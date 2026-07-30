CWG 2026 SCHEDULE DAY 8: આજે નીરજ ચોપરા ઉતરશે મેદાનમાં, જુઓ આજનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026ના આઠમા દિવસે ભારતની નજર અનેક મેડલ જીતવા પર રહેશે. 'ગોલ્ડન બોય' નીરજ ચોપરા વાપસી કરતી વખતે એક્શનમાં જોવા મળશે.
Published : July 30, 2026 at 2:05 PM IST
CWG 2026 SCHEDULE DAY 8: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 ના આઠમા દિવસે ભારતીય ખેલાડીઓ ઘણા મેડલ જીતે તેવી અપેક્ષા છે. ભારતે પહેલા સાત દિવસમાં 15 મેડલ મેળવી લીધા છે, જ્યારે બોક્સિંગમાં ઘણા મેડલ પહેલાથી જ નિશ્ચિત છે. હવે, 8મા દિવસે એટલે કે આજે, 30 જુલાઈ ભારતીય ખેલાડીઓ ગોલ્ડ જીતવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે એથ્લેટિક્સ, વેઈટલિફ્ટિંગ અને સાયકલિંગમાં ભાગ લેશે. બધાની નજર ખાસ કરીને સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા પર રહેશે. ચાલો 30 જુલાઈના રોજ ભારતીય ખેલાડીઓ કઈ ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેશે તેના પર એક નજર કરીએ.
નીરજ ચોપરા પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે
ગ્લાસગોમાં ભારતનો આઠમો દિવસ એથ્લેટિક્સથી શરૂ થશે. નીરજ ચોપરા પુરુષોની ભાલા ફેંક સ્પર્ધાના ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં ભાગ લેશે. તેનું પ્રાથમિક લક્ષ્ય ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાઇંગ કરવાનું રહેશે. નીરજ પાછલા કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં જંઘામૂળની ઇજાને કારણે ચૂકી ગયો હતો; આ વખતે, તે શાનદાર વાપસી કરીને ગોલ્ડ જીતવાનો લક્ષ્ય રાખે છે. ભાલા ફેંક ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં નીરજ સાથે સાથી ભારતીય રોહિત યાદવ અને યશવીર સિંહ પણ છે. ત્રણેય ખેલાડીઓને ગ્રુપ A માં મૂકવામાં આવ્યા છે, જેમાં પાકિસ્તાનનો અરશદ નદીમ પણ શામેલ છે. ભાલા ફેંક ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ બપોરે 2:55 વાગ્યે શરૂ થશે.
𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐀𝐋 𝐇𝐔𝐍𝐓 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐒! 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Neeraj Chopra leads #TeamIndia into Day 7️⃣ at the Commonwealth Games Glasgow 2026. 💪
Watch the action LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/znNpmfeagM
30 જુલાઈનું સંપૂર્ણ શેડ્યુંલ
એથ્લેટિક્સ
- પુરુષોની ડેકાથલોન 100 મીટર હીટ-2 (તેજસ્વિન શંકર) - બપોરે 2:47
- પુરુષોની ભાલા ફેંક સ્પર્ધા (નીરજ ચોપરા, રોહિત યાદવ, યશ વીર સિંહ) - બપોરે 2:55
