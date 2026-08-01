CWG 2026: 9મા દિવસે ભારતીય ખેલાડીઓનું શાનદાર પ્રદર્શન; નીરજ ચોપરાએ સિલ્વર, યશવીરે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો
ભારતીય ખેલાડીઓએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 માં પોતાનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું. સ્પર્ધાના નવમા દિવસે અનેક મેડલ જીત્યા.
Published : August 1, 2026 at 8:52 AM IST
ગ્લાસગો (સ્કોટલેન્ડ): કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 ના નવમા દિવસે ભારતે એથ્લેટિક્સનો ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતના ગોલ્ડન બોય તરીકે જાણીતા નીરજ ચોપરાએ ભાલા ફેંક (જેવેલિન થ્રો) માં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. આ ઇવેન્ટમાં ડેબ્યૂ કરતા યશવીર સિંહે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
શ્રીલંકાના રુમેશ થરંગા પાથિરાજે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 89.75 મીટરના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જે તેના બીજા પ્રયાસમાં પ્રાપ્ત થયો.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 માં આ સાંજ ભારતીયો માટે મહત્વપૂર્ણ હતી. ભારતીય ખેલાડીઓએ અનેક મેડલ જીત્યા. બોક્સિંગ, જુડો અને એથ્લેટિક્સ ઇવેન્ટ્સમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. નીરજ ચોપરા 85.83 મીટરના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે બીજા સ્થાને રહ્યા. ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયનનો અંતિમ પ્રયાસ ફાઉલમાં સમાપ્ત થયો, અને તેને તરત જ ખ્યાલ આવ્યો કે તે ક્લીન થ્રો નહોતો. જો કે, તેનો પાછલો પ્રયાસ તેની બીજી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ મેળવવા માટે પૂરતો હતો.
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian athlete Yasvir Singh says, "This is my first international medal, and I am overjoyed. Everyone supported me, my family, my parents, everyone... I am truly happy about this... things were going a bit sluggishly at the start. At one point, my… https://t.co/h7p7sdmx5W pic.twitter.com/21DleUDC9m— ANI (@ANI) July 31, 2026
જોકે ચોપરાનો ધ્યેય હંમેશા ગોલ્ડ રહ્યો છે, પરંતુ બીજી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય પોડિયમ ફિનિશ સાથે સ્પર્ધામાં તેની વાપસી સકારાત્મક રહી. યશવીર સિંહે આ ઇવેન્ટનો સૌથી મોટો આશ્ચર્ય સર્જ્યો, તેણે પોતાના છઠ્ઠા અને અંતિમ પ્રયાસમાં 85.41 મીટરના વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. 24 વર્ષીય ખેલાડીએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પદાર્પણ કરતા, 83.72 મીટરના પોતાના અગાઉના વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠને વટાવી દીધો અને એન્ડરસન પીટર્સ અને અરશદ નદીમ સહિત અનેક જાણીતા ખેલાડીઓની મજબૂત સ્પર્ધાને અટકાવી.
ચોપરા અને યશવીર બીજા અને ત્રીજા સ્થાને રહ્યા બાદ, ભારતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પુરુષોની ભાલા ફેંક ઇવેન્ટમાં ઐતિહાસિક ડબલ પોડિયમ ફિનિશ હાંસલ કર્યો. આ પરિણામથી આ ક્ષેત્રમાં ભારતની વધતી જતી તાકાત પર વધુ ભાર પડ્યો અને ગ્લાસગોમાં દેશના એથ્લેટિક્સ અભિયાનમાં વધુ એક મોટો સીમાચિહ્ન ઉમેર્યો. અગાઉ, હર્ષ સિંહે પુરુષોની 60 કિગ્રા જુડો ઇવેન્ટમાં રોમાંચક ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના જોશુઆ કાત્ઝને વાઝા-એરી (10-0) દ્વારા હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
#WATCH | Glasgow, Scotland: On winning the silver medal in the men's javelin throw final at the Glasgow 2026 Commonwealth Games, Indian athlete Neeraj Chopra says, " it brings back memories of the asian games, where kishore and i both won medals. i’m really happy that yashvir… pic.twitter.com/2eoXNoTpi4— ANI (@ANI) August 1, 2026
આ દરમિયાન, અસ્મિતા ડેએ શાંત અને દૃઢ નિશ્ચયી પ્રદર્શન સાથે મહિલા ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, કેનેડાની હેઈડી ક્વાચને 2-1થી હરાવીને ઐતિહાસિક જીત મેળવી. ભારતીય ખેલાડી તેજસ્વિન શંકરે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ડેકાથલોન ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો, અને પ્રતિષ્ઠિત મલ્ટી-સ્પોર્ટ ઇવેન્ટમાં આ ડિસિપ્લિનમાં મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બની. યામિની મૌર્યએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં મહિલાઓની 57 કિગ્રા કેટેગરીમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો, શુક્રવારે ઇંગ્લેન્ડની એસેલિયા ટોપરાક સામેની નજીકની સ્પર્ધામાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં સિલ્વર મેડલ જીત્યા બાદ, નીરજ ચોપરાએ કહ્યું કે તેનાથી એશિયન ગેમ્સની યાદો તાજી થઈ ગઈ. "કિશોર અને મેં આ સ્પર્ધામાં મેડલ જીત્યા. હું આજે ખૂબ ખુશ છું," તેમણે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે યશવીરે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું. "તેમની સાથે પોડિયમ પર રહીને ખૂબ આનંદ થયો." નીરજ ચોપરાએ ઉમેર્યું કે જ્યારે રાષ્ટ્રગીત વગાડવામાં આવ્યું ત્યારે તે ખૂબ જ આનંદદાયક ક્ષણ હતી. મેં મારી સિઝનનો શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન પણ કર્યો. હજુ પણ વધુ સ્પર્ધાઓ બાકી છે, તેથી હું તેમના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છું.
દરમિયાન, ભારતીય ખેલાડી યશવીર સિંહે કહ્યું, "આ મારો પહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય મેડલ છે, અને હું ખૂબ જ ખુશ છું. બધાએ મને ટેકો આપ્યો - મારા પરિવારે, મારા માતા-પિતાએ, બધાએ. હું ખરેખર ખુશ છું. શરૂઆતમાં વસ્તુઓ થોડી ધીમી હતી. એક સમયે, મારો થ્રો 81.3 મીટરની આસપાસ હતો. મેં જોયું કે બ્રોન્ઝ મેડલનો આંકડો 82 મીટર હતો. મેં મારી જાતને કહ્યું, 'મેં આ સ્પર્ધામાં 82 મીટર ફેંકી દીધો છે. તે મારું વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે - તેથી હું ચોક્કસપણે તેનાથી આગળ વધી શકું છું.' પાંચમા થ્રો સુધી વસ્તુઓ સારી ચાલી રહી ન હતી, તેથી છેલ્લા પ્રયાસ માટે, મેં ફક્ત પ્રયાસ કરવાનો નિર્ણય કર્યો અને શું થાય છે તે જોવાનું નક્કી કર્યું. તે છેલ્લો થ્રો ખરેખર સારો હતો."