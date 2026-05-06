ચેન્નાઈએ દિલ્હીને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, સંજૂ સેમસને રમી વધુ એક શાનદાર સદી
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 156 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે વિજય મેળવ્યો.
Published : May 6, 2026 at 7:46 AM IST
DC vs CSK IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ની 48મી મેચમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) એ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) ને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. 156 રનના લક્ષ્યાંકનો CSK એ 17.3 ઓવરમાં ફક્ત બે વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધો
ચેન્નાઈની આ જીત માટે બોલિંગ બાદ, સંજુ સેમસન અને કાર્તિક શર્માએ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. આ જોડીએ ત્રીજી વિકેટ માટે 114 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. આ ભાગીદારી દરમિયાન, સંજુએ 52 બોલમાં 87 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, કાર્તિક શર્મા 31 બોલમાં 41 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.
IPL 2026 | चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 8 विकेट से हराया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 5, 2026
संजू सैमसन 87*, कार्तिक शर्मा 41*
મેચની શરૂઆતમાં, ચેન્નાઈના બોલરોએ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) ને કુલ 155 રન પર રોકી રાખવા માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આ પ્રયાસમાં અકીલ હુસૈન અને નૂર અહમદે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી; અકીલે 4 ઓવરમાં 19 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી, જ્યારે નૂરે 3 ઓવરમાં 22 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ 11
દિલ્હી કેપિટલ્સ: કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), પથુમ નિસાંકા, કરુણ નાયર, ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ, નીતિશ રાણા, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), આશુતોષ શર્મા, લુંગી એનગિડી, મિશેલ સ્ટાર્ક, કુલદીપ યાદવ, ટી. નટરાજન.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), ઉર્વિલ પટેલ, કાર્તિક શર્મા, ડીવાલ્ડ બ્રેવિસ, જેમી ઓવરટોન, અકેલ હોસીન, નૂર અહમદ, અંશુલ કંબોજ, મુકેશ ચૌધરી, ગુર્જપનીત સિંહ.