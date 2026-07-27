જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે વેઇટલિફ્ટિંગમાં જીત્યો સિલ્વર મેડલ, પ્રધાનમંત્રી મોદી અને હર્ષ સંઘવીએ પાઠવ્યા અભિનંદન
ભારતની જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં આ ભારતનો પાંચમો મેડલ છે.
Published : July 27, 2026 at 8:52 PM IST
GYANESHWARI YADAV: ભારતની સ્ટાર વેઇટલિફ્ટર જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મહિલાઓની 53 કિગ્રા શ્રેણીમાં સિલ્વર મેડલ જીતવા માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આ સિદ્ધિ સાથે, તેણીએ ભારતની મેડલ ટેલીમાં ઉમેરો કર્યો, દેશનો પાંચમો મેડલ મેળવ્યો. તે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પોડિયમ સુધી પહોંચનારી ચોથી ભારતીય વેઇટલિફ્ટર બની છે, ત્યારબાદ ઋષિકાંત સિંહ (સિલ્વર), મીરાબાઈ ચાનુ (ગોલ્ડ) અને રાજા મુથુપંડી (સિલ્વર).
જ્ઞાનેશ્વરીએ કુલ 199 કિગ્રા (સ્નેચમાં 88 કિગ્રા અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 111 કિગ્રા) વજન ઉપાડીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો. આ ઇવેન્ટમાં નાઇજીરીયાએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો; નાઇજીરીયાના ઓનોમ ઓમોલોલા દિદિહે ગોલ્ડ (206 કિગ્રા) જીત્યો, જ્યારે કેનેડાની રેબેકા ગ્રુલ્ક્સે બ્રોન્ઝ મેડલ (178 કિગ્રા) મેળવ્યો.
નાઇજીરીયાની વેઇટલિફ્ટરને આપી ટક્કર
23 વર્ષીય ખેલાડીએ સ્નેચ કેટેગરીમાં સ્પર્ધા શરૂ કરી, તેના પહેલા જ પ્રયાસમાં સરળતાથી 82 કિગ્રા વજન ઉપાડ્યું. તેના પછીના બે પ્રયાસોમાં, તેણીએ અનુક્રમે 85 કિગ્રા અને 88 કિગ્રા વજન ઉપાડ્યું, સ્નેચ કેટેગરીમાં 88 કિગ્રા વજન ઉપાડીને શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો. જોકે, સ્નેચ રાઉન્ડ સમાપ્ત થયા પછી જ્ઞાનેશ્વરી પાછળ રહી ગઈ, કારણ કે નાઇજીરીયન ઓનોમ ઓમોલોલા દિદિહે 93 કિગ્રા વજન ઉપાડીને એક પ્રચંડ લક્ષ્ય નક્કી કર્યું હતું.
Commonwealth Games 2026: Weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches a silver medal in the women's 53kg category.— IANS (@ians_india) July 27, 2026
Gyaneshwari Yadav says, "I am feeling extremely happy. This is my first Commonwealth Games, and my motive was to give my personal best, and I did that..." pic.twitter.com/XuQtP1G6xN
ક્લીન એન્ડ જર્ક વિભાગમાં, જ્ઞાનેશ્વરીએ 103 કિગ્રા વજન ઉપાડીને મજબૂત શરૂઆત કરી, મહિલા 53 કિગ્રા ફાઇનલમાં લીડરબોર્ડ પર થોડા સમય માટે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. જોકે, દિદિહે ક્લીન એન્ડ જર્ક રાઉન્ડના તેના પહેલા પ્રયાસમાં 105 કિગ્રા વજન ઉપાડીને જ્ઞાનેશ્વરીને બીજા સ્થાને ધકેલી દીધી. ત્યારબાદ યુવા ભારતીય લિફ્ટરે તેના બીજા પ્રયાસમાં 107 કિગ્રા વજન ઉપાડ્યું પરંતુ લીડ પાછી મેળવી શકી નહીં, બીજા સ્થાને રહી.
ત્યારબાદ, નાઇજીરીયન લિફ્ટરે 110 કિગ્રા વજન ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો; આ લિફ્ટમાં સફળતા મેળવીને તેણીએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો, જ્યારે જ્ઞાનેશ્વરીને સિલ્વરથી સંતોષ માનવો પડ્યો. તેમ છતાં, ભારતીય લિફ્ટરે તેના ત્રીજા અને અંતિમ પ્રયાસમાં 119 કિગ્રા વજન સફળતાપૂર્વક ઉપાડીને સ્પર્ધાનો અંત શાનદાર રીતે કર્યો.
Congratulations to Gyaneshwari Yadav on winning the Silver Medal in Weightlifting at the Commonwealth Games Glasgow 2026. This success is even more noteworthy because she has achieved a personal best in this competition. May her success motivate the youth of India. Wishing her… pic.twitter.com/tKF5Ub4LHQ— Narendra Modi (@narendramodi) July 27, 2026
પ્રધાનમંત્રી મોદી એ પાઠવ્યા અભિનંદન
ગ્લાસગો 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં વેઇટલિફ્ટિંગમાં સિલ્વર મેડલ જીતવા બદલ જ્ઞાનેશ્વરી યાદવને અભિનંદન. આ સિદ્ધિ ખાસ કરીને ખાસ છે કારણ કે તેણીએ આ સ્પર્ધામાં અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણીની સફળતા ભારતના યુવાનોને પ્રેરણા આપે. અમે તેણીની આગળની સફરમાં વધુ સફળતાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ.
Every lift echoed India’s spirit! 🇮🇳— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 27, 2026
Congratulations to Gyaneshwari Yadav on securing a magnificent Silver at the Commonwealth Games 2026.#CWG2026 #Cheer4Bharat pic.twitter.com/0x06diVhHf
હર્ષ સંઘવીએ પાઠવ્યા અભિનંદન
દરેક લીફ્ટમાં ભારતનો જુસ્સો દેખાયો!
2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શાનદાર સિલ્વર મેડલ જીતવા બદલ જ્ઞાનેશ્વરી યાદવને અભિનંદન.
છત્તીસગઢથી આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ સુધીની સફર
છત્તીસગઢની વતની જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે નાની ઉંમરે વેઇટલિફ્ટિંગની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણીએ જુનિયર અને સિનિયર રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં સતત ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરીને ભારતની ટોચની મહિલા વેઇટલિફ્ટર્સમાં પોતાને સ્થાપિત કર્યા હતા. હાલમાં, તે પટિયાલામાં નેતાજી સુભાષ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્પોર્ટ્સ (NS NIS) ખાતે રાષ્ટ્રીય કોચિંગ પ્રોગ્રામ હેઠળ તાલીમ લઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો: