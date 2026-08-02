CWG 2030: અમદાવાદને ગ્લાસગોમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ મળશે, યજમાન પદ સત્તાવાર સોપાશે
ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 ના સમાપન સમારોહમાં અમદાવાદને સત્તાવાર રીતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને યજમાન પદ સોંપવામાં આવશે.
Published : August 2, 2026 at 1:20 PM IST
CWG 2030: ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલી 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ રવિવારે સમાપ્ત થશે. સમાપન સમારોહ દરમિયાન, અમદાવાદને સત્તાવાર રીતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને યજમાન પદ સોંપવામાં આવશે. આ સાથે, 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજન તરફ ભારતની સફર ઔપચારિક રીતે શરૂ થશે. ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ આ પ્રસંગે ગ્લાસગોમાં હાજર રહેશે.
આ હસ્તાંતરણ સમારોહ દરમિયાન, પ્રેક્ષકોને અમદાવાદ 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની પ્રથમ ઝલક જોવા મળશે. એક ખાસ સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન ભારતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસા અને ગુજરાતની ઓળખને મુખ્ય રીતે પ્રદર્શિત કરશે. આ સમારોહ દ્વારા, ભારત આગામી યજમાન રાષ્ટ્ર તરીકે તેની તૈયારીઓ અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતા રજૂ કરશે.
VIDEO | Gandhinagar: Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi is in Glasgow as Ahmedabad prepares to begin its official journey towards hosting the 2030 Commonwealth Games. At the Glasgow 2026 Closing Ceremony, the Commonwealth Games flag and the Host Baton will be formally… pic.twitter.com/0402uqg8vS— Press Trust of India (@PTI_News) August 1, 2026
'વંદે માતરમ' અને ભારત-સ્કોટિશ સંગીત જુગલબંધી મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે
ગ્લાસગો હેન્ડઓવર સેગમેન્ટને ત્રણ ભાગોમાં ક્યુરેટ કરવામાં આવ્યું છે. તે 'વંદે માતરમ' ની 150મી વર્ષગાંઠને સમર્પિત પ્રદર્શન સાથે ખુલશે. ત્યારબાદ સિતારવાદક ઋષભ રિખીરામ શર્મા અને સ્કોટિશ પાઇપર રોસ એન્સલી વચ્ચે સંગીતમય સહયોગ થશે, જે ગ્લાસગો 2026 અને અમદાવાદ 2030 વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક જોડાણનું પ્રતીક છે. અંતિમ તબક્કામાં સમગ્ર ભારતમાં એક દ્રશ્ય યાત્રા દર્શાવવામાં આવશે, જેમાં ખાસ કરીને ગુજરાત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
This is just the trailer!— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) August 1, 2026
Stay tuned for the spectacular Closing Ceremony of #CWG26 pic.twitter.com/9ByZ9NwEzm
રાણીના બેટન રિલેની પરંપરા શરૂ થશે
રાષ્ટ્રપતિ રમતોની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પરંપરાઓમાંની એક - રાણીના બેટન રિલે - પણ આ સમારોહ સાથે શરૂ થશે. રિલે બધા 74 કોમનવેલ્થ દેશો અને પ્રદેશોમાંથી પસાર થશે. પ્રથમ વખત, દરેક ભાગ લેનાર રાષ્ટ્ર અને પ્રદેશને પોતાનો અનોખો દંડો પ્રાપ્ત થશે, જેનાથી તેઓ વિશ્વને તેમની સંસ્કૃતિ અને વારસો પ્રદર્શિત કરી શકશે. દરેક દંડો બ્રિટનના રાજા ચાર્લ્સ III નો સંદેશ પણ લઈ જશે.
આયોજકોએ તેને ઐતિહાસિક પ્રસંગ ગણાવ્યો
ગ્લાસગો 2026 માટે ચીફ માર્કેટિંગ અને સેરેમની ઓફિસર લુઈસા માહોને જણાવ્યું હતું કે, "આ સોંપણી ફક્ત ઔપચારિક પરંપરા નથી; તે ભારતીય સિતાર અને સ્કોટિશ બેગપાઈપ્સના મિશ્રણ દ્વારા બે રાષ્ટ્રોની ભાવનાને એક જ પ્લેટફોર્મ પર લાવવાની તક છે. તે 'વંદે માતરમ' ની 150મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી પણ કરશે."
દરમિયાન, ગ્લાસગો 2026 ના સમારંભ નિર્દેશક ચંદા સિંહે કહ્યું, "વર્ષ 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની શતાબ્દી ઉજવશે. ગ્લાસગોમાં આ સમારંભ તે ઐતિહાસિક યાત્રાનો પ્રથમ પ્રકરણ સાબિત થશે, જે વિશ્વને એક એવા ભારતની ઝલક આપશે જે તેની પરંપરાઓમાં ઊંડાણપૂર્વક મૂળ ધરાવે છે અને વિશ્વાસપૂર્વક ભવિષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે."
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