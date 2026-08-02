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કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026નું સમાપન ભવ્ય સમારોહ સાથે થશે, ભારતમાં કયા સમયે શરૂ થશે?

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 તેમના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. આ ગેમ્સ ગ્લાસગોમાં રંગારંગ સમારોહ ક્લોઝિંગ સેરેમની સાથે સમાપ્ત થશે.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026નું સમાપન ભવ્ય સમારોહ સાથે થશે
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026નું સમાપન ભવ્ય સમારોહ સાથે થશે (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 3:01 PM IST

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કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. રવિવારે ગ્લાસગોમાં યોજાનારા ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં માત્ર ગેમ્સના સમાપનની ઉજવણી જ નહીં પરંતુ ભારત માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ પણ હશે. આ સમારોહ દરમિયાન, 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજન માટેનો બૈટન અને ધ્વજ સત્તાવાર રીતે અમદાવાદને સોંપવામાં આવશે. ભારત અંતિમ દિવસે તેની મેડલ ટેલી હાલમાં 39 વધારવાનું પણ લક્ષ્ય રાખશે. દરમિયાન, સમાપન સમારોહમાં વિશ્વને ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝલક દર્શાવવામાં આવશે; પ્રખ્યાત ગાયક શંકર મહાદેવનના પરફોર્મન્સ દ્વારા અમદાવાદ 2030 ગેમ્સની ઝલક રજૂ કરશે. ગુજરાત પર કેન્દ્રિત એક ખાસ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ વૈશ્વિક પ્રેક્ષકોને ભારતની પરંપરાઓ, વિવિધતા અને આધુનિકતાનો સંદેશ આપશે.

ક્લોઝિંગ સેરેમની સમારોહમાં શાનદાર મનોરંજન

ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં 'ક્વીન્સ બેટન' યજમાન અધિકારોનું પ્રતીક અને ગ્લાસગોથી અમદાવાદ સુધી કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ધ્વજના સોંપણી સાથે શરૂ થશે. આ ક્ષણનું વિશેષ મહત્વ છે કારણ કે 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પણ આ કાર્યક્રમની શતાબ્દી ઉજવશે; ઉદ્ઘાટન રમતો 1930 માં કેનેડાના હેમિલ્ટનમાં યોજાઈ હતી.

આ સમારોહમાં ભારતીય સિતારવાદક ઋષભ રિખીરામ શર્મા અને પ્રખ્યાત સ્કોટિશ બેગપાઇપર રોસ એન્સલી વચ્ચે એક અનોખો સંગીતમય સહયોગ રજૂ કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમ ગુજરાતના વારસા પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ભારતની સાંસ્કૃતિક વિવિધતા દર્શાવતા ભવ્ય પ્રદર્શન સાથે સમાપ્ત થશે. વધુમાં, આ સમારોહમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કલાકારો દ્વારા શાનદાર પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવશે. સ્કોટિશ રોક બેન્ડ સિમ્પલ માઇન્ડ્સ તેમના લોકપ્રિય હિટ ગીતો રજૂ કરવા માટે સ્ટેજ પર જશે. પ્રેક્ષકોનું મનોરંજન કરવા માટે તૈયાર અન્ય કલાકારોમાં BEMZ, કેમી બાર્ન્સ, સેન્ડી થોમ અને ઓસ્ટ્રેલિયન ગાયક ડેલ્ટા ગુડ્રેમનો સમાવેશ થાય છે.

ક્લોઝિંગ સેરેમની કેટલા વાગ્યે શરુ થશે

2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ક્લોઝિંગ સેરેમની 2 ઓગસ્ટના રોજ ગ્લાસગોના OVO હાઇડ્રો એરેના ખાતે યોજાશે. આ ભવ્ય કાર્યક્રમ ઇન્ડોર એરેનામાં યોજાશે, જેમાં આશરે 13,000 દર્શકોની બેઠક ક્ષમતા છે. આ સમારોહ ગ્લાસગોમાં સ્થાનિક સમય મુજબ રાત્રે 9:00 વાગ્યે શરૂ થવાનો છે; ભારતમાં, પ્રસારણ 3 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ સવારે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે.

ભારતમાં લાઇવ ક્યાં જોવું?

2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો સમાપન સમારોહ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક અને ડીડી ફ્રી ડિશ પર લાઇવ પ્રસારિત કરવામાં આવશે. વધુમાં, લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સોની LIV એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ રહેશે.

આ પણ વાંચોઃ

  1. CWG 2030: અમદાવાદને ગ્લાસગોમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ મળશે, યજમાન પદ સત્તાવાર સોપાશે
  2. CWG 2026: ભારતનું રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન, એક જ દિવસમાં 8 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા, જુઓ યાદી.

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