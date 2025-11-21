ETV Bharat / sports

દિલ્હી હાઈકોર્ટે ગૌતમ ગંભીર સામેનો કોવિડ ડ્રગ્સ કેસ ફગાવી દિધો

ગંભીર, તેની પત્ની, માતા અને ફાઉન્ડેશન વિરુદ્ધ ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલા સમન્સને પડકારતી અરજી પર દિલ્હી હાઈકોર્ટે આ આદેશ આપ્યો.

ગૌતમ ગંભીર
ગૌતમ ગંભીર (IANS)
author img

By PTI

Published : November 21, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે શુક્રવારે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર, તેમના ફાઉન્ડેશન અને અન્ય લોકો સામે રોગચાળા દરમિયાન ગેરકાયદેસર રીતે કોવિડ-૧૯ દવાઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ કરવાના આરોપમાં ફોજદારી કેસ ફગાવી દીધો. આ આદેશ જાહેર કરતા જસ્ટિસ નીના બંસલ કૃષ્ણાએ કહ્યું, "ફોજદારી ફરિયાદ ફગાવી દેવામાં આવી છે."

હાઈકોર્ટે ગંભીર, તેમની પત્ની, માતા અને ફાઉન્ડેશન વિરુદ્ધ ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલા સમન્સને પડકારતી અને ફોજદારી ફરિયાદ ફગાવી દેવાની માંગ કરતી અરજી પર આ આદેશ આપ્યો હતો.

ગૌતમ ગંભીર
ગૌતમ ગંભીર (IANS)

દિલ્હી સરકારના ડ્રગ કંટ્રોલ વિભાગે ગંભીર, તેમના ફાઉન્ડેશન, તેના સીઈઓ અપરાજિતા સિંહ, તેમની માતા અને પત્ની, સીમા ગંભીર અને નતાશા ગંભીર - બંને ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટીઓ - વિરુદ્ધ ડ્રગ્સ અને કોસ્મેટિક્સ એક્ટની કલમ 27(b)(ii) અને કલમ 18(c) હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. કલમ 18(c) લાયસન્સ વિના દવાઓના ઉત્પાદન, વેચાણ અને વિતરણ પર પ્રતિબંધ મૂકે છે, જ્યારે કલમ 27(b)(ii) માન્ય લાયસન્સ વિના વેચાણ અથવા વિતરણ માટે ઓછામાં ઓછી ત્રણ વર્ષની જેલ અને દંડ, જે પાંચ વર્ષ સુધી વધી શકે છે, ની જોગવાઈ કરે છે.

20 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના ​​રોજ, હાઈકોર્ટે કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટની કાર્યવાહી પર રોક લગાવી હતી અને ગૌતમ ગંભીર ફાઉન્ડેશન, ગંભીર અને તેમના પરિવારના સભ્યો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર દિલ્હી ડ્રગ કંટ્રોલ ઓથોરિટી પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો.

તેઓએ ફોજદારી ફરિયાદ અને કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા પસાર કરાયેલ સમન્સના આદેશને પડકાર્યો હતો. 9 એપ્રિલના રોજ, હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટની કાર્યવાહી પરનો સ્ટે ઉઠાવી લીધો હતો, અને ગંભીરે આદેશ પાછો ખેંચવાની માંગણી કરતી નવી અરજી દાખલ કરી હતી.

ડ્રગ કંટ્રોલ વિભાગના વકીલે અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો, દલીલ કરી હતી કે અરજી જાળવી શકાય તેવી નથી કારણ કે ગંભીરે પહેલા રિવિઝનલ કોર્ટ ઓફ સેશન્સનો સંપર્ક કરવાને બદલે સીધી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. ફરિયાદ પક્ષના વકીલે જણાવ્યું હતું કે અરજદારોએ સ્વીકાર્યું હતું કે તેમણે માન્ય લાઇસન્સ વિના દવાઓનું વિતરણ કર્યું હતું અને તેમનો એકમાત્ર બચાવ એ હતો કે તેમણે તે વેચી નથી.

આ પણ વાંચો:

  1. ટીમ ઈન્ડીયાને મોટો ફટકો! કેપ્ટન શુભમન ગિલ બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર, જાણો કોને મળશે તક
  2. સ્મૃતિ મંધાનાને પીએમ મોદીનો ખાસ સંદેશ, 2 દિવસ પછી સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર પ્રભુતામાં પગલા માંડશે

TAGGED:

COVID DRUGS CASE AGAINST GAMBHIR
GAUTAM GAMBHIR
DELHI HC
COVID DRUGS CASE AGAINST GAMBHIR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.