IPL 2026 પહેલા CSK ને બીજો ઝટકો, નાથન એલિસ પછી વધુ એક ખેલાડી ઘાયલ
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમને સતત બે દિવસમાં બે મોટા આંચકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. નાથન એલિસ પછી, વધુ એક ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત થયો છે.
Published : March 20, 2026 at 7:52 PM IST
IPL 2026: સીઝનના શરૂઆતના આઠ દિવસ પહેલા, CSK ટીમને બે મોટા આંચકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. નાથન એલિસ ઈજાને કારણે આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. હવે, ફ્રેન્ચાઇઝનો વધુ એક સ્ટાર ખેલાડી ઈજાનો ભોગ બન્યો છે, જેના કારણે મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સંવેદનશીલ દેખાઈ રહી છે.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે વધુ એક મોટો ફટકો
CSK ફાસ્ટ બોલર નાથન એલિસ 19 માર્ચે IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગયો હતો. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ મેનેજમેન્ટ હાલમાં તેમના માટે કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ શોધી રહ્યું છે. દરમિયાન, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના વધુ એક ખેલાડીને ઈજા થઈ છે. ક્રિકબઝના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, CSKનો મેથ્યુ શોર્ટ ઈજાને કારણે IPL 2026 ની શરૂઆતની મેચો ગુમાવી શકે છે. પરિણામે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પાસે હવે ફક્ત છ વિદેશી ખેલાડીઓ બાકી છે. ફ્રેન્ચાઇઝને આશા છે કે મેથ્યુની ઈજા ઝડપથી સાજા થઈ જશે, જેનાથી તે મેદાન પર ટીમમાં ફરી જોડાઈ શકશે. જોકે, મેથ્યુને શરૂઆતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળે તેવી અપેક્ષા નહોતી, કારણ કે ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને મુખ્યત્વે ડેવાલ્ડ બ્રેવિસના બેકઅપ તરીકે ખરીદ્યો હતો.
મેથ્યુ શોર્ટ અંગૂઠાની ઇજાથી પીડાય છે
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર મેથ્યુ શોર્ટ અંગૂઠાની ઇજાથી પીડાઈ રહ્યો છે અને હજુ સુધી તેમાંથી સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ થયો નથી. પરિણામે, તે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચોમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. તેને થોડા દિવસો પહેલા જ એક ડોમેસ્ટિક ટુર્નામેન્ટમાં રમતી વખતે આ ઇજા થઈ હતી. પરિણામે, તે હવે ચેન્નાઈ માટે કેટલીક મેચો ગુમાવશે. શોર્ટ એક ઉંચો, વિસ્ફોટક બેટ્સમેન છે જે જરૂર પડ્યે બોલિંગમાં પણ યોગદાન આપી શકે છે.
CSK એ મેથ્યુ શોર્ટને ₹1.5 કરોડમાં ખરીદ્યો
IPL 2026 પહેલા યોજાયેલી હરાજી દરમિયાન CSK દ્વારા હસ્તગત કરાયેલા નવ ખેલાડીઓમાં મેથ્યુ શોર્ટ એક છે. ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ટાર ખેલાડીને ચેન્નાઈએ ₹1.5 કરોડના તેના બેઝ પ્રાઇસ પર ખરીદ્યો હતો. આ પહેલા, તેણે IPL 2023 દરમિયાન પંજાબ કિંગ્સ માટે છ મેચ રમી હતી. શોર્ટ ઉપરાંત, ઘણા અન્ય ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓ આ સિઝનની શરૂઆતની મેચો ગુમાવવા માટે તૈયાર છે. દરમિયાન, નાથન એલિસ અને જેક એડવર્ડ્સ (SRH) સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે, જ્યારે પેટ કમિન્સ (SRH), જોશ હેઝલવુડ (RCB) અને મિશેલ સ્ટાર્ક (DC) જેવા અનુભવી ઝડપી બોલરો પણ કેટલીક મેચો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. આમાંથી કોઈ પણ ખેલાડી હજુ સુધી સંપૂર્ણ ફિટનેસ મેળવી શક્યો નથી.
