ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણીમાંથી ઋષભ પંત બહાર, બીજા વિકેટકીપર તરીકે આ ખેલાડીની થઈ એન્ટ્રી

BCCI એ જાહેરાત કરી હતી કે ઋષભ પંત જમણી બાજુના સ્ટ્રેનની ઈજાને કારણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
મુંબઈ: ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં જ ભારતીય ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના બીજા વિકેટકીપર ઋષભ પંત ઈજાને કારણે આખી વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. બીસીસીઆઈએ રવિવારે જાહેરાત કરી હતી કે ઋષભ પંત જમણી બાજુના સ્ટ્રેનની ઈજાને કારણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે અને તેમના સ્થાને બીજા વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ધ્રુવ જુરેલનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
ઋષભ પંત ઈજાગ્રસ્ત
નોંધનીય છે કે શનિવારે બપોરે વડોદરાના BCA સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન નેટમાં બેટિંગ કરતી વખતે પંતને અચાનક પેટની જમણી બાજુમાં અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ હતી. પંતને તાત્કાલિક સ્કેન માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં જાણવા મળ્યું હતું કે વિકેટકીપર-બેટ્સમેનને સાઇડ સ્ટ્રેન (ત્રાંસી સ્નાયુ ફાટી જવા) હતી, જેના કારણે તે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો.
ધ્રુવ જુરેલની એન્ટ્રી
BCCI એ ટ્વિટર પર આ ન્યુઝ શેર કર્યા અને તેમના સ્થાને ધ્રુવ જુરેલને ટીમમાં સામેલ કર્યા, જે ટીમમાં જોડાયા છે. જુરેલ હાલમાં વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ઉત્તર પ્રદેશનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે અને અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તે રાજ્યનો ટોચનો સ્કોરર છે, તેણે સાત મેચોમાં 90 થી વધુની સરેરાશથી 558 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને ચાર અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
પંત બીજી વખત ટીમમાંથી બહાર
વધુ મૂલ્યાંકન અને પુનર્વસન માટે બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ને રિપોર્ટ કરતા પહેલા પંતને ઘણા દિવસો આરામ કરવાની અપેક્ષા છે. બેંગલુરુમાં 2025/26 વિજય હજારે ટ્રોફી (VHT) લીગ તબક્કામાં દિલ્હીનું નેતૃત્વ કર્યા પછી તેણે ODI શ્રેણીમાં પ્રવેશ કર્યો. પંતે સર્વિસિસ અને રેલ્વે સામે બે અડધી સદી ફટકારી, જેનાથી દિલ્હીને નોકઆઉટ તબક્કામાં પહોંચવામાં મદદ મળી.
આ બીજી વખત છે જ્યારે પંત ઈજાને કારણે બહાર થયો છે. અગાઉ માન્ચેસ્ટરમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની ચોથી ટેસ્ટમાં તેનો જમણો પગ ફ્રેક્ચર થયો હતો અને ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં ઘરે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન તે મેદાનમાં પાછો ફર્યો હતો.
ભારતની ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODI ટીમ:
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ અય્યર, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવીન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, કુલદીપ યાદવ, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ, યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર).
