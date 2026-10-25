શું મહેન્દ્ર સિંહ ધોની IPL 2027 માં રમશે? માહીએ પોતે એક મોટી અપડેટ આપી
એમએસ ધોનીએ આઈપીએલ 2027 માં પોતાની ભાગીદારી અંગે એક મોટી અપડેટ આપી છે.
Published : October 25, 2026 at 1:00 PM IST
IPL 2027: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ચાહકો લાંબા સમયથી વિચારી રહ્યા છે કે મહેન્દ્ર સિંહ ધોની આગામી IPL સીઝનમાં રમશે કે તેની કારકિર્દી ખતમ થઈ ગઈ છે? હવે, ધોનીએ પોતે આ પ્રશ્ન પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેણે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આઈપીએલ 2027 માં રમવાનો નિર્ણય તેની ફિટનેસ પર નિર્ભર રહેશે. ડિસેમ્બર પહેલા તેની તબીબી તપાસ કરવામાં આવશે અને તેની શારીરિક ક્ષમતાઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.
મહેન્દ્ર સિંહ ધોની IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ કેપ્ટનોમાંના એક છે. તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે પાંચ વખત ટાઇટલ જીત્યું છે. જોકે, ઈજા અને ફિટનેસ સમસ્યાઓના કારણે, તેઓ 2026 ની આખી IPL સીઝન રમી શક્યા ન હતા. તેમની ગેરહાજરીમાં, ચેન્નાઈનું પ્રદર્શન પણ અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછું રહ્યું, સતત ત્રીજા વર્ષે પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયું.
ધોનીની ગયા સીઝનમાં ગેરહાજરી પછી, તેમની નિવૃત્તિ અંગેની અટકળો વધુ તેજ બની. જોકે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સમયાંતરે આ અટકળોને ફગાવી દે છે. હવે, ધોનીના તાજેતરના નિવેદનથી આગામી સીઝનમાં તેમના પાછા ફરવાની આશા ફરી જાગી છે.
MS DHONI ON HIS COMEBACK IN IPL 2027. 💛🥹 (ANI). - Can't wait for Thala Dhoni's return..!!! 🦁 https://t.co/YIOuohC3Sy— Tanuj (@ImTanujSingh) October 25, 2026
ધોની ડિસેમ્બર સુધીમાં ફિટનેસનું મૂલ્યાંકન કરશે
બેંગલુરુમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, ધોનીને IPL 2027 માં રમવાની તેની શક્યતાઓ વિશે પૂછવામાં આવ્યું. તેણે કહ્યું કે તે પહેલા એક ટેસ્ટમાંથી પસાર થશે અને રિપોર્ટના આધારે બીજી સીઝન માટે તેની ફિટનેસ નક્કી કરશે. ધોનીએ કહ્યું કે તેણે ટેસ્ટમાંથી પસાર થવું પડશે. "તમારે રિપોર્ટ સબમિટ કરવો પડશે અને પછી ડિસેમ્બર પહેલા જોવું પડશે કે તે બીજી સીઝન રમવા માટે કેટલો ફિટ છે. જો તે પૂરતો ફિટ ન હોય, તો તમારે ખાતરી કરવી પડશે કે તેની સાથે બધું યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે જેથી આ જૂની વિન્ટેજ કાર રસ્તા પર સરળતાથી દોડી શકે."
ઈજાના કારણે તે IPL 2026 થી દૂર રહ્યો
ધોની IPL 2026 માં રમી શક્યો ન હતો. તેની ગેરહાજરી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે મોટો ફટકો હતો. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ટીમ સતત ત્રીજી સીઝનમાં પ્લેઓફમાં પહોંચી શકી ન હતી. IPLમાં સૌથી વધુ મેચ રમનારા ખેલાડીઓમાં ત્રીજા ક્રમે રહેલો ધોની હંમેશા ચેન્નાઈ માટે મહત્વપૂર્ણ રહ્યો છે. ચાહકો તેના આગામી પગલા પર ઉત્સુકતાથી નજર રાખી રહ્યા છે.
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