CWC 2026 DAY 7 SCHEDULE: મુરલી શ્રીશંકર અને પારુલ ચૌધરી પાસે મેડલની આશા, આજે આ ભારતીય ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર
2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો 7મો દિવસ ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, કારણ કે દેશ આજે ઘણા મેડલ જીતી શકે છે. તો, ચાલો શેડ્યુંલ પર એક નજર કરીએ...
Published : July 29, 2026 at 2:05 PM IST
CWC 2026 DAY 7 SCHEDULE: ભારતે ગ્લાસગોમાં 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 12 મેડલ જીત્યા છે. આમાં 2 ગોલ્ડ, 7 સિલ્વર અને 3 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. હવે, 7મા દિવસે, ભારત વધુ મેડલ સફળતા પર નજર રાખશે. આ દિવસે ભારતીય રમતવીરો સાત ઇવેન્ટ્સમાં પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવશે, જેમાં સૌથી મોટી ટુકડી એથ્લેટિક્સમાં ભાગ લેશે. ચાલો કોમનવેલ્થ ગેમ્સના 7મા દિવસના શેડ્યૂલ પર એક નજર કરીએ...
બોક્સિંગ
- મહિલાઓની 51 કિગ્રા ક્વાર્ટર-ફાઇનલ: સાક્ષી ચૌધરી (ભારત) વિરુદ્ધ કેટલીન ફ્રાયર્સ (NIR) - સાંજે 4:45
- મહિલાઓની 70 કિગ્રા ક્વાર્ટર-ફાઇનલ: અરુંધતી ચૌધરી (ભારત) વિરુદ્ધ મોર્ગન હેન્ડરસન (NZL) - સાંજે 5:30
- પુરુષોની 60 કિગ્રા ક્વાર્ટર-ફાઇનલ: સચિન સિવાચ (ભારત) વિરુદ્ધ ટ્રેઝર મોરેમી (BOT) - સાંજે 6:15
- પુરુષોની 80 કિગ્રા ક્વાર્ટર-ફાઇનલ: અંકુશ (ભારત) વિરુદ્ધ જેડ મીકોક (SEY) - સાંજે 7:00
- પુરુષોની +90 કિગ્રા ક્વાર્ટર-ફાઇનલ: નરેન્દ્ર બેરવાલ (ભારત) વિરુદ્ધ માઈકલ સેકો (SAM) - સાંજે 7:30
- મહિલાઓની 57 કિગ્રા ક્વાર્ટર-ફાઇનલ: જાસ્મીન લેમ્બોરિયા (ભારત) વિરુદ્ધ એલિસ ગ્લિન (ENG) - રાત્રે 11:00
𝐇𝐈𝐆𝐇-𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑𝐄𝐃 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐈𝐍𝐆. 🔔— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 29, 2026
Six of India's finest step into decisive quarter-final bouts, with a Commonwealth Games medal just one victory away. 💪
Watch all the boxing action today 4:45 pm onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV… pic.twitter.com/jJQZ4YYni5
એથ્લેટિક્સ
- પુરુષોની શોટ પુટ ક્વોલિફાઇંગ (તાજિંદરપાલ સિંહ તૂર, સમરદીપ સિંહ ગિલ) - બપોરે 3:35
- પુરુષોની 200 મીટર રાઉન્ડ 1 હીટ 4 (અનિમેશ કુજુર) - સાંજે 4:20
- મેડલ ઇવેન્ટ: પુરુષોની લોંગ જમ્પ ફાઇનલ (મુરલી શ્રીશંકર, લોકેશ સત્યનાથન) - રાત્રે 11:54
- પુરુષોની 400 મીટર હર્ડલ્સ રાઉન્ડ 1 હીટ 1 (યશસ પલકશા) - સવારે 12:03 (30 જુલાઈ)
- પુરુષોની 400 મીટર હર્ડલ્સ રાઉન્ડ 1 હીટ 2 (સંતોષ કુમાર તમિલરાસન) - સવારે 12:11 (30 જુલાઈ)
- મેડલ ઇવેન્ટ: મહિલાઓની શોટ પુટ ફાઇનલ (મનપ્રીત કૌર) - સવારે 12:31 (30 જુલાઈ)
- મેડલ ઇવેન્ટ: મહિલાઓની 3000 મીટર સ્ટીપલચેઝ ફાઇનલ (પારુલ ચૌધરી) - ૨:૦૫ AM (30 જુલાઈ)
𝐍𝐞𝐰 𝐝𝐚𝐲, 𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧! 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2026
Day 6️⃣ is here, and Team India is ready to add more glory!
