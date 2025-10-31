ડી ગુકેશે હિકારુ નાકામુરાની હરકતોનો જવાબ જીત સાથે આપ્યો, ચાહકોની પ્રતિક્રિયાઓ જુઓ
તાજેતરમાં ચેકમેટ વિવાદમાં હિકારુ નાકામુરાને હરાવ્યા બાદ ડી. ગુકેશ શાંત દેખાતા હતા.
Published : October 31, 2025 at 7:57 PM IST
હૈદરાબાદ: તમારે હંમેશા તમે જે રમત રમો છો તેનો આદર કરવો જોઈએ. ઘણા ખેલાડીઓ, જાણી જોઈને કે અજાણતાં, રમતનો અનાદર કરે છે. આવી જ એક ઘટના ચેસના મેદાન પર બની જ્યારે અમેરિકન ચેસ ગ્રાન્ડમાસ્ટર હિકારુ નાકામુરાએ રમતનો અનાદર કર્યો.
ખરેખર, વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ગુકેશ ડોમમારાજુએ 2025 ક્લચ ચેસ ચેમ્પિયન્સ શોડાઉનના પહેલા દિવસે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. મેગ્નસ કાર્લસને બે રાઉન્ડ બાકી રહેતા મેચ જીતી લીધી, પરંતુ હિકારુ નાકામુરા સામેની જીત બાદ ગુકેશની પ્રતિક્રિયા પર સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓએ પ્રતિક્રિયા આપી.
D Gukesh didn’t raise his hands in victory — he simply reset the board. ♟️— The Haryana Story (@TheHaryanaStory) October 29, 2025
After defeating Hikaru Nakamura at the Clutch Chess Showdown 2025, India’s young world champion once again proved that grace is the greatest power. pic.twitter.com/FL15YwQ3Jq
આ મેચમાં, ગુકેશ ત્રણ જીત અને બે ડ્રો કરી શક્યો. બીજી તરફ, નાકામુરા ત્રણ પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને હતો. સ્ટેન્ડિંગ ઉપરાંત, બધાની નજર બંને વચ્ચેના રિમેચ પર હતી. નાકામુરાએ અગાઉ ચેકમેટ ટુર્નામેન્ટમાં એક નાટકીય ક્ષણ માટે હેડલાઇન્સ બનાવી હતી જ્યારે તેણે ગુકેશના રાજાને હરાવ્યા પછી ભીડમાં ફેંકી દીધો હતો. ક્લિપ ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ, અને નાકામુરાની ઇન્ટરનેટ વપરાશકર્તાઓ તરફથી ટીકા થઈ.
समय-समय का खेल है समय बड़ा बलवान है अहंकार में मत रहिए— neeraj yadav (@apna123neeraj) October 29, 2025
अपने खेल की हमेशा इज्जत करनी चाहिए खेल चाहे जो भी हो छोटा बड़ा D गुकेश ने सबका दिल जीत लिया -
6 October -कल तुम्हारा दिन था
28 October -आज हमारा दिन है
D.Gukesh ने Hikaaru Nakamura हाल ही में हुआ टूर्नामेंट में हराया… pic.twitter.com/857f8FBSfT
પાછળથી એવું બહાર આવ્યું કે નાકામુરાની ક્રિયાઓ એક નાટકીય પ્રમોશનલ સ્ટંટનો ભાગ હતી. તેમ છતાં, ઘણા લોકોએ આ કૃત્યને માત્ર અતિરેકનો દેખાવ માન્યું. ક્લચ ચેસમાં, ગુકેશે અમેરિકન ચેસ ગ્રાન્ડમાસ્ટરને હરાવીને પોતાનો બદલો લીધો. બોર્ડ પર તેની ચોકસાઈ અને શાંત વર્તનને કારણે તેણે નાકામુરાને પાછળ છોડી દીધો.
જોકે, નાકામુરાથી વિપરીત, ગુકેશે તેની જીત પછી ઉજવણી કરી ન હતી કે પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી, ફક્ત હાથ મિલાવીને શાંતિથી ચાલ્યો ગયો હતો. ઘણા લોકોએ વિજય પછી તેની શાંત પ્રતિક્રિયા માટે તેની પ્રશંસા કરી હતી. એક યુઝરે લખ્યું, "ડી ગુકેશે વિજયમાં હાથ ઉંચા કર્યા ન હતા. તેણે ફક્ત બોર્ડને ફરીથી સેટ કર્યું."
D Gukesh Wins Hearts With Act After Beating King-Throwing Hikaru Nakamura pic.twitter.com/Hr5VcbV4Xq— India 2047 (@India2047in) October 30, 2025
ક્લચ ચેસ શોડાઉન 2025 માં હિકારુ નાકામુરાને હરાવ્યા પછી, ભારતના યુવા વિશ્વ ચેમ્પિયને ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે નમ્રતા એ સૌથી મોટી શક્તિ છે. વધુમાં, કેટલાક લોકોએ દાવો કર્યો કે નાકામુરાનો અહંકાર તૂટી ગયો હતો.
આ પણ વાંચો: