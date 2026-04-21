IPL 2026: CSK માટે મોટો ઝટકો, યુવા વિસ્ફોટક બેટ્સમેન સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમ માટે અત્યંત માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ખાસ કરીને, CSK ના યુવા વિસ્ફોટક બેટ્સમેન, ઈજાને કારણે સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : April 21, 2026 at 3:22 PM IST
AYUSH MHATRE: IPL સીઝનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. ચેન્નાઈની ટીમ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 195 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવામાં નિષ્ફળ રહી, જેના પરિણામે સીઝનની તેમની ચોથી હાર થઈ. જો કે, આ હાર બાદ, ટીમને બીજો મોટો ફટકો પડ્યો: તેમના યુવા સ્ટાર બેટ્સમેન, આયુષ મ્હાત્રે, ઈજાને કારણે સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.. પરિણામે, હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેમનું સ્થાન કોણ લેશે.
આયુષ મ્હાત્રેને શું થયું?
શરૂઆતમાં, આયુષ મ્હાત્રેની વાત કરીએ તો, તેણે હૈદરાબાદ સામે 13 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 30 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ, તેને હેમસ્ટ્રિંગમાં ઇજા થઈ હતી અને પરિણામે તે હવે પૂરી સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયો છે, તો તમને જણાવીએ કે, ત્રણ ખેલાડીઓ તેનું સ્થાન લેવા માટે સૌથી આગળ હોય તેવું લાગે છે, જેમાંથી બે ખેલાડીઓને ચેન્નાઈએ ₹14.20 કરોડમાં ખરીદ્યા હતા.
Ayush Mhatre has been ruled out of the remainder of IPL 2026 due to a left hamstring injury sustained while batting during the match against Sunrisers Hyderabad on April 18.
Ayush's injury will require a rehabilitation period of 6-12 weeks.
આ ખેલાડીઓને મળી શકે છે મોકો
આયુષ મ્હાત્રેના સ્થાને રમવાની રેસમાં પ્રશાંત વીર સૌથી આગળ છે. ઉત્તર પ્રદેશ ટી20 લીગમાં નોઇડા સુપર કિંગ્સ તરફથી રમતા આ ફિનિશરને ચેન્નાઈએ હરાજીમાં ₹14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. તેણે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે, જેમાં 6 રનની અણનમ ઇનિંગ અને આરસીબી સામે 43 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગનો સમાવેશ થાય છે. આ જોતાં, પ્રશાંતને તક આપી શકાય છે.
પ્રશાંત ઉપરાંત, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે પણ હરાજી દરમિયાન કાર્તિક શર્માને ₹14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે ડેબ્યૂ કરતા, 19 વર્ષીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેનએ 18 રન બનાવ્યા. અત્યાર સુધી, તેણે ત્રણ મેચમાં 25 રન બનાવ્યા છે. ધીમી શરૂઆત છતાં, ટીમ તેને તકો આપવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.
પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક ઉપરાંત, ઉર્વિલ પટેલ પણ દોડમાં છે. ચેન્નાઈએ આ 27 વર્ષીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેનને ₹30 લાખમાં ખરીદ્યો હતો. તેણે ગયા સિઝનમાં ચેન્નાઈ માટે ત્રણ મેચમાં 68 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, આ સિઝનમાં તેને અત્યાર સુધી તક મળી નથી અને હાલમાં તે પોતાના વારાની રાહ જોઈ રહ્યો છે.
