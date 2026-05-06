ચેન્નાઈએ દિલ્હીને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, સંજૂ સેમસને રમી વધુ એક શાનદાર સદી

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 156 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે વિજય મેળવ્યો.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 6, 2026 at 7:46 AM IST

DC vs CSK IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ની 48મી મેચમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) એ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) ને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. 156 રનના લક્ષ્યાંકનો CSK એ 17.3 ઓવરમાં ફક્ત બે વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધો

ચેન્નાઈની આ જીત માટે બોલિંગ બાદ, સંજુ સેમસન અને કાર્તિક શર્માએ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. આ જોડીએ ત્રીજી વિકેટ માટે 114 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. આ ભાગીદારી દરમિયાન, સંજુએ 52 બોલમાં 87 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, કાર્તિક શર્મા 31 બોલમાં 41 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.

મેચની શરૂઆતમાં, ચેન્નાઈના બોલરોએ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) ને કુલ 155 રન પર રોકી રાખવા માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આ પ્રયાસમાં અકીલ હુસૈન અને નૂર અહમદે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી; અકીલે 4 ઓવરમાં 19 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી, જ્યારે નૂરે 3 ઓવરમાં 22 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ 11

દિલ્હી કેપિટલ્સ: કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), પથુમ નિસાંકા, કરુણ નાયર, ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ, નીતિશ રાણા, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), આશુતોષ શર્મા, લુંગી એનગિડી, મિશેલ સ્ટાર્ક, કુલદીપ યાદવ, ટી. નટરાજન.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), ઉર્વિલ પટેલ, કાર્તિક શર્મા, ડીવાલ્ડ બ્રેવિસ, જેમી ઓવરટોન, અકેલ હોસીન, નૂર અહમદ, અંશુલ કંબોજ, મુકેશ ચૌધરી, ગુર્જપનીત સિંહ.

