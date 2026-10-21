સ્ટાર ખેલાડીની ઘર વાપસી, દિલ્હી કેપિટલ્સે આપી મોટી જવાબદારી
IPL 2027 પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે અમિત મિશ્રાને તેમના સ્પિન બોલિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
Published : October 21, 2026 at 4:42 PM IST
IPL 2027 ને લઈને વધુ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અનુભવી લેગ-સ્પિનર અમિત મિશ્રા ફરી એકવાર તેમની ભૂતપૂર્વ ટીમ દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે જોડાયા છે. જોકે, આ વખતે તેઓ દિલ્હી ટીમ સાથે નવી ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ખેલાડી તરીકે મેદાન પર બેટ્સમેનોને મુશ્કેલીમાં મુકનારા મિશ્રાને હવે ટીમના નવા સ્પિન બોલિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. મિશ્રા IPL ઇતિહાસમાં DCના સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલર છે.
દિલ્હી કેપિટલ્સે કોચિંગ સ્ટાફમાં મોટો ફેરફાર કર્યા
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની આગામી સિઝન માટે દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) ટીમના કોચિંગ સ્ટાફમાં મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ટીમે પૂર્વ દિગ્ગજ ખેલાડી સૌરવ ગાંગુલીને તેના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, તેણે હેમાંગ બદાનીની જગ્યા લીધી છે. આ સિવાય યુવરાજ સિંહને ટીમના બેટિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તે આગામી IPL સિઝનથી તેની કોચિંગ કારકિર્દીની શરૂઆત કરશે. બોલિંગ વિભાગમાં પણ ફેરફાર કરીને ચામિંડા વાસને ફાસ્ટ બોલિંગ કોચ અને તાજેતરમાં અમિત મિશ્રાને સ્પિન બોલિંગ કોચની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
2️⃣0️⃣0️⃣8️⃣ ⏩ 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ Welcome back home, Mishra ji 💙❤️ https://t.co/Tsqe9ag4rD— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 21, 2026
અમિત મિશ્રા આઈપીએલમાં 3 હેટ્રિક લેનાર એકમાત્ર બોલર
અમિત મિશ્રા આઈપીએલના ઇતિહાસમાં એકમાત્ર બોલર છે જેણે સૌથી વધુ હેટ્રિક ત્રણ વખત લીધી છે. તેણે 2008 માં ડેક્કન ચાર્જર્સ સામેની પહેલી સીઝનમાં જ પોતાની પહેલી હેટ્રિક લીધી હતી. તે મેચમાં તેણે 17 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી. ત્યારબાદ તેણે 2011 અને 2013 માં આ સિદ્ધિનું પુનરાવર્તન કર્યું. તેની આઈપીએલ કારકિર્દી દરમિયાન, મિશ્રાએ 162 મેચ રમી, જેમાં 23.82 ની સરેરાશ અને 7.37 ના ઉત્તમ ઇકોનોમી રેટથી કુલ 174 વિકેટ લીધી.
The flick of the ball, the jump and deception! 🤌😍 https://t.co/DxYKCIG3vx— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 21, 2026
દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે અમિત મિશ્રાએ કેવું પ્રદર્શન કર્યું છે?
અમિત મિશ્રાએ દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે પણ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. 2008 થી 2021 સુધી, તેમણે ફ્રેન્ચાઇઝ માટે 103 મેચ રમી, જેમાં 23.93 ની બોલિંગ એવરેજથી 110 વિકેટ લીધી. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે એક પાંચ વિકેટ અને બે ચાર વિકેટ લીધી. તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 17 રનમાં 5 વિકેટ હતું. આગામી IPL સિઝનમાં તેઓ કોચ તરીકે કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
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