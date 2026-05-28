શું ધ્રુવ જુરેલ બજરંગ બલીના બળ પર IPLમાં રન ફટકારી રહ્યો છે? જીત બાદ ખોલી દિલની વાત
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની એલિમિનેટર મેચમાં વિજય બાદ, ધ્રુવ જુરેલે સોશિયલ મીડિયા પર કેટલીક તસવીરો શેર કરી.
Published : May 28, 2026 at 8:51 PM IST
DHRUV JUREL INSTAGRAM POST: IPL 2026 ની એલિમિનેટર મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પોતાની ટીમ માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા, તેણે માત્ર 29 બોલમાં 97 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેના માટે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો. જોકે, પાછલી મેચમાં ધ્રુવ જુરેલે રમેલી ઇનિંગને પણ અવગણી શકાય નહીં. વૈભવ પછી જવાબદારી સંભાળતા, તેણે ટીમના કુલ સ્કોરને 243 રન સુધી પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા, તેણે કુલ 21 બોલનો સામનો કર્યો. આ સમય દરમિયાન, તેણે 238.09 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી સફળતાપૂર્વક 50 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગ દરમિયાન, ક્રિકેટ ચાહકોને તેના બેટમાંથી પાંચ ચોગ્ગા અને ત્રણ શાનદાર છગ્ગાનો આનંદ મળ્યો.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તસવીર પોસ્ટ કરી
એલિમિનેટર મેચમાં વિજય બાદ, જુરેલે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના વિચારો શેર કર્યા. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કેટલીક તસવીરો પોસ્ટ કરતા તેમણે લખ્યું, "જ્યારે પરિસ્થિતિઓ અત્યંત મુશ્કેલ બની જાય છે, ત્યારે બજરંગ બલી જ તમને આગળ ધપાવે છે." ફોટામાં, તેઓ હનુમાન ચાલીસા સાથે પણ જોઈ શકાય છે.
ફક્ત બેટથી જ નહીં, જુરેલે વિકેટ પાછળ પણ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું
મેચ દરમિયાન, જુરેલની પ્રતિભા ફક્ત તેની બેટિંગ પૂરતી મર્યાદિત ન હતી; તેણે પોતાના ગ્લોવ્સ સાથે પણ પ્રશંસનીય પ્રદર્શન કર્યું. તેણે વિપક્ષના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન અભિષેક શર્માને શાનદાર કેચ પકડીને પેવેલિયન પરત મોકલવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જો તે તે કેચ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો હોત - કારણ કે આખી દુનિયા અભિષેકની વિસ્ફોટક બેટિંગ કુશળતાથી સારી રીતે વાકેફ છે - તો મેચનો વેગ બંને દિશામાં ફેરવાઈ શક્યો હોત.
IPL 2026 માં જુરેલનું શાનદાર પ્રદર્શન
IPL ની 19મી સીઝનમાં, જુરેલ બેટ સાથે શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેના અસાધારણ પ્રદર્શનની ક્ષમતાનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે, લખતી વખતે, તેણે તેની ટીમ માટે કુલ 15 મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 15 ઇનિંગ્સમાં 39.08 ની સરેરાશથી 508 રન બનાવ્યા છે, જેમાં છ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તે હાલમાં ઓરેન્જ કેપ લીડરબોર્ડ પર 11મા સ્થાને છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ ક્વોલિફાયર-2 માં પહોંચી
27 મેં ના રોજ રમાયેલી એલિમિનેટર મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે રાજસ્થાન રોયલ્સે આ મેચ 47 રનથી જીતી લીધી હતી, જેનાથી ક્વોલિફાયર 2 માં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત થઈ ગયું હતું. આ મેચમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના કેપ્ટન પેટ કમિન્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જેના કારણે રાજસ્થાન રોયલ્સે કુલ 243 રન બનાવ્યા હતા. આ લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 196 રનના સ્કોર પર મર્યાદિત રહી હતી.
