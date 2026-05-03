CSK vs MI: ચેન્નાઈએ મુંબઈને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, ગાયકવાડ કાર્તિકે રમી અર્ધ સદીની પારી

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 160 રનના લક્ષ્યાંકને 2 વિકેટ ગુમાવીને 18.1 ઓવરમાં જ પ્રાપ્ત કરી લીધો.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 7:02 AM IST

CSK vs MI IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ના 44મા મેચમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે એમ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને 8 વિકેટથી હરાવ્યું.160 રનના લક્ષ્યાંકને ચેન્નાઈના કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડ (67) અને કાર્તિક શર્મા (54) ની અડધી સદીની મદદથી ફક્ત 18.1 ઓવરમાં આરામથી હાંસલ કરી લીધો.

160 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે ચેન્નાઈની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. સંજુ સેમસન ફક્ત 11 રન બનાવીને વહેલા આઉટ થઈ ગયો, ત્યારબાદ ઉર્વિલ પટેલ 12 બોલમાં 24 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. જોકે, ત્યારબાદ ચેન્નાઈએ બીજી વિકેટ ગુમાવી નહીં અને કાર્તિક અને ગાયકવાડે ત્રીજી વિકેટ માટે અણનમ 98 રનની ભાગીદારી નોંધાવી અને પોતાની ટીમને વિજયના દ્વાર સુધી જાય છે.

ગાયકવાડે 48 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સાથે 67 રન બનાવ્યા, જ્યારે બીજા છેડેથી કાર્તિક શર્માએ 40 બોલમાં 54 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં 4 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. મુંબઈ માટે બુમરાહ અને ગઝનફર એક-એક વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યા.

આ પહેલા મુંબઈ ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 159 રન બનાવ્યા. જેમાં નમન ધીરના 37 બોલમાં 57 રન અને રયાન રિકેલ્ટનના 24 બોલમાં 37 રન ઇનિંગમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. દરમિયાન, ચેન્નાઈ માટે, અંશુલ કંબોજ અને નૂર અહમદ સૌથી સફળ બોલર તરીકે ઉભરી આવ્યા; કંબોજે ૩ વિકેટ લીધી, જ્યારે નૂરે ૨ વિકેટ લીધી.

આ જીત સાથે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પોઈન્ટ ટેબલ પર છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. બીજી બાજુ, મુંબઈ પોતાની સાતમી હાર બાદ નવમા સ્થાને અટવાયું છે. આ ચેન્નાઈનો નવ મેચમાં ચોથો વિજય છે. આ સિઝનમાં, મુંબઈને તેમના બંને મુકાબલામાં CSK સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે; તેમની પાછલી મેચમાં, તેમને 103 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

