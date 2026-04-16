SRH સામેની મેચ પહેલા CSKને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી થયો બહાર થઈ ગયો
IPL સીઝનની મધ્યમાં જ CSK ને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ખલીલ અહેમદને આખી સીઝન માટે બહાર થઈ ગયો છે.
Published : April 16, 2026 at 4:07 PM IST
KHALEEL AHMED: IPL સીઝનની મધ્યમાં જ CSK ને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના સ્ટાર ખેલાડીને અચાનક આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમ પહેલેથી જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં છે, અને તેમની મુશ્કેલીઓ હવે વધુ વધી શકે છે. ફાસ્ટ બોલર ખલીલ અહેમદ હવે IPLની બાકીની મેચોમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. જોકે, ટીમે હજુ સુધી તેના સ્થાને કોઈ ખેલાડીની જાહેરાત કરી નથી.
KKR સામેની મેચમાં ઈજા થઈ
ફાસ્ટ બોલર ખલીલ અહેમદ આ વર્ષની IPLમાં CSK માટે દરેક મેચ સતત રમી રહ્યો છે. તે પહેલી ત્રણ મેચમાં કોઈ વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો, પરંતુ તેણે ચોથી અને પાંચમી મેચમાં એક-એક વિકેટ લીધી હતી. CSKની છેલ્લી મેચ દરમિયાન, જે KKR સામે રમાઈ હતી, તેને ઈજા થઈ હતી. આ પછી, એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે; હવે આ વાતની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 16, 2026
Khaleel Ahmed has been ruled out of IPL 2026 after sustaining a right quadricep injury in the game against KKR.
Wishing Khaleel a speedy recovery.
દરમિયાન, મળતી માહિતી મુજબ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ફાસ્ટ બોલર ખલીલ અહેમદ ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજાને કારણે IPLમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેણે 14 એપ્રિલે KKR સામે ટીમની પાછલી મેચ દરમિયાન જમણા હિપમાં દુખાવાની ફરિયાદ કરી હતી. ટુર્નામેન્ટના શરૂઆતના તબક્કા દરમિયાન, તે CSK માટે સતત પ્રદર્શન કરનારાઓમાંનો એક હતો. IPLના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે આ ગ્રેડ 2 ટિયર છે અને તેને ઓછામાં ઓછા 10-12 અઠવાડિયાના રિહેબિલિટેશનની જરૂર પડશે. ડાબા હાથના ફાસ્ટ બોલર, ખલીલે ભારત માટે 11 ODI અને 18 T20 રમ્યો છે, જેમાં તેમનો છેલ્લો આંતરરાષ્ટ્રીય દેખાવ જુલાઈ 2024 માં થશે.
CSK પોઈન્ટ ટેબલમાં આઠમા સ્થાને
હાલમાં, CSK ની સ્થિતિ ખાસ સારી નથી. ટીમ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં આઠમા સ્થાને છે. પાંચ મેચ રમ્યા પછી, ટીમ ફક્ત બેમાં વિજય મેળવવામાં સફળ રહી છે, જ્યારે ત્રણમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હાલમાં તેમના ચાર પોઈન્ટ છે. ટીમનો આગામી મુકાબલો 18 એપ્રિલે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ સામે છે. આ મેચ હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ખલીલ આ રમત માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં; ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે અને ખલીલ અહેમદનું સ્થાન કોને લેવાની તક આપવામાં આવે છે તે જોવાનું બાકી છે.
