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FIFA: રોનાલ્ડોનું વર્લ્ડકપ જીતવાનું સપનું રોળાયું, મિખેલ મેરિનોના ગોલથી સ્પેને પોર્ટુગલને હરાવ્યું

સ્પેન સામે હારતાં જ રડી પડ્યા રોનાલ્ડોના ફેન્સ, ફિફા વર્લ્ડકપમાંથી પોર્ટુગલ બહાર થયું

ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની પોર્ટુગલને સ્પેને 1-0થી હરાવ્યું હતું
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની પોર્ટુગલને સ્પેને 1-0થી હરાવ્યું હતું (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 7, 2026 at 8:45 AM IST

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આર્લિંગ્ટન: સ્ટાર ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની ટીમ પોર્ટુગલ ફૂટબોલ વર્લ્ડકપમાંથી બહાર થઇ ગયું છે. રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચમાં સ્પેને પોર્ટુગલને 1-0થી હરાવ્યું હતું. આ હાર બાદ 41 વર્ષના રોનાલ્ડોએ પોતાની કરિયરનો અંતિમ વર્લ્ડકપ રમી લીધો છે.

સ્પેનના મેરિનોએ સેકન્ડ-હાફના સ્ટોપેજ ટાઈમની પ્રથમ મિનિટમાં જ ગોલ કર્યો હતો, અને સ્પેને પોર્ટુગલને 1-0થી હરાવીને સુપરસ્ટાર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની વર્લ્ડકપ કારકિર્દીનો અંત આણી દીધો. સ્પેન, જે સતત 35 મેચોથી અજેય રહ્યું છે, તે 2010માં પોતાનું એકમાત્ર વર્લ્ડકપ ટાઇટલ જીત્યા બાદ પ્રથમ વખત ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે.

રોનાલ્ડો પોર્ટુગલને સતત બીજી ટૂર્નામેન્ટમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો પરંતુ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સૌથી વધુ ગોલ (146) અને સૌથી વધુ મેચ રમવાનો (233) રેકોર્ડ ધરાવતા આ ખેલાડીની ફૂટબોલના સૌથી મોટા મંચ પરની કારકિર્દીનો હવે અંત આવી ગયો છે.

મિખેલ મેરિનોનો આ પ્રથમ વર્લ્ડકપ ગોલ હતો, અને રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે 11મો ગોલ હતો. મેરિનોએ કહ્યું, "ઉજવણી કરવાની આનાથી સારી રીત કઈ હોઈ શકે. તમને બધી સારી અને ખરાબ યાદો યાદ આવે છે, અને આ વર્ષ મારા માટે મુશ્કેલ ક્ષણોથી ભરેલું રહ્યું છે."

41 વર્ષીય સુપરસ્ટારે આ ટૂર્નામેન્ટમાં ત્રણ ગોલ કર્યા હતા, પરંતુ સ્પેનના ઉનાઈ સિમોન સામે તેને બહુ તકો મળી ન હતી. સિમોને એક પણ ગોલ ખાધા વિના વર્લ્ડકપમાં સતત 609 મિનિટ રમવાનો પોતાનો રેકોર્ડ લંબાવ્યો છે. સ્પેન વર્લ્ડકપમાં સતત છ મેચોમાં એક પણ ગોલ ન ખાનારી પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે.

રોનાલ્ડોએ કહ્યું, "હું આવતીકાલે સવારે પણ એ જ રીતે જાગીશ જે રીતે આજે જાગ્યો હતો, એકદમ સાફ અંતરાત્મા સાથે. મેં મારું સર્વશ્રેષ્ઠ આપ્યું. મેં પોર્ટુગલ સાથે ત્રણ ટાઇટલ જીત્યા. પોર્ટુગલે આ પહેલા કોઈ ટાઇટલ જીત્યું ન હતું. રાષ્ટ્રીય ટીમ સાથે મેં જે સૌથી મોટું ટાઇટલ જીત્યું હતું તે 2016માં (યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપ) હતું, જે મારા માટે સાચે જ વર્લ્ડકપ જેટલું જ મહત્વ ધરાવે છે."

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