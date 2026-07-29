CWG 2026: ગુલવીર સિંહે ઇતિહાસ રચ્યો, જ્યારે હરજિંદર વેઇટલિફ્ટિંગમાં ચમક્યો; ભારતે વધુ બે મેડલ જીત્યા
સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલી 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના છઠ્ઠા દિવસે, ભારતે તેની જીતમાં વધુ બે સિલ્વર મેડલ ઉમેર્યા.
Published : July 29, 2026 at 1:17 PM IST
CWG 2026: સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલી 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. છઠ્ઠા દિવસે, ભારતે તેની સંખ્યામાં વધુ બે સિલ્વર મેડલ ઉમેર્યા છે, જ્યારે બોક્સિંગમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ મેડલ જીતવાની સંભાવના છે. છઠ્ઠા દિવસે કેટલીક રમતોમાં પ્રદર્શન નિરાશાજનક હોવા છતાં, 29 વર્ષીય ભારતીય વેઇટલિફ્ટર હરજિંદર કૌરે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને મહિલાઓની 69 કિગ્રા શ્રેણીમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો, અને ભારતીય દોડવીર ગુલવીર સિંહે 10,000 મીટરની ફાઇનલમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતે હવે મેડલ સ્ટેન્ડિંગમાં 9મું સ્થાન મેળવ્યું છે, જેનાથી તેના કુલ મેડલની સંખ્યા 12 થઈ ગઈ છે.
હરજિંદર કૌરે 227 કિગ્રા વજન ઉપાડ્યું
ભારતની સ્ટાર વેઇટલિફ્ટર હરજિંદર કૌરે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મહિલા 69 કિગ્રા વર્ગમાં કુલ 227 કિગ્રા વજન ઉપાડીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો, જેમાં સ્નેચ અને ક્લીન એન્ડ જર્ક બંને રાઉન્ડમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. હરજિંદરે તેના ત્રણ સ્નેચ પ્રયાસોમાં 96 કિગ્રા, 99 કિગ્રા અને 101 કિગ્રા વજન ઉપાડ્યું હતું. ત્યારબાદ, ક્લીન એન્ડ જર્ક રાઉન્ડમાં, તેણીએ 120 કિગ્રા, 123 કિગ્રા (બીજો પ્રયાસ) અને 126 કિગ્રા (ત્રીજો પ્રયાસ) વજન ઉપાડીને કુલ 227 કિગ્રા વજન ઉપાડીને સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો હતો. આ હરજિંદર કૌરના કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે. કેનેડાની ચાર્લોટ સિમોનોએ કુલ 236 કિગ્રા વજન ઉપાડીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાની ફોબી હેયમેને કુલ 218 કિગ્રા વજન ઉપાડીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.
Gulveer Singh creates history, becoming the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the Men's 10,000m with a brilliant silver medal finish. 👏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2026
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/6VIXZysfBJ
ગુલવીર સિંહે સિલ્વર મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો
ભારતીય લાંબા અંતરના દોડવીર ગુલવીર સિંહે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પુરુષોની 10,000 મીટર દોડમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. 27 વર્ષીય ગુલવીર સિંહ ભારતીય સેનામાં નાયબ સુબેદાર તરીકે સેવા આપે છે. ફાઇનલની શરૂઆતમાં, ગુલવીર સિંહ ચોથા સ્થાને હતો; જોકે, તેણે નોંધપાત્ર વાપસી કરી, ઝડપ પકડી અને 27:49.78 ના સમય સાથે રેસ પૂર્ણ કરીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો. તે ઓસ્ટ્રેલિયાના કાય રોબિન્સનથી માત્ર 0.85 સેકન્ડ પાછળ રહ્યો, જેમણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
PODIUM PICTURES FOR WOMEN’S 69KG— The Khel India (@TheKhelIndia) July 28, 2026
- Harjinder Kaur wins Silver for India🥈 pic.twitter.com/kgUFpFtRnj
PODIUM PICTURES FOR WOMEN’S 69KG— The Khel India (@TheKhelIndia) July 28, 2026
- Harjinder Kaur wins Silver for India🥈 pic.twitter.com/kgUFpFtRnj
ભારતના કુલ મેડલની સંખ્યા 12 થઈ
છઠ્ઠા દિવસે બે સિલ્વર મેડલ ઉમેરાતાં, ભારતના કુલ મેડલની સંખ્યા 12 થઈ ગઈ છે, જેમાં બે ગોલ્ડ, સાત સિલ્વર અને ત્રણ બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી ભારત મેડલ ટેલીમાં નવમા સ્થાને છે. ઓસ્ટ્રેલિયા 35 ગોલ્ડ સહિત કુલ 80 મેડલ જીતીને ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે.
આ પણ વાંચો: