ઉર્વિલ પટેલની તોફાની બેટીંગ, CSK બેટ્સમેને IPLમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારી
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે સીએસકેના બેટ્સમેન ઉર્વિલ પટેલે ઇતિહાસ રચ્યો. ઉર્વિલએ માત્ર 13 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી.
Published : May 10, 2026 at 6:56 PM IST
URVIL PATEL: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) ના બેટ્સમેન ઉર્વિલ પટેલે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કરીને IPL ઇતિહાસમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારી. ઉર્વિલ ફક્ત 13 બોલમાં પોતાનો અડધી સદી પૂર્ણ કરી. આ સિદ્ધિ સાથે, ઉર્વિલ યશસ્વી જયસ્વાલના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે, જેમણે 13 બોલમાં IPL અડધી સદી પણ ફટકારી હતી. પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કર્યા પછી, ઉર્વિલ કાગળનો ટુકડો બહાર કાઢ્યો અને એક અનોખી શૈલીમાં ઉજવણી કરી.
IPLમાં સૌથી ઝડપી અર્ધશતક ફટકારનારા બેટ્સમેન
- યશસ્વી જયસ્વાલ – 13 બોલ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (2023, કોલકાતા)
- ઉર્વિલ પટેલ – 13 બોલ વિરુદ્ધ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (2026, ચેન્નાઈ)
- કેએલ રાહુલ – 14 બોલ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ (2018, મોહાલી)
- પેટ કમિન્સ – 14 બોલ વિરુદ્ધ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (2022, પુણે)
- રોમારિયો શેફર્ડ – 14 બોલ વિરુદ્ધ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (2025, બેંગલુરુ)
ઉર્વિલ પટેલ IPLમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો
IPLના ઇતિહાસમાં, આપણે આક્રમક બેટ્સમેનોનો એક પછી એક સિલસિલો જોયો છે; જોકે, ઉર્વિલ પટેલે એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જે અગાઉ કોઈ અન્ય બેટ્સમેન હાંસલ કરી શક્યો ન હતો. ઉર્વિલ પટેલ હવે IPLમાં પોતાની ઇનિંગના પહેલા આઠ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. વધુમાં, ઉર્વિલ પટેલ ઇનિંગના પહેલા 10 બોલમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન તરીકે પણ ઉભરી આવ્યો છે, જેનાથી અગાઉ એબી ડી વિલિયર્સનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. 2015માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામેની મેચમાં, ડી વિલિયર્સે તેની ઇનિંગના પહેલા 10 બોલમાં 41 રન બનાવ્યા હતા; આ મેચમાં, ઉર્વિલએ તેની ઇનિંગના પહેલા 10 બોલમાં 42 રન બનાવીને આ સિદ્ધિને વટાવી દીધી હતી.
🚨JOINT FASTEST 50 in TATA IPL!🚨#UrvilPatel takes Chepauk by a storm as he reaches his half-century in 13 balls! 🙌🤩👏💛#TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #CSKvLSG | LIVE NOW 👉 https://t.co/niGR0vFDDY pic.twitter.com/7dcVHtROoW— Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026