- પુરુષોની ડેકાથલોન લાંબી કૂદ (તેજસ્વિન શંકર) - બપોરે 3:20
- પુરુષોની ટ્રિપલ જમ્પ સ્પર્ધા (સેલ્વા પ્રભુ ટી, પ્રવીણ ચિત્રવેલ) - સાંજે 4:55
- પુરુષોની ડેકાથલોન શોટ પુટ ગ્રુપ-A (તેજસ્વિન શંકર) - સાંજે 5:10
- પુરુષોની 400 મીટર સેમિફાઇનલ-1 (વિશાલ ટીકે) - સાંજે 5:40
- પુરુષોની શોટ પુટ સ્પર્ધા ફાઇનલ (સમરદીપ સિંહ ગિલ, તજિન્દરપાલ સિંહ તૂર) - રાત્રે 11:30 (મેડલ ઇવેન્ટ)
- પુરુષોની ડેકાથલોન હાઇ જમ્પ સ્પર્ધા ગ્રુપ-A (તેજસ્વિન શંકર) - રાત્રે 11:38
- પુરુષોની 200 મીટર સેમિફાઇનલ (અનિમેશ કુજુર) - રાત્રે 11:43
- મહિલા ડિસ્કસ થ્રો ફાઇનલ (નિધિ રાની, સીમા) - રાત્રે 1:10 (31 જુલાઈ) (મેડલ ઇવેન્ટ)
- પુરુષોની ડેકાથલોન 400 મીટર હીટ-2 (તેજસ્વિન શંકર) - રાત્રે 1:38 (31 જુલાઈ)
- મહિલાઓની 5000 મીટર ફાઇનલ (પારુલ ચૌધરી) - રાત્રે 1:48 (31 જુલાઈ) (મેડલ ઇવેન્ટ)
The excitement continues for Team India at the Commonwealth Games! 🇮🇳🔥— SAI Media (@Media_SAI) July 29, 2026
From athletics and boxing to weightlifting, lawn bowls, and more, our athletes are ready to chase new milestones!
Check out the schedule for 30 - 31 July! #Cheer4Bharat #Glasgow2026 #CWG2026 pic.twitter.com/XqW4oO9Tg4
બાઉલ્સ
- પુરુષોની જોડી વિભાગીય મેચ - નવનીત સિંઘ/દિનેશ કુમાર (ભારત) વિ. કાઈઝર ગેચે/ચાર્લ્સ ડિટેકો (બોત્સ્વાના) - સાંજે 7:30
- મહિલા સિંગલ્સ વિભાગીય મેચ - ન્યામોની સૈકિયા (ભારત) વિ. એમ્મા ફિર્યાના સરોજી (મલેશિયા) - રાત્રે 8:55
પેરા ટ્રેક સાયકલિંગ
- મહિલા C4-C5 4000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ ક્વોલિફાઇંગ (લિશા દાસ) - 4:36 વાગ્યે
- મહિલા C4-C5 4000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ બ્રોન્ઝ મેડલ રેસ (જો ક્વોલિફાય કરે તો) - 9:44 વાગ્યે (મેડલ ઇવેન્ટ)
- મહિલા C4-C5 4000 મીટર વ્યક્તિગત શોધ ગોલ્ડ મેડલ રેસ (જો ક્વોલિફાય કરે તો) - 9:51 વાગ્યે (મેડલ ઇવેન્ટ)
ટ્રેક સાયકલિંગ
- પુરુષોની ટીમ સ્પ્રિન્ટ ક્વોલિફાઇંગ (રોજિત સિંહ યાંગલેમ, ડેવિડ બેકહામ એલ્કટોહચુંગો, રોનાલ્ડો સિંહ લાઈટોનજામ, જેમ્સ સિંઘ કૈથેલકપમ - રિઝર્વ) - 5:37 વાગ્યે
- પુરુષોની ટીમ સ્પ્રિન્ટ બ્રોન્ઝ મેડલ મુકાબલો (જો ક્વોલિફાય કરે તો) - 10:50 વાગ્યે (મેડલ ઇવેન્ટ)
- પુરુષોની ટીમ સ્પ્રિન્ટ ગોલ્ડ મેડલ મુકાબલો (જો ક્વોલિફાય કરે તો) - 10:30 વાગ્યે 10:55 વાગ્યે (મેડલ ઇવેન્ટ)
વેઇટલિફ્ટિંગ
- મહિલા +86 કિગ્રા ફાઇનલ (માર્ટિના દેવી મૈબામ) - સાંજે 6:30 વાગ્યે (મેડલ ઇવેન્ટ)
- પુરુષોની +110 કિગ્રા ફાઇનલ (લવપ્રીત સિંહ) - રાત્રે 11:00 વાગ્યે (મેડલ ઇવેન્ટ)
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