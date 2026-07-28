ETV Bharat / sports

CWG 2026: આજે આ ભારતીય ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર , જુઓ દિવસ-6 નું શેડ્યુંલ

2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના છઠ્ઠા દિવસે, ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓ વિવિધ રમતોમાં ભાગ લેશે. ભારતીય ખેલાડીઓ વેઈટલિફ્ટિંગ, એથ્લેટિક્સ, બોક્સિંગ અને સ્વિમિંગમાં અનેક મેડલ જીતે તેવી અપેક્ષા છે.

CWG 2026 SCHEDULE DAY 6
CWG 2026 SCHEDULE DAY 6 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CWG 2026 SCHEDULE DAY 6: ગ્લાસગોમાં 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓ સતત પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. મીરાબાઈ ચાનુ અને શર્મિલા ધનખરના ગોલ્ડ મેડલ સાથે, ભારતે અત્યાર સુધીમાં કુલ 10 મેડલ મેળવ્યા છે, જેમાંથી છ 27 જુલાઈના રોજ જીત્યા હતા. સ્પર્ધાના છઠ્ઠા દિવસે, ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓ ફરી એકવાર વિવિધ રમતોમાં સ્પર્ધામાં હશે. વેઈટલિફ્ટિંગ, એથ્લેટિક્સ, બોક્સિંગ અને સ્વિમિંગમાં ભારતીય ખેલાડીઓ પાસેથી ઉત્તમ પ્રદર્શનની અપેક્ષા છે. આજે પાંચ શ્રેણીઓમાં મેડલ ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સના છઠ્ઠા દિવસ માટે ભારતના શેડ્યૂલ પર એક નજર અહીં છે.

એથ્લેટિક્સ અને પેરા-એથ્લેટિક્સ

  • 4:30 PM - પુરુષોની 400 મીટર દોડ રાઉન્ડ 1: રાજેશ રમેશ (હીટ 3), વિશાલ ટીકે (હીટ 6)
  • 11:35 PM - મહિલા હાઇ જમ્પ ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ): પૂજા
  • 12:55 AM (29 જુલાઈ) - પુરુષોની 10,000 મીટર દોડ ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ): ગુલવીર સિંહ

બોક્સિંગ

  • 10:30 PM - મહિલા 54 કિગ્રા ક્વાર્ટરફાઇનલ: પ્રીતિ પવાર vs નિકોલ ક્લાઇડ (ઉત્તરી આયર્લેન્ડ)
  • 11:00 PM - મહિલા 60 કિગ્રા ક્વાર્ટરફાઇનલ: પ્રિયા ઘંઘાસ vs નિયામ મિશેલ (સ્કોટલેન્ડ)
  • 11:30 PM - મહિલા 65 કિગ્રા ક્વાર્ટરફાઇનલ: પરવીન હુડા vs સચ્ચા હિકી (ઇંગ્લેન્ડ)
  • 12:15 AM- પુરુષોની 55 કિગ્રા ક્વાર્ટરફાઇનલ: જદુમણિ સિંહ મંડેંગબામ vs મ્વેંગો મ્વાલે (ઝામ્બિયા)
  • 1:30 AM - પુરુષોની 90 કિગ્રા ક્વાર્ટર ફાઇનલ: કપિલ પોખરિયા vs રોબર્ટ મેકનલ્ટી (સ્કોટલેન્ડ)

સ્વિમિંગ અને પેરા સ્વિમિંગ

  • 3:26 PM - પુરુષોની 50 મીટર બટરફ્લાય હીટ્સ: સાજન પ્રકાશ (હીટ 9)
  • 4:41 PM - પુરુષોની 100 મીટર બેકસ્ટ્રોક હીટ્સ: શ્રીહરિ નટરાજ (હીટ 4)
  • 4:57 PM - પુરુષોની 50 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S13 હીટ્સ: આર.વી.વી.બી.કે. બુડિગીના (હીટ 1), અલી ઇમામ (હીટ 2)
  • 11:57 PM - પુરુષોની 50 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ S13 ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ) - બુડિગીના અને અલી ઇમામ (ક્વોલિફાયને આધારે)
  • 12:50 AM - પુરુષોની 50 મીટર બટરફ્લાય સેમિફાઇનલ - સાજન પ્રકાશ (ક્વોલિફાયને આધારે)
  • 1:33 AM - પુરુષોની 100 મીટર બેકસ્ટ્રોક સેમિફાઇનલ - શ્રીહરિ નટરાજ (ક્વોલિફાયને આધારે)

વેઈટ લિફ્ટિંગ

  • 6:30 PM - મહિલાઓની 63 કિગ્રા ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ): નિરુપમા દેવી સેરમ
  • 1:07 AM - મહિલાઓની 69 કિગ્રા ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ): હરજિન્દર કૌર

બોલ્સ અને પેરા બોલ્સ

  • 10:20 PM - પુરુષોની જોડી: નવનીત સિંહ અને દિનેશ કુમાર vs કુક આઇલેન્ડ
  • 1:10 AM - મહિલા સિંગલ્સ: નયનમોની સૈકિયા vs એમી વિલિયમ્સ (વેલ્સ)

કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારત માટે 27 જુલાઈનો દિવસ શાનદાર રહ્યો, જેમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ કુલ છ મેડલ જીત્યા - જેમાં એક ગોલ્ડ, ત્રણ સિલ્વર અને બે બ્રોન્ઝનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉમેરાઓ સાથે, ભારતનો કુલ મેડલનો આંકડો દસ પર પહોંચી ગયો છે. દિવસની શાનદાર સિદ્ધિ મહિલા પેરા શોટ પુટ F57 ઇવેન્ટમાં રહી, જ્યાં શર્મિલા ધનખરે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો અને શિલ્પા શૈલાએ બ્રોન્ઝ મેળવ્યો. વધુમાં, વેઇટલિફ્ટિંગમાં, જ્ઞાનેશ્વરી યાદવ (53 કિગ્રા) અને વલ્લુરી અજય બાબુ (79 કિગ્રા) એ સિલ્વર મેડલ જીત્યા, જ્યારે બિંદ્યારાની દેવી (58 કિગ્રા) એ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. એથ્લેટિક્સમાં, સર્વેશ અનિલ કુશારેએ પુરુષોની હાઇ જમ્પ સ્પર્ધામાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરીને ભારત માટે સિલ્વર મેડલ જીત્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે વેઇટલિફ્ટિંગમાં જીત્યો સિલ્વર મેડલ, પ્રધાનમંત્રી મોદી અને હર્ષ સંઘવીએ પાઠવ્યા અભિનંદન
  2. CWG 2026: ભારતે પાંચમા દિવસે છ મેડલ જીત્યા; શર્મિલાએ પેરા-એથ્લેટિક્સમાં ગોલ્ડ જીતીને 20 વર્ષના દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો.

TAGGED:

CWG 2026 SCHEDULE FOR DAY 6
CWG 2026 DAY 6
COMMONWEALTH GAMES 2026 DAY 6
COMMONWEALTH GAMES
CWG 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.