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga… pic.twitter.com/FGeusQ6rze
બોલ્સ
- પુરુષોની જોડી: નવનીત સિંહ અને દિનેશ કુમાર (IND) વિરુદ્ધ ક્રિસ્ટો સ્ટીનકેમ્પ અને વેલન વેન્ટ્ઝેલ (NAM) - રાત્રે 8:55
- મહિલા સિંગલ્સ: નયનમોની સૈકિયા (IND) વિરુદ્ધ કેરોલિન વ્હાઇટહેડ (IOM) - સવારે 1:10 (30 જુલાઈ)
પેરા એથ્લેટિક્સ
- મેડલ ઇવેન્ટ: પુરુષોની ડિસ્કસ થ્રો F42-44/F61-64 ફાઇનલ (દેવેન્દ્ર કુમાર, સાગર થયયાત) - 12:55 AM (30 જુલાઈ)
- મેડલ ઇવેન્ટ: પુરુષોની 100 મીટર T47 ફાઇનલ (દિલીપ મહાદુ ગાવિત, મોહમ્મદ બેસિલ મુરસિંગનાકથ) - 1:42 AM (30 જુલાઈ)
DAY 6 OF THE COMMONWEALTH GAMES 🗓️— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) July 28, 2026
14 Medal events on Day 6
Swimming, Athletics, Weightlifting, Bowls and Boxing are the sports that will be in action
Eyes on 🥊 and🏃for 🏅
Keep an eye on Murali, Parul
Couple of Boxing QF as well for medal confirmation
📺 - Sony Liv pic.twitter.com/02Mx4xh1In
સ્વિમિંગ
- પુરુષોની 200 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ હીટ્સ (સાજન પ્રકાશ, અનીશ સુનીલ કુમાર ગૌડા) - બપોરે 3:12 વાગ્યે
- મેડલ ઇવેન્ટ: પુરુષોની 100 મીટર બેકસ્ટ્રોક ફાઇનલ (શ્રીહરિ નટરાજ - લાયકાતને આધીન) - રાત્રે 11:37 વાગ્યે
- મેડલ ઇવેન્ટ: પુરુષોની 200 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ ફાઇનલ (સાજન પ્રકાશ, અનીશ સુનીલ કુમાર ગૌડા - ક્વોલિફિકેશનને આધીન) - રાત્રે 11:51 વાગ્યે
- મેડલ ઇવેન્ટ: પુરુષોની 1500 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ ફાઇનલ (આર્યન નેહરા) - સવારે 1:14 વાગ્યે (30 જુલાઈ)
વેઇટલિફ્ટિંગ
- મેડલ ઇવેન્ટ: મહિલા 77 કિગ્રા ફાઇનલ (સંજના) - બપોરે 2:00 વાગ્યે
પેરા સ્વિમિંગ
- પુરુષોની ઈવેન્ટ: S7 50m ફ્રીસ્ટાઇલ હીટ 1 (ચૈતન્ય વિશ્વાસ કુલકર્ણી, સુયશ નારાયણ જાધવ) - 3:44 PM
- મેડલ ઈવેન્ટ: પુરુષોની S7 50m ફ્રીસ્ટાઈલ ફાઈનલ (ચૈતન્ય વિશ્વાસ કુલકર્ણી, સુયશ નારાયણ જાધવ) - 12:46 AM (30 જુલાઈ)
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