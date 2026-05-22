ETV Bharat / sports

વિનેશ ફોગાટને કરી હતી અયોગ્ય ઘોષિત, કોર્ટે WFI ના વર્તન પર સવાલ ઉઠાવ્યા

દિલ્હી હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ખેલાડીઓ વચ્ચેના વિવાદો અથવા વહીવટી નિર્ણયોને કારણે રમતને નુકસાન થવું જોઈએ નહીં.

VINESH PHOGAT
VINESH PHOGAT (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

VINESH PHOGAT: દિલ્હી હાઈકોર્ટે ભારતીય રેસલર વિનેશ ફોગાટ અંગે રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) ને કડક ઠપકો આપ્યો છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે રમતવીરોમાં આંતરિક વિવાદો અથવા વહીવટી નિર્ણયોને કારણે રમતને નુકસાન ન થવું જોઈએ. વધુમાં, કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને એક નિષ્ણાત સમિતિની રચના કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો જેથી ખાતરી કરી શકાય કે વિનેશ ફોગાટ પસંદગી ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લઈ શકે. આ મામલો એક અરજીમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે જેમાં વિનેશ ફોગાટે હાઈકોર્ટ સમક્ષ WFI ના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો.

WFI એ વિનેશને શા માટે ગેરલાયક ઠેરવી?

હકીકતમાં, 9 મેના રોજ જારી કરાયેલી નોટિસ દ્વારા, WFI એ તેણીને 26 જૂન સુધી સ્થાનિક સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવાથી પ્રતિબંધિત કરી હતી. વધુમાં, એશિયન ગેમ્સ માટે પસંદગીના માપદંડોમાં પણ ફેરફારો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. WFI અનુસાર, ફક્ત તે જ ખેલાડીઓ જેમણે 2025 સિનિયર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ, 2026 ફેડરેશન કપ અથવા અન્ય રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં મેડલ જીત્યા હતા તેઓ જ એશિયન ગેમ્સ ટ્રાયલ માટે પાત્ર બનશે. ફેડરેશને એ પણ શરત મૂકી હતી કે ભૂતકાળના પ્રદર્શનને પસંદગી માટે આધાર તરીકે ગણવામાં આવશે નહીં.

વધુમાં, WFI એ વિનેશ પર ડોપિંગ વિરોધી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. ફેડરેશને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, નિવૃત્તિ પછી પાછા ફરતા રમતવીરોએ છ મહિનાની પૂર્વ સૂચના આપવી જરૂરી છે - એક આવશ્યકતા જે વિનેશ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી. જો કે, તેના જવાબમાં, વિનેશે સ્વીકાર્યું કે તેણી એક પરીક્ષણ ચૂકી ગઈ હતી, પરંતુ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેણીએ આ વિશે આંતરરાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી (ITA) ને પહેલાથી જ જાણ કરી દીધી હતી.

કોર્ટે WFI ના વર્તન પર સવાલ ઉઠાવ્યા

સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે WFI ના વર્તન પર સવાલ ઉઠાવ્યા. કોર્ટે અવલોકન કર્યું: "એવું કેમ ન માનવું જોઈએ કે નિયમોમાં ફક્ત વિનેશ ફોગાટને ધ્યાનમાં રાખીને સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો?" કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું કે વિનેશ ગયા વર્ષે જુલાઈમાં માતા બની હતી, અને ભારતમાં માતૃત્વનું સન્માન કરવામાં આવે છે, તેથી આ સ્થિતિનો ઉપયોગ કોઈપણ ખેલાડી સામે થવો જોઈએ નહીં. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે રમત અને રમતવીરોના હિતોને બીજા બધા કરતા વધારે પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ. હવે બધાની નજર નિષ્ણાત સમિતિના અભિપ્રાય અને આ મામલે આગામી સુનાવણી પર ટકેલી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. દિલ્હી હાઈકોર્ટે વિનેશ ફોગાટની અરજી પર WFI ને ફટકારી નોટિસ, આગામી સુનાવણી 6 જુલાઈએ
  2. આજે અભિષેક અને ટ્રેવિસ હેડની જોડી સામે વિરાટ કોહલીની ટક્કર, હૈદરાબાદમાં રમાશે મુકાબલો

TAGGED:

VINESH PHOGAT
WFI
DELHI HIGH COURT
VINESH PHOGAT CASE
VINESH PHOGAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.