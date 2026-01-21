ETV Bharat / sports

ICC ODI રેન્કિંગમાં વિરાટ કોહલીને મોટો ઝટકો, ડેરિલ મિશેલ નંબર-1 બેટ્સમેન બન્યો

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની વનડે શ્રેણી બાદ, ICC એ નવી રેન્કિંગ જાહેર કરી છે, જેમાં વિરાટ કોહલી હવે બીજા નંબર પર સરકી ગયો છે.

ડેરિલ મિશેલ
ડેરિલ મિશેલ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
ICC ODI RANKINGS: ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 1-2 થી ગુમાવી દીધી હતી, પરંતુ ICC રેન્કિંગમાં પણ તેમને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. ચાર વર્ષ પછી એક અઠવાડિયા પહેલા ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન બનેલા વિરાટ કોહલી હવે બીજા નંબર પર સરકી ગયો છે, જેની જગ્યાએ કિવી બેટ્સમેન ડેરિલ મિશેલ છે, જેમણે ભારત સામેની શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.

ગયા અઠવાડિયાના રેન્કિંગમાં બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે એક પોઈન્ટનો તફાવત જોવા મળ્યો હતો, જે હવે નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. ડેરિલ મિશેલ 784 પોઈન્ટથી 845 પોઈન્ટ પર પહોંચી ગયો છે, જ્યારે કોહલી 785 થી વધીને ફક્ત 795 પોઈન્ટ પર પહોંચી શક્યો છે. બંને ખેલાડીઓએ શ્રેણીની ત્રીજી ODIમાં સદી ફટકારી હતી.

શ્રેણીમાં મિશેલ અને કોહલીનું પ્રદર્શન

ન્યુઝીલેન્ડની ઐતિહાસિક જીતમાં મિશેલને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેણે ત્રણ ઇનિંગ્સમાં 176 ની સરેરાશથી 352 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં બે સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. કોહલીએ શ્રેણીમાં કુલ 240 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

રોહિત શર્માને એક સ્થાનનું નુકશાન

આ વખતે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા પણ રેન્કિંગમાં નીચે આવી ગયો છે. તે હવે ચોથા સ્થાને સરકી ગયો છે. ઇબ્રાહિમ ઝાદરાન હવે ડેરિલ મિશેલ અને વિરાટ કોહલી પછી ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તેનું રેટિંગ 764 છે. રોહિત શર્માની વાત કરીએ તો, તે એક સ્થાન નીચે 757 પર આવી ગયો છે.

ઐયર ટોપ 10માંથી બહાર, રાહુલ અંદર

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીની પહેલી મેચમાં કેએલ રાહુલની મેચવિનિંગ અણનમ ઇનિંગ અને બીજી મેચમાં તેના શાનદાર 112 રનના કારણે તે રેન્કિંગમાં ટોચના દસમાં સ્થાન મેળવી શક્યો છે, જ્યારે શ્રેણીમાં ખરાબ પ્રદર્શન કરનાર શ્રેયસ ઐયર 10મા ક્રમેથી સરકીને 11મા ક્રમે આવી ગયો છે.

