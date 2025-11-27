WPL મેગા ઓક્શનમાં દીપ્તિ શર્મા છવાઈ, સોફી ડિવાઇનને ગુજરાત જાયન્ટ્સે ખરીદી
WPL 2026 ની હરાજીમાં દીપ્તિ શર્મા અને અમેલિયા કેરે મોટી કમાણી કરી, જ્યારે એલિસા હીલી માર્કી લિસ્ટમાં અનસોલ્ડ રહી.
Published : November 27, 2025 at 8:42 PM IST
WPL Mega Auction: વર્લ્ડ કપ હીરો દીપ્તિ શર્માએ મહિલા પ્રીમિયર લીગ મેગા ઓક્શન 2026 માં ઇતિહાસ રચ્યો. તેણીને UP વોરિયર્સ દ્વારા તેમના રાઇટ ટુ મેચ (RTM) કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ₹3.2 કરોડ (32 મિલિયન રૂપિયા) ની બોલીમાં ખરીદવામાં આવી હતી.
દીપ્તિ શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો
આ બોલી સાથે, દીપ્તિ WPL ઇતિહાસમાં બીજા ક્રમની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ખેલાડી બની, જે મહિલા ક્રિકેટમાં તેની શક્તિ અને સાતત્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે. લીગના પ્રથમ આવૃત્તિમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે સ્મૃતિ મંધાનાને ₹3.40 કરોડ (34 મિલિયન રૂપિયા) માં હસ્તગત કરી, જે હજુ પણ લીગની સૌથી મોંઘી ખેલાડી છે.
UP Warriorz fans, welcome back @Deepti_Sharma06! 👏@UPWarriorz use the RTM card to bring back the all-rounder for INR 3.2 Crore 💰#TATAWPL | #TATAWPLAuction pic.twitter.com/f3Z1gWtgNX— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
દીપ્તિની બેઝ પ્રાઈસ ₹50 લાખ (50 લાખ રૂપિયા) હતી, પરંતુ દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફથી કડક સ્પર્ધાને કારણે, તેની બોલી ₹3.2 કરોડ (32 મિલિયન રૂપિયા) સુધી વધી ગઈ. અંતે, UP વોરિયર્સે આગ્રાથી સ્ટાર ખેલાડીને પરત લાવવા માટે તેમના RTM (રાઇટ ટુ મેચ) કાર્ડનો ઉપયોગ કર્યો.
આ ફક્ત બીજી વખત છે જ્યારે દીપ્તિ શર્માએ હરાજીમાં ભાગ લીધો છે. અગાઉ, તેણીને યુપી વોરિયર્સ દ્વારા ₹2.60 કરોડમાં ખરીદવામાં આવી હતી અને મેગા ઓક્શન પહેલા રિલીઝ કરવામાં આવી હતી.
દીપ્તિ શર્માની ઘર વાપસી
તો, આ દીપ્તિ માટે જબરદસ્ત ઘર વાપસીનો ક્ષણ છે. આગ્રાની આ પુત્રી હવે નવા આત્મવિશ્વાસ અને વિશ્વ મંચ પર ચમકતી પ્રતિષ્ઠા સાથે તેના રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
યુપી વોરિયર્સે ઉત્તર પ્રદેશની લાખો છોકરીઓને પ્રેરણા આપનાર આ આઇકોનનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. ઉત્તર પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશનના મીડિયા મેનેજર મોહમ્મદ ફહીમે જણાવ્યું હતું કે દીપ્તિ શર્મા નિઃશંકપણે યુપી વોરિયર્સ માટે સ્ટાર બનશે. મહિલા પ્રીમિયર લીગ માટે તેની કિંમત એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ હશે.
આ માર્કી યાદીમાં મોટી રકમ મેળવનાર દીપ્તિ એકમાત્ર ખેલાડી નહોતી. અમેલિયા કેર (₹3 કરોડ), સોફી ડિવાઇન (₹2 કરોડ), મેગ લેનિંગ (₹1.90 કરોડ), અને લૌરા વોલ્વાર્ડ (₹1.10 કરોડ) માર્કી ગ્રુપમાં ₹1 કરોડનો આંકડો પાર કરનારી અન્ય ખેલાડીઓ હતી. આશ્ચર્યજનક રીતે, ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટન એલિસા હીલી માર્કી યાદીમાં એકમાત્ર ખેલાડી હતી જેને કોઈએ ખરીદ્યો ન હતો.
Major Signing! ✍️— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
Laura Wolvaardt goes the @DelhiCapitals way INR 1.1 Crore 💙#TATAWPL | #TATAWPLAuction pic.twitter.com/3UNP88iQ2G
WPL 2026 ની હરાજીના મોંઘા ખેલાડી
- દિપ્તી શર્મા (મૂળભૂત કિંમત રૂ. 50 લાખ) ને યુપી દ્વારા રૂ. 3.2 કરોડમાં ખરીદવામાં આવી
- અમેલિયા કેર (મૂળભૂત કિંમત રૂ. 50 લાખ) ને મુંબઈ દ્વારા રૂ. 3 કરોડમાં ખરીદવામાં આવી
- શિખા પાંડે (મૂળભૂત કિંમત રૂ. 40 લાખ) ને યુપી દ્વારા રૂ. 2.4 કરોડમાં ખરીદવામાં આવી
- સોફી ડિવાઇન (મૂળભૂત કિંમત રૂ. 50 લાખ) ને ગુજરાત દ્વારા રૂ. 2 કરોડમાં ખરીદવામાં આવી
- મેગ લેનિંગ (મૂળભૂત કિંમત રૂ. 50 લાખ) ને યુપી દ્વારા રૂ. 1.90 કરોડમાં ખરીદવામાં આવી
- લૌરા વોલ્વાર્ડટને દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા રૂ. 1.10 કરોડમાં ખરીદવામાં આવી
