વિજયના શપથ ગ્રહણ સમારોહ પછી વાયરલ થયેલા 'પોલીસ ઓફિસર'ની, સીએસકે સ્ટાર અંશુલ કંબોજ સાથે મુલાકાત

વિજયના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન અંશુલ કંબોજ જેવા દેખાતા ઓફિસરનો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો. હવે, CSK એ બંનેની મુલાકાતનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 7:26 PM IST

ANSHUL KAMBOJ MET POLICE OFFICER: જ્યારે તમિલનાડુના નવા મુખ્યમંત્રી વિજયના શપથ ગ્રહણ સમારોહને લઈને રાજકીય ચર્ચાઓ ચર્ચામાં રહી, ત્યારે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન વિજયની પાછળ ઉભેલા એક પોલીસ ઓફિસર સોશિયલ મીડિયા પર ક્રિકેટ ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. કારણ શું? આ ઓફિસર ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના સ્ટાર બોલર અંશુલ કંબોજ સાથે આકર્ષક સામ્યતા ધરાવે છે -બંને એકદમ ડોપેલગેંગર્સ જેવા દેખાતા હતા. હવે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો આ ઝડપી બોલર આખરે તેના જેવા દેખાતા બોલરને મળ્યો છે, અને તેમની મુલાકાતનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ફોટો વાયરલ

શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન સ્ટેજ પાસે તૈનાત પોલીસ ઓફિસરના ફોટા ઇન્ટરનેટ પર ઝડપથી વાયરલ થયા. ચાહકોને વિશ્વાસ જ ન થયો કે તે ખરેખર અંશુલ કંબોજ નથી. સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ રમુજી મીમ્સ શેર કરવાનું શરૂ કર્યું, અને થોડી જ વારમાં, "કંબોજ જેવો દેખાતો પોલીસ ઓફિસર" બધે ચર્ચાનો વિષય બન્યો.

આ સમગ્ર એપિસોડ વચ્ચે, રવિચંદ્રન અશ્વિને પણ મજાક કરી હતી. દરમિયાન, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) એ પણ રમૂજી રીતે સ્પષ્ટ કર્યું કે અંશુલ કંબોજ તે સમયે ચેપોકમાં હતો, ટીમ સાથે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો હતો અને LSG સામેની મેચ માટે તૈયારી કરી રહ્યો હતો. હવે, CSK દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, અંશુલ કંબોજ આખરે તેના પોલીસ અધિકારીને મળતો જોવા મળે છે. બંનેએ સાથે ચેટ કરતી વખતે હસવાનું શરૂ કર્યું અને આ ખાસ મુલાકાતનો સંપૂર્ણ આનંદ માણ્યો.

વીડિયોમાં, કંબોજે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લોકો તેમને સતત એક જ મીમ મોકલી રહ્યા હતા. તેમણે મજાકમાં ટિપ્પણી કરી કે લગભગ બધાએ તેમને તે મીમ મોકલ્યો હતો. બધા પૂછી રહ્યા હતા, "તમે ત્યાં શું કરી રહ્યા હતા?" સાચું કહું તો, તે તેમની સાથે થોડો સામ્યતા ધરાવે છે - જોકે સંપૂર્ણ નથી. કદાચ જો તે પોતાની ટોપી ઉતારે, તો સામ્યતા વધુ મજબૂત દેખાશે.

અંશુલ પર્પલ કેપની રેસમાં

IPL 2026 માં, અંશુલ કંબોજ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે સૌથી વિશ્વસનીય બોલરોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. હરિયાણાના આ ઝડપી બોલરે અત્યાર સુધી 11 મેચમાં 19 વિકેટ લીધી છે અને હાલમાં તે પર્પલ કેપની રેસમાં ત્રીજા સ્થાને છે. પ્લેઓફની રેસમાં CSKના અભિયાનને મજબૂત રાખવામાં તેની બોલિંગે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ હવે 15 મેના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે, જ્યાં બધાની નજર ફરી એકવાર અંશુલ કંબોજ પર રહેશે.

