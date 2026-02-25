ETV Bharat / sports

શિખર ધવનને કોર્ટ તરફથી મોટી રાહત, પૂર્વ પત્નીને 5.7 કરોડ રૂપિયા પરત કરવાનો આદેશ આપ્યો

શિખર ધવનને દિલ્હીની એક કોર્ટ તરફથી મોટી રાહત મળી છે. 2023 માં છૂટાછેડા પછી આયેશા મુખર્જીએ તેમને 5.7 કરોડ (1.2 મિલિયન યુએસ ડોલર) ચૂકવવા પડશે.

શિખર ધવન
શિખર ધવન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: બીજા લગ્નના બે દિવસ પછી જ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર શિખર ધવનને તેની ભૂતપૂર્વ પત્ની આયેશા મુખર્જીના કેસમાં કોર્ટ તરફથી નોંધપાત્ર રાહત મળી. દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ ફેમિલી કોર્ટના ન્યાયાધીશ દેવેન્દ્ર કુમાર ગર્ગે ધવનની ભૂતપૂર્વ પત્ની આયેશા મુખર્જીને ઓસ્ટ્રેલિયન મિલકત સમાધાનમાંથી ₹57.2 મિલિયન (આશરે $1.5 મિલિયન) પરત કરવાનો આદેશ આપ્યો. કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે કરાર ધમકીઓ અને છેતરપિંડી દ્વારા મેળવ્યો હતો.

પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે આયેશા મુખર્જીને ધવન દ્વારા કેસ દાખલ કરવાની તારીખથી રકમ પર 9% વાર્ષિક વ્યાજ ચૂકવવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો. ન્યાયાધીશ ગર્ગે તેમના ચુકાદામાં એમ પણ કહ્યું કે ઓસ્ટ્રેલિયન કોર્ટ પાસે દંપતીના વૈવાહિક વિવાદોની તપાસ કરવાનો કોઈ અધિકારક્ષેત્ર નથી.

સમગ્ર મામલો શું છે?

આ સમગ્ર કેસ ઓસ્ટ્રેલિયન મિલકતના વેચાણ પછી મિલકત સમાધાન અંગે ઓસ્ટ્રેલિયન કોર્ટના આદેશથી ઉદ્ભવ્યો છે. 2024 માં, ઓસ્ટ્રેલિયન કોર્ટે ભારતમાં ધવનની મિલકતો અને નાણાકીય બાબતો સહિત દંપતીની સંપત્તિઓને વિભાજીત કરવાના ઘણા આદેશો જારી કર્યા. ઓસ્ટ્રેલિયન કોર્ટે સંપત્તિ પૂલનો 15% મુખર્જી પરિવારને આપ્યો. ત્યારબાદ શિખરે દિલ્હી કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો, જેણે ઓસ્ટ્રેલિયન કોર્ટના આદેશ પર આગળની કોઈપણ કાર્યવાહી પર સ્ટે આપ્યો, અને કહ્યું કે ઓસ્ટ્રેલિયન કોર્ટ પાસે શિખર ધવન અને તેની પત્ની વચ્ચેના વૈવાહિક વિવાદની સુનાવણી કરવાનો અધિકારક્ષેત્ર નથી.

શિખર ધવનની ભૂતપૂર્વ પત્ની કોણ છે?

શિખર ધવનની ભૂતપૂર્વ પત્ની, આયેશા મુખર્જી, ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિક છે. ધવનના પહેલા લગ્ન 2012 માં થયા હતા. આયેશાના છૂટાછેડા થયા હતા અને તેને બે પુત્રીઓ હતી. શિખરનો પુત્ર, જોરાવર, 2014 માં જન્મ્યો હતો. જોકે, 2020 માં આ દંપતીના સંબંધોમાં ખટાશ આવવા લાગી, અને કોર્ટે 2023 માં તેમના છૂટાછેડા મંજૂર કર્યા.

ધવને કોર્ટમાં શું કહ્યું?

ધવનના મતે, આયેશાએ તેમના લગ્ન પછી તરત જ તેને ધમકી આપવાનું શરૂ કર્યું, તેના પર ખોટા અને બદનક્ષીભર્યા આરોપો લગાવીને તેની ક્રિકેટ કારકિર્દી બરબાદ કરવાની ધમકી આપી. શિખર ધવને કોર્ટમાં જણાવ્યું કે તેણે ભારતમાં પોતાના પૈસાથી મિલકતો ખરીદી હતી, પરંતુ આયેશાએ તેને તે મિલકતો તેના નામે નોંધાવવા દબાણ કર્યું. શિખર ધવને દલીલ કરી કે ઓસ્ટ્રેલિયન કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા વિભાજનના આદેશે હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમ અને ભારતીય કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. ધવનની દલીલો સાંભળ્યા પછી, ન્યાયાધીશ ગર્ગે જણાવ્યું કે તે ઓસ્ટ્રેલિયન કોર્ટના આદેશોથી બંધાયેલ નથી.

શિખર ધવનની ક્રિકેટ કારકિર્દી

શિખર ધવન ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે. આ પહેલા, તેમણે ભારત માટે 34 ટેસ્ટ, 167 ODI અને 68 T20I રમ્યા હતા. તેમના નામે 2,315 ટેસ્ટ રન છે, જેમાં સાત સદી અને પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ODI માં, ધવને 17 સદી અને 39 અડધી સદી સાથે 6,793 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે T20 માં, તેમના નામે 11 અડધી સદી સાથે 1,759 રન છે.

