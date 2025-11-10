ETV Bharat / sports

"CSK સાથે શું ચાલી રહ્યું છે?" બે સ્ટાર ખેલાડીઓના ઇન્સ્ટા એકાઉન્ટ ગાયબ

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમના બે સ્ટાર ખેલાડીઓના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ ગાયબ થઈ ગયા છે.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમ
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 5:54 PM IST

RAVINDRA JADEJA: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) ના મુખ્ય ખેલાડી રવિન્દ્ર જાડેજા અને મથિશા પથિરાનાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ્સ અચાનક ગાયબ થઈ ગયા છે. બંને ખેલાડીઓએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ્સ નિષ્ક્રિય કરી દીધા છે, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રશ્નોનો મારો ચાલી રહ્યો છે. ચાહકો પૂછી રહ્યા છે, "CSK સાથે શું ચાલી રહ્યું છે?"

એવા અહેવાલો પણ છે કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ રવિન્દ્ર જાડેજાને ટીમમાંથી બહાર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. તેમનું એકાઉન્ટ ગાયબ થવાનું કારણ અજ્ઞાત છે. નોંધનીય છે કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ 2026 ની IPL સીઝન માટે સંજુ સેમસનને સાઇન કરવામાં રસ ધરાવે છે.

રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન સંજુ સેમસનનો વેપાર લગભગ નિશ્ચિત છે. જોકે, એવા અહેવાલો છે કે CSK ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા અને સેમ કુરનને સંજુ માટે રિલીઝ કરવા તૈયાર છે. જો રાજસ્થાન રોયલ્સ આ માટે સંમત થાય છે, તો ખેલાડીઓની ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે.

સંજુ સેમસન 2021 થી રાજસ્થાન રોયલ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તેઓ તેમના મોટાભાગના IPL કારકિર્દી દરમિયાન રાજસ્થાન માટે રમ્યા છે. તેવી જ રીતે, રવિન્દ્ર જાડેજાનો ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ સાથે લાંબો સંબંધ રહ્યો છે. તેમણે 2022 સીઝનમાં થોડા સમય માટે CSKનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. કેપ્ટન તરીકે નિષ્ફળતા બાદ, ફ્રેન્ચાઇઝીએ એમએસ ધોનીને કેપ્ટનશીપ સોંપી. જાડેજાએ પ્રથમ બે IPL ટુર્નામેન્ટમાં રાજસ્થાનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. સેમ કુરન અગાઉ પંજાબ કિંગ્સ માટે રમ્યો હતો.

જો બંને ટીમો વચ્ચે ખેલાડીઓની અદલાબદલીનો સોદો નક્કી થાય છે, તો જાડેજા 16 વર્ષ પછી તેની ભૂતપૂર્વ ટીમમાં જોડાશે. જાડેજાએ 2008 માં રાજસ્થાન સાથે તેની IPL કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી.

સૂત્રો અનુસાર, રાજસ્થાન ટીમ લાંબા સમયથી અનુભવી ભારતીય સ્પિનરની શોધમાં હતી. તેથી જ તેઓ સેમસનને જાડેજા સાથે બદલવા તૈયાર છે. બીજી તરફ, CSK ને આ ડીલમાં રસ છે કારણ કે ટીમને ધોની પછી નવા ભારતીય કેપ્ટન અને વિકેટકીપરની જરૂર છે.

રવિન્દ્ર જાડેજા
રવિન્દ્ર જાડેજા (IANS)

જાડેજાની CSK સાથેની સફર: 2012 માં CSK માં જોડાયા પછી, જાડેજાએ ટીમની ત્રણ વખતની ટાઇટલ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. તેમણે CSK માટે 143 વિકેટ લીધી છે, જે ટીમના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ છે. તેમણે 16 વખત મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ જીતવાના ધોનીના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે. તેમણે 2023 ની ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે છેલ્લી ઓવરમાં વિનિંગ શોટ રમ્યો હતો. 2022 માં જ્યારે તેમને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે ટીમે પ્રથમ આઠ મેચમાંથી ફક્ત એક જ જીતી હતી. બાદમાં, જાડેજાને કેપ્ટનશીપમાંથી દૂર કરીને ધોનીને કમાન સોંપવામાં આવી હતી.

મથિશા પથિરાના
મથિશા પથિરાના (IANS)

પથિરાના અનિશ્ચિત: CSK ના યુવા ફાસ્ટ બોલર મથિશા પથિરાના (બેબી મલિંગા) એ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. જો કે, અહેવાલો અનુસાર, પથિરાનાના નામ પર પણ રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા વિચારણા કરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રાજસ્થાને જાડેજા સાથે પથિરાનાને પસંદ કરવામાં રસ દર્શાવ્યો હતો. જો કે, CSK એ ઓફરને નકારી કાઢી હોવાનું કહેવાય છે અને ઇંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર સેમ કુરનને ઓફર કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. જોકે, તેમનું એકાઉન્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી ગાયબ થઈ ગયું છે, જેનાથી અટકળોને વેગ મળ્યો છે.

