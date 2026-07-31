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CWG 2026: બે બોક્સિંગ મેડલ પાક્કા, અંકુશ પંઘાલ અને પ્રીતિ પવાર ફાઇનલમાં પહોંચ્યા

ભારતની સ્ટાર બોક્સર પ્રીતિ પવારે ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલા 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મહિલાઓના 54 કિગ્રા વજન વર્ગના ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

preeti pawar
preeti pawar (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 5:49 PM IST

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CWG 2026: ભારતની સ્ટાર બોક્સર પ્રીતિ પવારે ચાલી રહેલા ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં મહિલા 54 કિગ્રા વર્ગના ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવીને વૈશ્વિક મંચ પર પોતાની છાપ છોડી દીધી છે. બે વખતની એશિયન ચેમ્પિયન (અંડર-22 અને એલિટ) વૈશ્વિક સ્તરે ત્રીજા ક્રમે રહેલી પ્રીતિએ શુક્રવારે સેમિફાઇનલમાં ઝામ્બિયાની કેથરિન મ્વાપેને એકતરફી 5-0થી હરાવી હતી. આ શાનદાર જીત સાથે, તેણીએ દેશ માટે ઓછામાં ઓછો સિલ્વર મેડલ નિશ્ચિત કરી દીધો છે.

પ્રીતિએ શાનદાર વિજય મેળવ્યો: મુકાબલાની શરૂઆતથી જ, બંને બોક્સરોએ એકબીજાની ક્ષમતાઓનું મૂલ્યાંકન કરતા મુક્કાઓનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું. જોકે, પ્રીતિએ ટૂંક સમયમાં જ નિયંત્રણ મેળવી લીધું, તેના બેકહેન્ડ, ઓવરહેન્ડ ડાબા હાથ અને તીક્ષ્ણ જબ્સનો ઉપયોગ કર્યો. તેણીએ એટલું ભારે દબાણ કર્યું કે ઝામ્બિયન બોક્સરને પહેલા રાઉન્ડમાં જ સ્ટેન્ડિંગ કાઉન્ટનો સામનો કરવાની ફરજ પડી. જોકે મ્વાપે બીજા રાઉન્ડમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પ્રીતિએ ઉત્તમ ફૂટવર્ક, જમણા સીધા અને અપરકટ્સના સંયોજન દ્વારા તેના પ્રતિસ્પર્ધીને હરાવ્યો. બીજા રાઉન્ડ દરમિયાન, રેફરીએ મ્વાપેને બે વધારાના કાઉન્ટ આપવા પડ્યા.

બધા જજોએ પ્રીતિના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો: ત્રીજા અને અંતિમ રાઉન્ડમાં, પ્રીતિએ રિંગનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કર્યો અને ચોક્કસ બોડી શોટ સાથે મવાપેના આક્રમક હુમલાઓનો સામનો કર્યો. તેના એકતરફી વર્ચસ્વને ધ્યાનમાં રાખીને, પાંચેય જજોએ તેને ત્રણેય રાઉન્ડમાં 30-25, 30-25, 30-26, 30-24 અને 30-25 ના પ્રભાવશાળી સ્કોર આપ્યા.

પ્રીતિની હવે ગોલ્ડ મેડલ પર નજર: સેમિફાઇનલમાં આ પ્રભાવશાળી સ્કોર અને એકતરફી વર્ચસ્વ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે પ્રીતિ હાલમાં તેના કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં છે. 22 વર્ષીય ભારતીય સ્ટાર હવે ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં કેનેડિયન અનુભવી સ્કારલેટ ડેલગાડોનો સામનો કરશે, અને રાષ્ટ્ર આશા રાખશે કે તે ગોલ્ડ જીતશે.

અંકુશ ફાઇનલમાં: ભારતના અંકુશ પંઘાલે પુરુષોની 80 કિગ્રા બોક્સિંગ ઇવેન્ટની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. સેમિફાઇનલમાં પહોંચીને તેણે પહેલાથી જ મેડલ નિશ્ચિત કરી લીધો હતો; હવે, ફાઇનલમાં આગળ વધીને, તેણે ઓછામાં ઓછો સિલ્વર મેડલ તો મેળવ્યો છે. જોકે, તેની નજર ગોલ્ડ પર છે, અને તે તે હાંસલ કરવાથી માત્ર એક વિજય દૂર છે. સેમિફાઇનલમાં, અંકુશે કેનેડિયન બોક્સર જોશુઆ ઓફોરીને નિર્ણાયક રીતે હરાવ્યો. તેણે સર્વસંમતિથી નિર્ણય લઈને ત્રણેય રાઉન્ડ - પ્રથમ, બીજા અને ત્રીજો રાઉન્ડ 5-0થી જીત્યો.

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