ્રકાશથી ભરેલું રહે."

ભેટની ગેરંટી

ભારતીય મહિલા ટીમની જીત બાદ, ગોવિંદ ધોળકિયાએ પોતાનું વચન પાળ્યું છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી છે કે તેઓ ટૂંક સમયમાં દરેકને હીરાના દાગીના અને સોલાર પેનલ ભેટમાં આપશે. શ્રી રામકૃષ્ણ એક્સપોર્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સ્થાપક ધોળકિયા ભૂતકાળમાં પણ ઘણી વખત આવી દુર્લભ ભેટો માટે ચર્ચામાં રહ્યા છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગોએ, તેઓ તેમના કર્મચારીઓને કાર અને ઘર જેવી મોંઘી વસ્તુઓ ભેટમાં આપીને ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે.

BCCIની બમ્પર ભેટ

BCCI એ પોતાનો પહેલો વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ પણ આપી છે. BCCI એ 52 રનના માર્જિનથી જીતનાર ટીમ માટે ₹51 કરોડનું ઇનામ જાહેર કર્યું છે. આ માહિતી દેવજીત સૈકિયા દ્વારા આપવામાં આવી હતી. BCCI એ તેને પોસ્ટ કરીને સત્તાવાર રીતે જાહેર કર્યું. આ સાથે, લગભગ દરેક રાજ્યના ખેલાડીઓને તેમની રાજ્ય સરકારો તરફથી કરોડો રૂપિયાના ઇનામ મેળવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં દીપ્તિ શર્મા (ઉત્તર પ્રદેશ), ક્રાંતિ ગૌર (મધ્ય પ્રદેશ) અને રેણુકા સિંહ ઠાકુર (હિમાચલ પ્રદેશ) જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.

વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરીને 7 વિકેટે 298 રન બનાવ્યા હતા. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકા 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને 52 રનથી મેચ હારી ગયું.

