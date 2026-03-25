દિલ્હી હાઈકોર્ટે ગૌતમ ગંભીરના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો, ડીપફેક અને નકલી વીડિયો દૂર કરવાનો આદેશ

ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો. કોર્ટે હવે તેમના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો છે.

ગૌતમ ગંભીર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 7:29 PM IST

GAUTAM GAMBHIR DEEPFAKE VIDEO CASE: થોડા દિવસો પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં તેમના પર આધારિત નકલી વીડિયોના ઉપયોગ અંગે દાવો દાખલ કર્યો હતો. હાઈકોર્ટે હવે આ મામલે ગંભીરના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો છે. કેસની તપાસ કર્યા પછી, જસ્ટિસ જ્યોતિ સિંહે અવલોકન કર્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર અસંખ્ય પોસ્ટ્સ અસ્તિત્વમાં છે જે ગંભીરના વ્યક્તિત્વને ખોટી રીતે રજૂ કરે છે. પરિણામે, હાઈકોર્ટે મેટા, ગૂગલ અને એમેઝોનને તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી આવી બધી પોસ્ટ્સ દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

નકલી વીડિયો પર આવ્યા લાખો વ્યૂઝ

સોશિયલ મીડિયા પર ગૌતમ ગંભીરના અનેક નકલી વીડિયો સતત વાયરલ થઈ રહ્યા છે. તેમની સાથે સંકળાયેલા ઘણા ડીપફેક વીડિયો પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. હકીકતમાં, આમાંના કેટલાક નકલી વીડિયોમાં તેમને મુખ્ય કોચ પદ પરથી રાજીનામું આપતા પણ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. આવા જ એક વીડિયોને 2.9 મિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા હતા. ગંભીરે પોતાની અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે આ બધા વીડિયો તેમની સંમતિ વિના સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરવામાં આવ્યા હતા. કારણ કે આ મામલો તેમની પ્રતિષ્ઠા અને ગૌરવની ચિંતા કરે છે, કોર્ટે આ મુદ્દા પર તાત્કાલિક ચુકાદો આપ્યો છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?

ગંભીરની કાનૂની ટીમના જણાવ્યા અનુસાર, 2025 ના અંતથી સોશિયલ મીડિયા પર નકલી સામગ્રીમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર, યુટ્યુબ અને ફેસબુક પર અસંખ્ય એકાઉન્ટ્સે AI ટેકનોલોજી, ફેસ-સ્વેપિંગ અને વોઇસ ક્લોનિંગનો ઉપયોગ કરીને એવા વીડિયો બનાવ્યા છે જે ગંભીરને એવા નિવેદનો આપતા દર્શાવે છે જે તેમણે ખરેખર ક્યારેય આપ્યા ન હતા. એક નકલી રાજીનામાના વીડિયોને 2.9 મિલિયનથી વધુ વ્યૂઝ મળ્યા, જ્યારે બીજી ક્લિપ, જેમાં તે વરિષ્ઠ ખેલાડીઓ વિશે ટિપ્પણી કરતો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, તેને 1.7 મિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા. વધુમાં, તેમના નામ અને છબીનો ઉપયોગ પોસ્ટરો અને માલ વેચવા માટે પરવાનગી વિના કરવામાં આવી રહ્યો હતો - ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પર જ નહીં પરંતુ વિવિધ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર પણ.

કોર્ટનો આદેશ અને વિવિધ પ્લેટફોર્મ્સ માટે નિર્દેશો

જસ્ટિસ જ્યોતિ સિંહે જણાવ્યું હતું કે તેઓ મેટા, ગૂગલ અને એમેઝોન સેલર્સને પ્રશ્નમાં રહેલી સામગ્રી દૂર કરવા માટે નિર્દેશિત આદેશ જારી કરશે. કોર્ટ ગૂગલ અને મેટાને અપલોડર્સની મૂળભૂત સબ્સ્ક્રાઇબર માહિતી અને ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (IP) લોગિન વિગતો પ્રદાન કરવા માટે પણ કહેશે. ગંભીરના વકીલ, જય અનંત દેહદરાયે રજૂઆત કરી હતી કે જ્યારે ઘણી વાંધાજનક લિંક્સ પહેલાથી જ દૂર કરવામાં આવી છે, તે વારંવાર શેર કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે કોર્ટ પાસેથી 'ગતિશીલ મનાઈ હુકમ' માંગ્યો હતો જેથી ભવિષ્યમાં પણ આવી સામગ્રી તાત્કાલિક દૂર કરી શકાય.

સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટ્રોલિંગ થઈ

ગૌતમ ગંભીરે મુખ્ય કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી, ટીમ ઈન્ડિયાએ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને T20 વર્લ્ડ કપ જેવા ખિતાબ જીત્યા; જોકે, રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં ટીમનું પ્રદર્શન ખૂબ જ નિરાશાજનક રહ્યું. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ટીમને ઘરઆંગણે બે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પરિણામે, તેમને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટ્રોલિંગનો સામનો કરવો પડ્યો - તે સમયગાળો જે દરમિયાન તેમને દર્શાવતા નકલી વીડિયો ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યા. કોચ તરીકે, તેમનો આગામી મોટો પડકાર 2027 માં યોજાનારા ODI વર્લ્ડ કપ હશે.

