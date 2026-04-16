CSK એ RCB સામે BCCI માં ફરિયાદ નોંધાવી, 'ઢોસા-સંભાર-ચટણી' ગીત પર થયો વિવાદ

CSK એ આરોપ લગાવ્યો છે કે RCB ના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમાયેલી મેચ દરમિયાન સ્થાનિક DJ દ્વારા તેમનું અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું.

Published : April 16, 2026 at 8:02 PM IST

CSK COMPLAINS AGAINST RCB: 2026 ની IPL સીઝન દરમિયાન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામે મેચ રમી હતી. તે મેચના સંદર્ભમાં, CSK મેનેજમેન્ટે RCB સામે BCCI માં ફરિયાદ નોંધાવી છે. CSK એ મેચ દરમિયાન સ્ટેડિયમના DJ દ્વારા "ડોસા, ઇડલી, સંભાર, ચટણી-ચટણી" ગીત વગાડવા અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. તેઓએ આ બાબતે BCCI ને ઔપચારિક ફરિયાદ કરી છે. RCB વિરુદ્ધ CSK મેચ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં યોજાઈ હતી. CSK ના મતે, RCB ના DJ એ તેમની ઇનિંગ શરૂ થાય તે પહેલાં જ આ ગીત વગાડ્યું હતું. આ ગીતથી અસંખ્ય મીમ્સ પણ બન્યા છે. જો કે, CSK મેચ દરમિયાન વગાડવામાં આવતા ગીતથી નારાજ છે કારણ કે તેમને લાગે છે કે તે સમય તેને વગાડવાનો યોગ્ય સમય નહોતો.

CSK ના CEO કાસી વિશ્વનાથને મોટું નિવેદન આપ્યું

ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસને ટાંકીને, IPL ના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ખુલાસો કર્યો છે કે ગવર્નિંગ કાઉન્સિલને CSK તરફથી આ બાબતે ફરિયાદ મળી છે. આ મુદ્દો હાલમાં તપાસ હેઠળ છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને CSK તરફથી ફરિયાદ મળી છે, અને અમે આ બાબતની તપાસ કરી રહ્યા છીએ." *ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ* સાથે વાત કરતા, CSK ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કાસી વિશ્વનાથને નોંધ્યું હતું કે, સામાન્ય રીતે, ડીજે ઘરઆંગણાની ટીમને ટેકો આપવા માટે હાજર હોય છે. જો કે, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં પરિસ્થિતિ અલગ હતી; તેમના ખેલાડીઓ વિરુદ્ધ ચોક્કસ ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી હતી. આને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમણે BCCI ને પત્ર લખીને આ બાબતની તપાસ કરવાની વિનંતી કરી છે.

RCB એ CSK ને 43 રનથી હરાવ્યું

નોંધનીય છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, CSK અને RCB વચ્ચે મેદાન પર ઉગ્ર હરીફાઈ ચાલી રહી છે. તેમની વચ્ચેના રોમાંચક મુકાબલાઓને જોતાં, આ સ્પર્ધાને IPLમાં 'સધર્ન ડર્બી' પણ કહેવામાં આવી છે. જ્યારે તેમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર નજર નાખવાથી એવું લાગે છે કે CSK ટોચનો હાથ ધરાવે છે, ત્યારે બેંગલુરુએ છેલ્લા કેટલાક સીઝનમાં ચેન્નાઈ સામે પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવ્યું છે. 2026 માં રમાયેલી મેચમાં, RCB એ CSK ને 43 રનથી હરાવ્યું.

છેલ્લી બે મેચ જીતીને CSK એ વાપસી કરી

IPL 2026 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, તેમની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. ટીમને સિઝનની તેમની પ્રથમ ત્રણ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ, ચેન્નાઈએ પુનરાગમન કર્યું અને સતત બે મેચ સફળતાપૂર્વક જીતી છે. આ સિઝનમાં, ચેન્નાઈએ તેની બધી મેચ એમએસ ધોનીની ગેરહાજરીમાં રમી છે, અને આ રમતો દરમિયાન જ તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બે જીત અને 4 પોઈન્ટ સાથે, CSK હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં 8મા સ્થાને છે.

