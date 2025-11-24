ETV Bharat / sports

ધર્મેન્દ્રના મૃત્યુથી ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર, આ સ્ટાર ક્રિકેટરોએ શોક વ્યક્ત કર્યો

ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બર, સોમવારના રોજ 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું.

ધર્મેન્દ્ર
ધર્મેન્દ્ર (IANS)
Published : November 24, 2025 at 8:50 PM IST

હૈદરાબાદ: 1935માં પંજાબમાં જન્મેલા પ્રખ્યાત અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બર, 2025ના રોજ 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમણે 1960ના દાયકાની શરૂઆતમાં પ્રતિભા શોધ સ્પર્ધા દ્વારા શોધાયા બાદ પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને બાદમાં બોલીવુડમાં પોતાનું નામ બનાવ્યું હતું.

ભારતીય સિનેમામાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય માટે તેમને ભારતના ત્રીજા સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર પદ્મ ભૂષણથી પણ નવાજવામાં આવ્યા હતા. તેમના પરિવારમાં તેમની પહેલી પત્ની પ્રકાશ કૌર; તેમના ચાર બાળકો: સની દેઓલ, બોબી દેઓલ, અજેતા દેઓલ અને વિજયતા દેઓલ; તેમની બીજી પત્ની હેમા માલિની; અને તેમની બે પુત્રીઓ, એશા દેઓલ અને આહના દેઓલનો સમાવેશ થાય છે.

ધર્મેન્દ્રના મૃત્યુથી દરેક વ્યક્તિ દુઃખી છે અને સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટ જગતની ઘણી અગ્રણી હસ્તીઓએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને અભિનેતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન વીરેન્દ્ર સેહવાગે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "ધર્મેન્દ્રજી ફક્ત એક અભિનેતા નહોતા, તેઓ એક યુગ હતા. સાદગીમાં એક સિતારો, શક્તિમાં એક વીર પુરુષ અને સોના જેવું હૃદય. તેમની ફિલ્મો, તેમની શૈલી અને તેમની સૌમ્યતા પેઢીઓ સુધી યાદ રાખવામાં આવશે. એક મહાન કલાકાર, તેમના આત્માને શાંતિ મળે. ઓમ શાંતિ."

ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર હરભજન સિંહે લખ્યું, "ધર્મેન્દ્રજીને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ, એક શાશ્વત પ્રતિક, જેમની સુંદરતા, શક્તિ અને અજોડ આકર્ષણ ભારતીય સિનેમા પર એક શાશ્વત છાપ છોડી ગયું છે. તેમના શક્તિશાળી અભિનયથી લઈને સ્ક્રીન પર અને બહાર તેમની સ્નેહપૂર્ણતા સુધી, તેમણે અસંખ્ય હૃદયને સ્પર્શ કર્યો અને પેઢીઓને પ્રેરણા આપી. તેમની ફિલ્મો, તેમનું સ્મિત અને તેમનો જુસ્સો હંમેશા આપણી યાદોમાં અંકિત રહેશે. તેમના આત્માને શાંતિ મળે. ઓમ શાંતિ."

ભારતની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર સ્વર્ગસ્થ અભિનેતાનો ફોટો શેર કરીને લખ્યું, "ધર્મેન્દ્રજી ફક્ત એક ફિલ્મ સ્ટાર જ નહોતા પરંતુ એક સાચા હીરો હતા જેમણે આપણને બધાને વિશ્વાસ અપાવ્યો કે તમે તમારા હૃદયમાં પ્રેમ રાખીને સ્વપ્ન જોઈ શકો છો અને પ્રાપ્ત કરી શકો છો! આપણે બધા તેમને યાદ કરીશું! ઓમ શાંતિ."

શિખર ધવને લખ્યું, "તમે ફક્ત ઊંચા જ નહોતા, પણ ભાવનામાં પણ હતા. ધર્મેન્દ્ર જી, અમને બતાવવા બદલ આભાર કે શક્તિ દયાળુ હોઈ શકે છે. ઓમ શાંતિ."

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ ફ્રેન્ચાઇઝ પંજાબ કિંગ્સે તેમના જન્મદિવસ પર પીઢ અભિનેતાનો ફોટો શેર કરીને લખ્યું, "પરદે તે અમર, તે સાદે દિલન વિચ વી હમેશા લે અમર!" જેનો પંજાબીમાં અર્થ થાય છે "સ્ક્રીન પર અમર, અને આપણા હૃદયમાં પણ હંમેશા માટે અમર!"

કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) એ ધર્મેન્દ્રનો ફોટો શેર કર્યો અને તેને કેપ્શન આપ્યું, "બોલિવૂડનો હી-મેન," જ્યારે ફ્રેન્ચાઇઝીએ ટીમના સહ-માલિકો, બોલિવૂડ સેલિબ્રિટી શાહરૂખ ખાન અને જુહી ચાવલા સાથે દિગ્ગજ અભિનેતાનો બીજો ફોટો પોસ્ટ કર્યો અને લખ્યું, "શાંતિમાં રહો, ધર્મેન્દ્ર જી."

દિલ્હી કેપિટલ્સે તેની પોસ્ટમાં કહ્યું, "એક લેઝેન્ડને વિદાય. ધરમ જીના પરિવાર, મિત્રો અને વિશ્વભરના ચાહકો પ્રત્યે અમારી સંવેદના."

