RCB vs DC: દિલ્હીએ RCBને 6 વિકેટથી હરાવ્યું, રાહુલ-સ્ટબ્સની ફિફ્ટી

RCB vs DC IPL 2026: દિલ્હી કેપિટલ્સે 176 રનના લક્ષ્યાંક અંતિમ ઓવરમાં પ્રાપ્ત કર્યો.

RCB vs DC: દિલ્હીએ RCBને 6 વિકેટથી હરાવ્યું, રાહુલ-સ્ટબ્સની ફિફ્ટી
RCB vs DC: દિલ્હીએ RCBને 6 વિકેટથી હરાવ્યું, રાહુલ-સ્ટબ્સની ફિફ્ટી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 10:57 PM IST

RCB vs DC IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 ની 26મી મેચમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) એ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ને તેના ઘરઆંગણે 6 વિકેટથી હરાવ્યું. 176 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, દિલ્હીએ 20મી ઓવરમાં આરામથી કુલ સ્કોર હાંસલ કરી લીધો, જેમાં KL રાહુલના 57 રન અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સના 60 રનનો સમાવેશ થાય છે. અંતિમ ઓવરમાં, દિલ્હીને જીતવા માટે 15 રનની જરૂર હતી. RCB એ તે ઓવર માટે રોમારિયો શેફર્ડને બોલ સોંપ્યો. મિલર અને સ્ટબ્સે પહેલા બે બોલમાં બે સિંગલ લીધા. પછી, ત્રીજા અને ચોથા બોલ પર, મિલરે બે છગ્ગા ફટકારીને સ્કોર બરાબર કર્યો, અને પાંચમા બોલ પર, તેણે ચોગ્ગો ફટકારીને તેની ટીમ માટે વિજય અપાવ્યો.

રાહુલ અને સ્ટબ્સ અડધી સદી

176 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, દિલ્હીની ટીમે ખરાબ શરૂઆત કરી, માત્ર 18 રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. જોકે, સ્ટબ્સ અને રાહુલે ચોથી વિકેટ માટે 69 રનની ભાગીદારી કરીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. કેએલ રાહુલ 34 બોલમાં 57 રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ, અક્ષર પટેલે પણ સારી બેટિંગ કરી, પાંચમી વિકેટ માટે 47 રનની ભાગીદારીમાં યોગદાન આપ્યું. અક્ષર રિટાયર હર્ટ થયો અને 19 બોલમાં 26 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. ત્યારબાદ મિલર બેટિંગ કરવા આવ્યો અને સ્ટબ્સ સાથે મળીને 24 બોલમાં 45 રનની ભાગીદારી સાથે ટીમને વિજય અપાવ્યો. મિલર 10 બોલમાં 22 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જ્યારે સ્ટબ્સ 47 બોલમાં 60 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.

RCB માટે, ભુવનેશ્વર કુમાર અને કૃણાલ પંડ્યા સૌથી સફળ બોલર સાબિત થયા. ભુવનેશ્વરે 4 ઓવરમાં 26 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે પંડ્યાએ 4 ઓવરમાં 24 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી.

RCBનો સ્કોર 175 રન

ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા બાદ, RCBએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 175 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગમાં, ફિલ સોલ્ટ ટોપ સ્કોરર હતો, તેણે 38 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા. વધુમાં, કોહલીએ 13 બોલમાં 19 રનનો ટૂંકો સ્કોર કર્યો, ત્યારબાદ પડિકલે 13 બોલમાં 18 રન, ટિમ ડેવિડે 17 બોલમાં 26 રન અને જિતેશ 20 બોલમાં 14 રન બનાવ્યા.

દિલ્હી માટે, કેપ્ટન અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ અને લુંગી ન્ગીડીએ બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે મુકેશ કુમારે એક વિકેટ લીધી. આ જીત સાથે, દિલ્હી પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું છે.

