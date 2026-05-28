દેશના નાયકો સાથે આ કેવો વ્યવહાર? મીના અને કુલદીપને લાંબી પોલ્સ સાથે ઈ-રિક્ષામાં મુસાફરી કરવાની ફરજ પડી

દેવ કુમાર મીણા અને કુલદીપ કુમારનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તેઓ પાંચ મીટર લાંબી પોલ્સ સાથે નાની ઈ-રિક્ષામાં મુસાફરી કરતા જોવા મળે છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 7:17 PM IST

DEV KUMAR MEENA E RICKSHAW VIDEO: દેશના યુવા પોલ વોલ્ટર્સ, દેવ કુમાર મીણા અને કુલદીપ કુમારનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેને જોનારા દરેકને આશ્ચર્યચકિત કરી દે છે. વાયરલ ફૂટેજમાં, બંને રમતવીરો રસ્તાના કિનારે સામાન્ય નાગરિકોની જેમ દેખાઈ રહ્યા છે. હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ જ્યારે તેમને પાંચ મીટર લાંબી પોલ્સ સાથે નાની ઈ-રિક્ષામાં મુસાફરી કરવાની ફરજ પડી. પરિણામે, દરેક જગ્યાએ લોકો હવે દેશના ખેલ વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે.

દેવ અને કુલદીપ સાથે આ પહેલા પણ એક ઘટના બની છે

દેવ અને કુલદીપ સાથે આવી ઘટના પહેલી વાર બની નથી. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, જ્યારે તેઓ ઇન્ડિયા ઇન્ટર-યુનિવર્સિટી ચેમ્પિયનશિપમાંથી પાછા ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે મહારાષ્ટ્રના રાયગઢ જિલ્લામાં સ્થિત પનવેલ રેલ્વે સ્ટેશન પર એક ટીટીઈએ તેમને તેમના થાંભલા સાથે મુસાફરી કરવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. વધુમાં, ઝઘડા બાદ, ટીટી એ તેમને તેમની મુસાફરી ચાલુ રાખવાની મનાઈ પણ કરી હતી. પરિણામે, તેમને ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતરવાની ફરજ પડી હતી, જેના કારણે તેઓ લગભગ પાંચ કલાક સુધી સ્ટેશન પર ફસાયેલા રહ્યા હતા.

દેવ મીણાનું ભાવુક નિવેદન

ટીટીઈના આ ગેરવર્તણૂક બાદ, દેવ મીણાએ તે સમયે એક ભાવનાત્મક વિડીયો જાહેર કર્યો હતો. તેમાં, તેમને કહેતા સાંભળી શકાય છે કે જો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના ખેલાડીઓ સાથે આ પ્રકારનો વ્યવહાર થઈ શકે છે, તો કલ્પના કરો કે જુનિયર સ્તરના ખેલાડીઓએ શું સહન કરવું પડશે.

રવિવારે બંને ખેલાડીઓએ રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવ્યો

આ ઘટના પહેલા, રવિવારે જ, બંને ખેલાડીઓએ પુરુષોની પોલ વોલ્ટ ઇવેન્ટમાં 5.45 મીટરની ઊંચાઈ પાર કરીને એક નવો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. દેવ કુમાર મીણા અને કુલદીપ કુમારે રાંચીમાં યોજાયેલી સ્પર્ધા દરમિયાન પુરુષોની પોલ વોલ્ટ (5.41 મીટર) માં અગાઉના રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડને સુધાર્યો હતો. ગોલ્ડ મેડલ દેવ કુમાર મીણાને મળ્યો, જ્યારે કુલદીપ કુમારને સિલ્વર મેડલ (કાઉન્ટબેકના આધારે) થી સંતોષ માનવો પડ્યો.

