દારૂ પીને ગાડી ચલાવવાના કેસમાં ડેવિડ વોર્નરને દંડ, ફક્ત એક શરત પર ચલાવી શકશે ગાડી
ડેવિડ વોર્નર અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. વોર્નરને ચાર મહિના જૂના કેસમાં દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે; તે દારૂ પીને ગાડી ચલાવતો પકડાયો હતો.
Published : August 18, 2026 at 4:07 PM IST
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ઓપનર ડેવિડ વોર્નર માટે મુશ્કેલી વધી ગઈ છે. સિડનીની એક કોર્ટે ઇસ્ટરની આસપાસ બનેલી દારૂ પીને વાહન ચલાવવાની ઘટનાના સંદર્ભમાં વોર્નરને દોષી ઠેરવ્યો છે અને તેના પર દંડ ફટકાર્યો છે. ગયા મહિને, વોર્નરે મધ્યમ રેન્જમાં દારૂ પીને વાહન ચલાવવાનો ગુનો કબૂલ્યો હતો. 39 વર્ષીય ખેલાડી પર એપ્રિલમાં રેન્ડમ ટેસ્ટિંગ સાઇટ પર પહોંચતા પહેલા પોતાનું વાહન રોકવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ તેનો શ્વાસ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યો હતો; ત્યારબાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
કોર્ટે સજા સંભળાવી
ડેવિડ વોર્નરે ગયા મહિને પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો હતો અને આ કેસમાં અંતિમ સુનાવણી 18 ઓગસ્ટના રોજ થઈ હતી. સિડનીની એક કોર્ટે ડેવિડ વોર્નરને દારૂ પીને વાહન ચલાવવાનો દોષી ઠેરવ્યો છે. ન્યાયાધીશ ક્લેર ફર્નને 39 વર્ષીય ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી પર 1,500 ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર (આશરે ₹1 લાખ) નો દંડ ફટકાર્યો છે. હવે તેને એક વર્ષ સુધી વાહન ચલાવવા માટે બ્રેથલાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો પડશે. આનો અર્થ એ છે કે તેની કારમાં 12 મહિના સુધી ઇન્ટરલોક ડિવાઇસ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવશે, જે તેને નશામાં વાહન ચલાવવાથી અટકાવશે. વોર્નરે ટ્રાફિક અપરાધી પ્રોગ્રામની પ્રોસેસ પૂરી કરવી પડશે.
બાળકો પણ કારમાં હતા
ઘટના સમયે કારમાં બાળકોની હાજરી આ બાબતને વધુ ખરાબ બનાવનારી એક મહત્વપૂર્ણ બાબત હતી. પરિણામે, વોર્નરના વાહનમાં બ્રેથલાઈઝર ઇન્ટરલોક ડિવાઇસ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે; આ ડિવાઇસ વાહન શરૂ કરતા પહેલા ડ્રાઇવરના શ્વાસમાં દારૂની તપાસ કરે છે. જ્યારે કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે વોર્નર ગુનો ફરીથી કરે તેવી શક્યતા નથી, ત્યારે જજ ક્લેર ફેનને ન્યૂ સાઉથ વેલ્સમાં દારૂ પીને વાહન ચલાવવાથી થતા માર્ગ અકસ્માતોની ગંભીરતા પર ભાર મૂક્યો હતો.
કારકિર્દી પર અસર
વોર્નરની કાનૂની ટીમે ઔપચારિક સજા ટાળવા માટે કોર્ટમાં અપીલ કરી હતી. બચાવ પક્ષે દલીલ કરી હતી કે આ કેસની આસપાસના મીડિયા કવરેજથી વોર્નરના વ્યાવસાયિક જીવન પર પહેલાથી જ અસર પડી છે; તે કોમેન્ટેટર તરીકે કામ કરે છે અને બિગ બેશ લીગમાં સિડની થંડરનો કેપ્ટન છે. જોકે, કોર્ટે તેને દોષિત ઠેરવ્યો અને દંડ ફટકાર્યો. જોકે વોર્નર રમતમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી કોમેન્ટરી અને લીગ ક્રિકેટમાં સંકળાયેલો રહ્યો છે, આ ઘટનાએ તેની છબીને કલંકિત કરી છે.
આ પણ વાંચોઃ