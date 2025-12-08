ભારતીય ઓપનર પર પૈસાનો વરસાદ, મુખ્યમંત્રીએ 1.5 કરોડ રૂપિયાની જાહેરાત કરી
મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં ભારતની ઐતિહાસિક જીતમાં અદ્ભુત યોગદાન આપનાર ખેલાડી પર પૈસાનો વરસાદ થયો.
Published : December 8, 2025 at 2:54 PM IST
નવી દિલ્હી: મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 માં ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેનને તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન બદલ ઈનામ આપવા માટે દિલ્હી સરકારે પોતાનો ખજાનો ખોલી દીધો છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ પ્રતિકા રાવલ માટે ₹1.5 કરોડના ઈનામની જાહેરાત કરી છે, જ્યારે દિલ્હી અને જિલ્લા ક્રિકેટ એસોસિએશન (DDCA) એ ₹50 લાખના ઈનામની જાહેરાત કરી છે, જેનાથી તેની કુલ ઈનામી રકમ ₹2 કરોડ થઈ ગઈ છે.
પ્રતિકા રાવલનું વર્લ્ડ કપ પ્રદર્શન
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ઓપનિંગ બેટ્સમેન પ્રતિકા રાવલે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, પરંતુ તે બે મુખ્ય વર્લ્ડ કપ મેચ ચૂકી ગઈ હતી: સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ. તે છેલ્લા ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી અને શેફાલી વર્માની જગ્યાએ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. પ્રતિકાએ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ સાત મેચ રમી હતી, જેમાં 51.33 ની સરેરાશથી 308 રન બનાવ્યા હતા, જે સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં ચોથા સ્થાને રહી હતી.
ટુર્નામેન્ટમાં ચૂકી જવા છતાં, પ્રતિકા ખિતાબ જીત્યા બાદ વ્હીલચેર પરથી ઉજવણીમાં મેદાન પર તેના સાથી ખેલાડીઓ સાથે જોડાઈ અને ત્યારબાદ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા આયોજિત સન્માન સમારોહમાં પણ ભાગ લીધો. ICC ચેરમેન જય શાહે પણ જાહેરાત કરી કે પ્રતિકાને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવી હોવા છતાં તેને વર્લ્ડ કપ વિજેતા મેડલ એનાયત કરવામાં આવશે.
દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ શું કહ્યું?
રેખા ગુપ્તાએ X પર લખ્યું, "આજે, મુખ્યમંત્રીએ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની પ્રતિભાશાળી યુવા ખેલાડી શ્રીમતી પ્રતિકા રાવલનું જન સેવા સદનમાં સ્વાગત કર્યું. અમારી આશાસ્પદ પુત્રી પ્રતિકાએ દિલ્હીનું નામ રોશન કર્યું છે. રમત પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા અને તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને, દિલ્હી સરકાર તેમને ₹1.5 કરોડનું રોકડ ઇનામ આપશે."
તેમણે આગળ લખ્યું, "પ્રતિકા યુવા દિલ્હી, એક નવા ભારતની ઉર્જા, હિંમત અને મહિલા શક્તિનું જીવંત ઉદાહરણ છે. તેમની યાત્રા દર્શાવે છે કે દિલ્હી માત્ર સપનાઓને જન્મ આપતી નથી પણ તેમને પાંખો પણ આપે છે. તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ."
