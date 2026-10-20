એશિયન પેરા ગેમ્સમાં દીપ્તિ જીવનજી ચમકી, 400 મીટર દોડમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
દીપ્તિ જીવનજીએ એશિયન પેરા ગેમ્સમાં 400 મીટર દોડમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. આ સાથે તેણે એક મોટો રેકોર્ડ પણ પોતાના નામે કર્યો.
Published : October 20, 2026 at 1:53 PM IST
ASIAN PARA GAMES: ભારતીય પેરા-એથ્લીટ દીપ્તિ જીવનજીએ મંગળવારે 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં મહિલાઓની 400 મીટર T20 ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેણીએ 56.36 સેકન્ડના સમય સાથે નવો ગેમ્સ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. જીવનજીનો મેડલ ભારતનો પાંચમો ગોલ્ડ મેડલ છે અને એશિયન પેરા ગેમ્સના બીજા દિવસે પહેલો છે. પેરિસ 2024 પેરાલિમ્પિક્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર દીપ્તિએ દોડમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું. આજે શરૂઆતમાં, પેરા-ટેબલ ટેનિસ ખેલાડી ભાવીના પટેલે મહિલા સિંગલ્સ ક્લાસ 4-5 સેમિફાઇનલમાં ચીનની ઝાંગ બિયાન સામે 3-0થી હારી ગયા બાદ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
દીપ્તિ જીવનજીએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
20 ઓક્ટોબરના રોજ, દીપ્તિ જીવનજીએ એથ્લેટિક્સમાં એવી નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી કે તેણે માત્ર ગોલ્ડ મેડલ જ નહીં પરંતુ એક નવો ગેમ્સ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. તેણીએ મહિલાઓની 400 મીટર T20 ઇવેન્ટમાં 56.36 સેકન્ડના સમય સાથે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું. આ ભારતનો સ્પર્ધાનો પાંચમો ગોલ્ડ મેડલ હતો અને બીજા દિવસે દેશનો પહેલો ગોલ્ડ મેડલ હતો.
GOLD & A NEW GAMES RECORD! 🇮🇳🏅 Deepthi Jeevanji successfully defends her Asian Para Games Title in the Women’s 400m T20 WHAT AN INCREDIBLE ATHLETE! 🔥🔥🔥 https://t.co/0Yl2EvdvJh— The Khel India (@TheKhelIndia) October 20, 2026
તેણીએ તેના નજીકના હરીફ, જાપાનની નીના કાનોથી બે સેકન્ડથી વધુ આગળ ફિનિશ લાઇન પાર કરી. કાનોએ 58.92 સેકન્ડના સમય સાથે જાપાન માટે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. જાપાનની અકાને કાટોએ 1:00.26 ના સમય સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
પ્રમોદ ભગત અને મનીષા રામદાસ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યા
આ દરમિયાન, પેરા બેડમિન્ટનમાં, ભારતની મિશ્ર SL3-SU5 જોડી પ્રમોદ ભગત અને મનીષા રામદાસે સેમિફાઇનલમાં પહોંચીને મેડલ મેળવ્યો. ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, આ જોડીએ થાઇલેન્ડના શ્રીનવકુલ ચાનિદા અને ટીમારમ સિરીપોંગને સીધી રમતોમાં 21-15, 21-14 થી હરાવ્યા. મેચ ફક્ત 25 મિનિટમાં સમાપ્ત થઈ.
5TH GOLD MEDAL AGAYA HAI PRABHU! https://t.co/Y7nKKiu7Zp— The Khel India (@TheKhelIndia) October 20, 2026
ભારતીય પેરા તીરંદાજ હરવિંદર સિંહ, ભાવના, શીતલ દેવી, પાયલ નાગ, ટોમન કુમાર અને શ્યામ સુંદર સ્વામી 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં પોતપોતાની વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી ગયા છે. હરવિંદર પુરુષોની રિકર્વ ઇવેન્ટમાં આગળ વધ્યો, જ્યારે ભાવના મહિલા રિકર્વ કેટેગરીમાં આગળ વધ્યો.
ચારેય ભારતીય કમ્પાઉન્ડ તીરંદાજ, શીતલ દેવી, પાયલ નાગ, ટોમન કુમાર અને શ્યામ સુંદર સ્વામી પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યા, એલિમિનેશન રાઉન્ડમાં ભારતીય ટુકડીના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનનું પ્રદર્શન કર્યું.
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