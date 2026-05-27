શું એમએસ ધોની છોડી દેશે CSKનો સાથ? CEO એ આપી મોટી અપડેટ

એમએસ ધોની IPL 2026 માં એક પણ મેચ રમ્યો નથી. હવે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના CEO એ ધોની અંગે એક મોટી અપડેટ આપી છે.

MS DHONI (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 27, 2026 at 7:57 PM IST

MS DHONI: IPL 2026 દરમિયાન એમએસ ધોની એક પણ મેચ રમ્યો ન હતો. સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં જ ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટનને ઈજા થઈ હતી, અને તેની રિકવરી અપેક્ષા કરતાં વધુ સમય લાગી હતી. પરિણામે, આઈપીએલ 2026 દરમિયાન ધોની મેદાન પર ઉતર્યો ન હતો. ચેન્નાઈમાં સીએસકેની અંતિમ મેચ બાદ, ધોનીએ ચાહકોનું સ્વાગત કરવા માટે સ્ટેડિયમની આસપાસ ફર્યો. ત્યારબાદ, એમએસ ધોનીના સીએસકે સાથેના અલગ થવા અને નિવૃત્તિ લેવાની અફવાઓ તેજ થવા લાગી. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના સીઈઓ કાસી વિશ્વનાથને હવે ધોનીના ભવિષ્ય અંગે એક મોટી અપડેટ આપી છે.

એમએસ ધોનીના ભવિષ્ય અંગે મોટી અપડેટ

એમએસ ધોની 44 વર્ષનો છે અને તેની કારકિર્દીના અંતની નજીક છે. આઈપીએલ 2026 દરમિયાન ધોનીને ફિટનેસ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ કારણોસર જ સીએસકે સાથેના તેના ભવિષ્ય અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ સામે આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "અમે હજુ સુધી એમએસ ધોની સાથે તેના ભવિષ્ય અંગે કોઈ ચર્ચા કરી નથી. ધોની પોતાના નિર્ણયો જાતે લે છે, અને અમે તેનું સન્માન કરીએ છીએ. અમે હંમેશા ધોનીને CSKમાં રાખવા માંગીએ છીએ પછી ભલે તે ખેલાડી તરીકે હોય, કોચ તરીકે હોય કે માર્ગદર્શક તરીકે તે ગમે તે હોદ્દા પર સેવા આપવાનું પસંદ કરે. પરિસ્થિતિ કેવી રીતે આગળ વધશે તે તેના નિર્ણય પર નિર્ભર રહેશે. તે દરેક નિર્ણય લેવાનો રહેશે."

એમએસ ધોનીને ક્યાં ઈજા થઈ હતી?

આઈપીએલ 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં, સીએસકેએ એક અપડેટ જાહેર કર્યું હતું જેમાં ખુલાસો થયો હતો કે મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને પગની પીઠમાં ઈજા થઈ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ધોની બે અઠવાડિયા સુધી બહાર રહેશે. જોકે, ત્યારબાદ ધોની સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ શક્યો ન હતો અને એક પણ મેચમાં ભાગ લીધો ન હતો. આ ધોનીની છેલ્લી સીઝન હોવાનું વ્યાપકપણે માનવામાં આવતું હતું; છતાં, આઈપીએલ 2026માંથી તેની ગેરહાજરી બાદ, ચાહકો અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો હવે આગામી સીઝનમાં તેને મેદાનમાં ઉતરતા જોવા માટે ઉત્સુક છે.

ધોની વગર CSKનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?

એમએસ ધોની વગર, CSK ટીમ સંઘર્ષ કરતી દેખાઈ રહી હતી. લીગ સ્ટેજના અંત સુધીમાં, ટીમ પોઈન્ટ ટેબલ પર આઠમા સ્થાને રહી. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે આ સિઝનમાં 14 મેચ રમી હતી, જેમાંથી 6 મેચમાં જીત મેળવી હતી. CSKએ 8 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

