ડેવિડ વોર્નરે દારૂ પીને ગાડી ચલાવવાનો ગુનો કબૂલ્યો, કોર્ટ આ દિવસે આપશે ચુકાદો!
ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ ખેલાડી ડેવિડ વોર્નરે દારૂ પીને ગાડી ચલાવવાનો ગુનો કબૂલ્યો છે અને તેને જેલની સજાનો ભય છે.
Published : July 22, 2026 at 3:09 PM IST
DAVID WARNER: ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ ખેલાડી ડેવિડ વોર્નર ફરી એકવાર એક મોટા વિવાદમાં ફસાઈ ગયા છે, જેના કારણે તેમને જેલની સજા થઈ શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી ફ્રેન્ચાઇઝી T20 લીગમાં રમવાનું નક્કી કરનાર વોર્નર 2016 માં ઇસ્ટર દરમિયાન પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં રમતી વખતે ઓસ્ટ્રેલિયા પાછો ફર્યો હતો. પોલીસે તેને ડ્રાઇવિંગ ચેકિંગ માટે રોક્યો હતો અને જાણવા મળ્યું હતું કે તે નશામાં હતો. વોર્નરે હવે આ કેસમાં પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો છે, જેના કારણે તેને જેલની સજા થઈ શકે છે. કોર્ટ 18 ઓગસ્ટે સજા સંભળાવશે.
વોર્નરના લોહીમાં આલ્કોહોલનું સ્તર કાનૂની મર્યાદા કરતા બમણું
પીએસએલ 2026 માં મધ્ય-સિઝનના વિરામ દરમિયાન ઇસ્ટર માટે ઘરે પરત ફરી રહેલા ડેવિડ વોર્નરને પોલીસે અટકાવ્યો હતો. ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, વોર્નરને 21 જુલાઈના રોજ વેવરલી સ્થાનિક કોર્ટમાં હાજર રહેવાની જરૂર નહોતી, પરંતુ તેના વકીલ, બોબી હિલે જણાવ્યું હતું કે બેટ્સમેન ઇસ્ટર રવિવારે મધ્ય-રેન્જમાં દારૂ પીને વાહન ચલાવવાના આરોપમાં દોષિત ઠેરવ્યો હતો.
🚨 David Warner Admits to Drink-Driving Charge again 🚨— manzur shaban (@Manzurshaban123) July 22, 2026
- David Warner has admitted to a drink-driving charge following an incident in April 2026.
- Warner's blood alcohol concentration was reportedly 0.104, more than twice the legal limit in New South Wales.
- He has… pic.twitter.com/UsKCV4ylhi
હિલે જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષો હકીકતો પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. 5 એપ્રિલના રોજ સિડનીના પૂર્વમાં રોડસાઇડ ટેસ્ટમાં વોર્નરનો દારૂ માટેનો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. જ્યારે તેને બીજા ટેસ્ટ માટે મારુબ્રા પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યો ત્યારે તેનું બ્લડ આલ્કોહોલ રીડિંગ 0.104 હતું, જે કાનૂની મર્યાદા કરતા બમણું હતું. વોર્નરને હવે આ કેસમાં 18 ઓગસ્ટના રોજ સજા ફટકારવામાં આવશે, જેના કારણે તેને ઓછામાં ઓછા છ મહિના માટે વાહન ચલાવવા પર પ્રતિબંધ, 2,200 ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર સુધીનો દંડ અને વધુમાં વધુ નવ મહિનાની જેલની સજા થઈ શકે છે.
સિડની થંડરની કેપ્ટનશીપ ગુમાવવાનો ખતરો
દારૂ પીને ગાડી ચલાવવાનો ગુનો કબૂલ્યા બાદ, ડેવિડ વોર્નર બિગ બેશ લીગમાં સિડની થંડરની કેપ્ટનશીપ ગુમાવી શકે છે. તેની ધરપકડ બાદ, ક્રિકેટ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ લી જાર્મને કહ્યું, "આ આરોપો ચોક્કસપણે ચિંતાજનક છે અને અમે તેને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લઈએ છીએ. ક્રિકેટ NSW ખાતે, અમે દારૂ પીને ગાડી ચલાવવાની નહીં, પણ સલામત ગાડી ચલાવવાની હિમાયત કરીએ છીએ." 2018ના બોલ-ટેમ્પરિંગ કૌભાંડમાં તેમની ભૂમિકા બદલ તેમના પર લાદવામાં આવેલા નેતૃત્વ પ્રતિબંધને હટાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યા બાદ વોર્નરને 2024માં સિડની થંડરના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
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