દિલ્હી હાઈકોર્ટે વિનેશ ફોગાટની અરજી પર WFI ને ફટકારી નોટિસ, આગામી સુનાવણી 6 જુલાઈએ

દિલ્હી હાઈકોર્ટે વિનેશ ફોગાટની અરજી પર WFI ને નોટિસ જારી કરી છે. જોકે, કોર્ટે ભારતીય પહેલવાનને તાત્કાલિક રાહત આપી નથી.

VINESH PHOGAT (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 7:03 PM IST

Vinesh Phogat Petition: ભારતીય કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર દિલ્હી હાઈકોર્ટે રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) ને નોટિસ ફટકારી છે. WFI એ તાજેતરમાં વિનેશને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી હતી અને જૂન 2026 સુધી ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. વિનેશે આ નોટિસને પડકારી હતી અને સોમવારે હાઈકોર્ટમાં આ મામલે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ન્યાયાધીશ પુરુષેન્દ્ર કુમાર કૌરવે જણાવ્યું હતું કે, આ મામલાની સંપૂર્ણ સુનાવણી જુલાઈમાં થશે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે એમ પણ અવલોકન કર્યું હતું કે જો આ તબક્કે વિનેશ ફોગાટને ટ્રાયલમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવે અને ત્યારબાદ ચુકાદો તેની વિરુદ્ધ આવે, તો તે કવાયતને નિરર્થક બનાવશે. કોર્ટે વિનેશ ફોગાટને રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) દ્વારા જારી કરાયેલ કારણ બતાવો નોટિસનો વિગતવાર જવાબ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. વધુમાં, તેણે રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) ને આગામી સુનાવણીની તારીખ, એટલે કે, 6 જુલાઈ સુધીમાં આ મામલે નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

શો-કોઝ નોટિસ શા માટે જારી કરવામાં આવી?

  • WFI એ તાજેતરમાં વિનેશને અનુશાસનહીનતા અને ડોપિંગ વિરોધી નિયમોના ઉલ્લંઘનના આરોપો અંગે નોટિસ જારી કરી હતી.
  • વધુમાં, વિનેશને જૂન 2026 સુધી સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવી છે, કારણ કે તેણી નિવૃત્તિમાંથી પરત ફર્યા પછી UWW ના ડોપિંગ વિરોધી નિયમો હેઠળ જરૂરી છ મહિનાની ફરજિયાત નોટિસ અવધિ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી.
  • UWW એ તેના પત્રમાં એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો વિનેશ કુસ્તીમાં વાપસી કરવા માંગે છે, તો તેણે ITA અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય ફેડરેશનને ઓછામાં ઓછા છ મહિના અગાઉથી નોટિસ આપવી પડશે, અને આ સમયગાળા દરમિયાન ડોપિંગ વિરોધી પરીક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ રહેવું પડશે.
  • 15 પાનાની નોટિસમાં, WFI એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે વિનેશના વર્તનથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે શરમજનક સ્થિતિ ઉભી થઈ છે, જેના કારણે ભારતીય કુસ્તીની છબીને નુકસાન થયું છે.
  • WFI એ ખાસ નોંધ્યું હતું કે વિનેશ આ વર્ષના 26 જૂન સુધી કોઈપણ સ્થાનિક સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે અયોગ્ય છે. આ પ્રતિબંધમાં 10 થી 12 મે દરમિયાન ગોંડામાં યોજાનારી રાષ્ટ્રીય ઓપન રેન્કિંગ ટુર્નામેન્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે.

વિનેશે આપી હતી ચુનૌતી

વિનેશ WFIના આ નિર્ણયથી નારાજ હતી અને તેણે કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવા તેમજ આગામી રમતગમતની ઘટનાઓ માટેના ટ્રાયલમાંથી તેનું નામ બાકાત રાખવાને પડકાર્યો હતો. વિનેશની અરજી પર સુનાવણી કરતી વખતે, હાઇકોર્ટે તાત્કાલિક રાહત આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને આગામી સુનાવણી 6 જુલાઈના રોજ નક્કી કરી હતી.

