CWG 2026: આઠમા દિવસે ભારતે બે મેડલ જીત્યા, લવપ્રીતે સિલ્વર અને સીમાએ બ્રોન્ઝ પર કબ્જો કર્યો
ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026ના આઠમા દિવસે ભારતે બે મેડલ પાક્કા કર્યા હતા. સીમા કાલીરામનાએ મહિલાઓના ડિસ્કસ થ્રોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.
Published : July 31, 2026 at 9:09 AM IST
ગ્લાસગો (સ્કોટલેન્ડ): ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026ના આઠમા દિવસે ભારતે બે મેડલ પાક્કા કર્યા હતા. સીમા કાલીરામનાએ મહિલાઓના ડિસ્કસ થ્રોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને બ્રોન્ઝ મેડલ પોતાના નામે કર્યો હતો. જમૈકાની સામંથા હોલે 61.66મી.નો બેસ્ટ થ્રો ફેક્યો અને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. બીજી તરફ કેનેડાની જૂલિયા ટંક્સે 60.67 મી. થ્રો ફેકીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. સીમાની વાત કરીએ તો તેને 58.65 મી. થ્રો ફેક્યો અને ત્રીજુ સ્થાન મેળવ્યું હતું.
ભારતના મેડલની વાત કરવામાં આવે તો વેઇટલિફ્ટિંગમાં મળ્યો હતો અને બીજો મહિલા શોટ પુટમાં મળ્યો હતો. વેઇટલિફ્ટિંગમાં લવપ્રીત સિંહે 388 કિગ્રા.નો ભાર ઉઠાવીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. લવપ્રીતે સ્નેચમાં 176 કિલોગ્રામ અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 212 કિલોગ્રામનું વજન ઉઠાવ્યું હતું.
મેડલ જીત્યા બાદ સીમા કાલીરામનાએ યાદગાર જીતની ઉજવણી કરી હતી અને કહ્યું કે ઠંડી પરિસ્થિતિમાં મુકાબલો કરવાનો પડકાર છતા આ એક ખાસ સિદ્ધિ છે. ભારતીય ડિસ્કસ થ્રોઅર સીમાએ પોતાની સફળતા પાછળનો ઇમોશનલ ત્યાગ અને પોતાના પુત્રથી દૂર રહેવાની મુશ્કેલી વિશે જણાવ્યું હતું. તેમણે મેડલ જીતવા માટે પોતાના પતિ, પરિવાર, AFI,SAI,NCOE પટિયાલા અને JSWને સતત સપોર્ટની ક્રેડિટ આપી હતી.
#WATCH | Glasgow, Scotland: On missing the gold just by 1kg, Indian weightlifter Lovepreet Singh says, "I missed out on the gold. Naturally, it hurts when you miss the gold. I’ll do better in the upcoming competitions, like the Asian Games... I would like to dedicate my medal to… https://t.co/pPtCnfQv70 pic.twitter.com/tq3PJnS0rP— ANI (@ANI) July 30, 2026
સીમા કાલીરામણે કહ્યું, "હું ખૂબ જ ખુશ છું. આ મારી પહેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ હતી, અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીતવાથી તે વધુ ખાસ બને છે. સ્પર્ધા દરમિયાન મને કોઈ મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો ન હતો; એકમાત્ર પડકાર ઠંડીનો હતો, કારણ કે મારે વારંવાર વોર્મ-અપ કરવું પડતું હતું. તે એક શાનદાર સ્પર્ધા હતી. મારા પતિ બે દિવસ પહેલા જ આવ્યા હતા. મારો દીકરો મને તેને સાથે લઈ જવા માટે કહેતો રહ્યો, પરંતુ તે ખૂબ જ ભાવનાત્મક ક્ષણ છે. મારી પરિસ્થિતિ એવી છે કે હું મારા દીકરાને મારી સાથે લાવી શકતી નથી. તે ખૂબ જ મુશ્કેલ અને પીડાદાયક છે; તમે તેને બલિદાન કહી શકો છો."
તેણીએ જણાવ્યું કે AFIએ તેણીને ખૂબ જ ટેકો આપ્યો છે, અને SAIએ પણ તેણીની સફરમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. તેણી હાલમાં NCOE પટિયાલામાં તાલીમ લઈ રહી છે, અને JSWએ પણ ખૂબ મદદ કરી છે. જ્યારે પણ સીમાને બીજી કોઈ જરૂર હોય, ત્યારે તેણીનો પરિવાર હંમેશા તેણીને ટેકો આપવા માટે હાજર રહે છે. તેણી આ મેડલ તેના પતિને સમર્પિત કરવા માંગે છે; આ સિદ્ધિ પાછળની બધી મહેનત અને બલિદાન ફક્ત તેના અતૂટ સમર્થનને કારણે જ શક્ય બન્યું છે.
#WATCH | Glasgow, Scotland: Seema Kaliramna clinches the bronze medal in the Women's Discus Throw event at the Commonwealth Games 2026.— ANI (@ANI) July 31, 2026
Speaking about her acievement, she says, " i am feeling very happy. its my first commonwealth and i won the bronze medal... due to the cold… pic.twitter.com/adzrcmwtAv
સીમા કાલીરામના પતિ, રવિન્દરે ટિપ્પણી કરી કે દેશ માટે મેડલ જીતવો એ દરેક ખેલાડીનું અંતિમ સ્વપ્ન છે. તેમણે નોંધ્યું કે તેઓ વૈશ્વિક મંચ પર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે સમાન જુસ્સો, મહત્વાકાંક્ષા અને ભાવના શેર કરે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે એક રમતવીર હંમેશા તેમના દેશ માટે મેડલ જીતવાનું સ્વપ્ન જુએ છે; તેઓ સમાન સ્વપ્ન અને સમાન ભાવના શેર કરે છે.
મેડલ ટેલીમાં ભારતનું સ્થાન
સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં યોજાઈ રહેલી 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ભારત હવે મેડલ ટેલીમાં 10મા સ્થાને પહોંચી ગયું છે; અગાઉ, તે 8મા સ્થાને હતું. કુલ મેડલની સંખ્યા હવે 17 થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધીમાં, ભારતે 3 ગોલ્ડ, 10 સિલ્વર અને 4 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા છે.
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