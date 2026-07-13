IPL 2027 પહેલા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને મોટો ઝટકો, મુખ્ય કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગે 18 વર્ષ પછી ટીમનો સાથ છોડ્યો
IPL 2027 પહેલા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મુખ્ય કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગે 18 વર્ષ પછી ફ્રેન્ચાઇઝી છોડી દીધી છે.
Published : July 13, 2026 at 1:10 PM IST
STEPHEN FLEMING: IPLની સૌથી સફળ ફ્રેન્ચાઇઝીઓમાંની એક, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને આગામી સિઝન પહેલા મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. છેલ્લા 18 વર્ષથી CSKના મુખ્ય કોચ રહેલા સ્ટીફન ફ્લેમિંગે આગામી સિઝન પહેલા ટીમ છોડી દીધી છે. આગામી IPL સિઝનથી તેઓ આ ભૂમિકામાં જોવા મળશે નહીં. સ્ટીફન ફ્લેમિંગ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) વચ્ચેનો 18 વર્ષ જૂનો સંબંધ હવે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. ફ્રેન્ચાઇઝી અને ટીમના મુખ્ય કોચ ફ્લેમિંગે પરસ્પર અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમે અત્યાર સુધીમાં પાંચ વખત IPL ટાઇટલ જીત્યું છે.
ફ્લેમિંગના કાર્યકાળ દરમિયાન CSK પાંચ વખત IPL ચેમ્પિયન બન્યું
સ્ટીફન ફ્લેમિંગ 2008 માં IPL ની પહેલી સીઝનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) માં ખેલાડી તરીકે જોડાયા હતા. જોકે, બીજા જ વર્ષે, 2009 માં, તેમને મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ત્યારથી 2026 સુધી, ફ્લેમિંગ અને મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની જોડીએ ચેન્નાઈ ટીમને અનેક સફળતાઓ અપાવી. ફ્લેમિંગના કોચિંગ કાર્યકાળ દરમિયાન, ચેન્નાઈએ પાંચ વખત IPL ટ્રોફી અને બે વખત ચેમ્પિયન્સ લીગ T20 ટાઇટલ જીત્યું. ફ્લેમિંગના કોચિંગ હેઠળ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL ઇતિહાસની સૌથી મજબૂત અને વિશ્વસનીય ટીમોમાંની એક બની. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ટીમ 12 વખત પ્લેઓફ (ટોચ 4) માં પહોંચી અને 10 વખત IPL ફાઇનલમાં રમી.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 13, 2026
The Super Kings and Head Coach Stephen Fleming have mutually decided to part ways.
Together, we shared one of the most successful and enduring partnerships in IPL history. The legacy you've built will continue to inspire us.
With immense respect and… pic.twitter.com/qjvb4oZUuU
CSK સાથે વિદાય લેતા, સ્ટીફન ફ્લેમિંગે કહ્યું, "રમતગમતની દુનિયામાં 18 વર્ષ ખૂબ લાંબો સમય છે, અને હું ઘણી બધી યાદો સાથે વિદાય લઈ રહ્યો છું." ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથેનો મારો સમય મારી કોચિંગ કારકિર્દીનો સૌથી ફળદાયી અને માનનીય ભાગ રહ્યો છે. અમે સાથે મળીને જે કંઈ હાંસલ કર્યું છે તેના પર મને ખૂબ જ ગર્વ છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં CSKનું પ્રદર્શન નબળું રહ્યું છે
ચેન્નાઈએ 2023 માં તેની છેલ્લી IPL ટ્રોફી જીતી હતી. એક વર્ષ પહેલા, 2022 માં, ટીમ 9મા સ્થાને રહી હતી. 2023 પછી, ટીમનું પ્રદર્શન સતત ઘટતું રહ્યું. 2024 માં, ટીમ 5મા સ્થાને રહી, અને 2025 માં, તે પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા સ્થાને રહી. આ વર્ષે, 2026 માં, ટીમનું પ્રદર્શન પણ નબળું રહ્યું, 8મા સ્થાને રહ્યું. છેલ્લા ત્રણ સીઝનમાં, CSK એક પણ વખત પ્લેઓફમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયું છે.
ફ્લેમિંગે અન્ય લીગમાં સુપર કિંગ્સ ફ્રેન્ચાઇઝ માટે પણ કામ કર્યું છે
IPL ઉપરાંત, ફ્લેમિંગે અન્ય વિદેશી લીગ (દક્ષિણ આફ્રિકાની SA20 અને અમેરિકાની MLC) માં સુપર કિંગ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીને પણ કોચિંગ આપ્યું છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, SA20 ના જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ ચાર વખત પ્લેઓફમાં પહોંચ્યા, પરંતુ ક્યારેય ફાઇનલમાં પહોંચ્યા નહીં. એમએલસીની ટેક્સાસ સુપર કિંગ્સ પણ તેમની પ્રથમ ત્રણ સીઝનમાં પ્લેઓફમાં પહોંચી હતી, પરંતુ ફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. ટેક્સાસ ટીમ 2016 માં અમેરિકન લીગમાં સૌથી નીચે રહી હતી, અને આ ફ્લેમિંગનો સુપર કિંગ્સ પરિવાર સાથેનો છેલ્લો કાર્યકાળ સાબિત થયો.
આ પણ વાંચો: