ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોને પોર્ટુગલ કેમ્પ છોડવો ભારે પડ્યો, પ્રતિબંધ અને દંડ ફટકારાયો
પોર્ટુગલના સ્ટાર ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો પર ટીમ કેમ્પ છોડવા બદલ 30 દિવસનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
Published : October 20, 2026 at 4:32 PM IST
CRISTIANO RONALDO: પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલ દિગ્ગજ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોને ટીમનો કેમ્પ છોડવો ભારે પડી ગયો છે. આ શિસ્તભંગ બદલ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોને 255 યુરોનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલ ફેડરેશને તેના પર 30 દિવસનો પ્રતિબંધ મૂક્યો છે અને 255 યુરોનો દંડ ફટકાર્યો છે. ફેડરેશને સોમવારે સજાને વાજબી અને પૂરતી ગણાવી હતી. જોકે, રોનાલ્ડો પાસે પ્રતિબંધ સામે અપીલ કરવાનો વિકલ્પ છે.
પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલ ફેડરેશન દ્વારા અગાઉ રોનાલ્ડોને કામચલાઉ ધોરણે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. ફેડરેશનના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે રજૂ કરાયેલા ઔપચારિક નિવેદનમાં રોનાલ્ડોએ તેમની સામેના આરોપો પર આધારિત તમામ હકીકતો સ્વીકારી હતી. તેમના દોષની કબૂલાત અને તેમના અગાઉના સ્વચ્છ શિસ્તભંગના રેકોર્ડને ઓછી સજાના કારણો ગણવામાં આવ્યા હતા. ફેડરેશને એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, આ સંજોગોને ધ્યાનમાં લીધા પછી પણ, તેમને નિયમો હેઠળ મહત્તમ શક્ય દંડ આપવામાં આવ્યો હતો. રોનાલ્ડોએ આ ઘટના માટે પહેલાથી જ માફી માંગી લીધી છે અને એમ પણ કહ્યું હતું કે તેમને તેમના કાર્યો માટે સજા થવાની અપેક્ષા છે. જોકે, પ્રતિબંધના સમાચાર આવ્યા પછી તેમણે તાત્કાલિક જાહેર ટિપ્પણી કરી ન હતી.
🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255. The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark. Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. https://t.co/oXEXM4JaI7— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026
કોચ સાથેના વિવાદ બાદ તેણે ટીમનો કેમ્પ છોડી દીધો
આ સમગ્ર મામલો પોર્ટુગલની તાજેતરની નેશન્સ લીગ મેચો દરમિયાન પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. રોનાલ્ડોએ વેલ્સ સામેની શરૂઆતની મેચમાં ભાગ લીધો હતો, પરંતુ 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ, તેને નોર્વે સામેની મેચમાં રમવાની તક મળી ન હતી અને તે બેન્ચ પર જ રહ્યો. રોનાલ્ડોએ કોચ જોર્જ જીસસ પર તેના રમવાના સમય અંગેના કરારનું પાલન ન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આનાથી ગુસ્સે થઈને, સ્ટાર ફૂટબોલરે ટીમ કેમ્પ છોડી દીધો. તેના નિર્ણયને અનુશાસનહીનતા તરીકે જોવામાં આવ્યો, અને ત્યારબાદ ફેડરેશને તેની સામે કાર્યવાહી કરી. પોર્ટુગલે રોનાલ્ડોની ગેરહાજરીમાં પણ મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું. ટીમે ડેનમાર્ક અને નોર્વેને હરાવીને નેશન્સ લીગ ક્વાર્ટર-ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.
પ્રતિબંધ ક્યારે સમાપ્ત થશે?
રોનાલ્ડોનું સસ્પેન્શન 1 ઓક્ટોબરથી અસરકારક માનવામાં આવે છે, જે દિવસે પોર્ટુગલ ડેનમાર્ક સામે રમ્યું હતું. પરિણામે, તે પહેલાથી જ પ્રતિબંધના 19 દિવસ પૂરા કરી ચૂક્યો છે. વર્તમાન સમયપત્રક મુજબ, રોનાલ્ડો 14 નવેમ્બરના રોજ ડેનમાર્ક સામે પોર્ટુગલની આગામી નેશન્સ લીગ મેચ માટે ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. જો કે, પ્રતિબંધની બાકીની અવધિ અને કોઈપણ સંભવિત અપીલની અસર પણ આ કિસ્સામાં મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
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